Бизнес во время пандемии. Как поддерживать сотрудников и корпоративный дух?

Vласть запустила цикл онлайн встреч "Бизнес во время пандемии". Как уже изменился бизнес и как поменяется еще из-за совершенно новых условий работы.

В первой встрече разговор о том, как поддерживать сотрудников и корпоравтивный дух в условиях дистанционной работы, при высоком уровне неопределенности будущего и нестабильности настоящего.

В дискуссии участвуют:

Максим Агеев, генеральный директор Schneider Electric Kazakhstan

Ксения Торопова, HR-директор компании Kolesa Group

Лейли Ушурова, HR-директор в Chocofamily Holding.

Беседу ведет Дмитрий Мазоренко, обозреватель Vласти.

6:46 - Какие организационные проблемы оказались первоочередными во время пандемии в Kolesa Group, Schneider Electric и Chocofamily Holding?

17:15 – Пришлось ли компаниям провести сокращение штата сотрудников? Кто попал под сокращение? Какие изменения произошли в ставках заработной платы? Нашлись ли возможности для проведения замены некоторых функций сотрудников какими-то техническими решениями?

29:40 – Изменялись ли условия по заработной плате или трудовому контракту тем сотрудникам, которые вышли в отпуск без содержания?

32:39 – Появилась ли в компаниях потребность в новых сотрудниках на неполную ставку для внештатных краткосрочных задач? Появится ли данная потребность в ближайшем будущем?

38:50 – Как в компаниях изменилось понятие эффективности при переходе сотрудников на удаленную работу в домашних условиях, когда возросли бытовые и семейные обязательства? Сильно ли поменялись требования к сотрудникам и какого характера изменения в этой связи предприняли компании?

50:18 – Как компании решали вопросы сотрудников, связанные с эмоциональными нагрузками, проблемами со здоровьем?

57:00 – Как эффективно осуществлять коммуникации с сотрудниками в условиях продолжительных пауз во взаимодействии и работы удаленно? Какие инструменты использовались компаниями? Как избежать переработок сотрудников при удаленной работе дома?

01:04:03 – Используют ли компании инструменты контроля работы сотрудников в рабочие часы?

01:08:05 – Какие уроки вынесли компании из текущего кризиса и подготовлены ли они к возможной второй волне пандемии?

Каждую неделю Vласть обсуждает с ведущими экспертами страны настоящее и будущее различных отраслей, важные общественные процессы, которые запустила пандемия коронавируса. На этой неделе состоится беседа с известным экономистом Алмасом Чукиным.