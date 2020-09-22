Беседа с Рамилем Мухоряповым и Сакеном Жумашевым
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Чему должен научиться предприниматель во время пандемии
Фото Данияра Мусирова

Vласть продолжает цикл онлайн встреч о том, как нашу жизнь изменила пандемия.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, придал еще большее значение такому понятию, как «неопределенность будущего». Сегодня изменения стали происходить еще быстрее и уже приобрели другой характер, становясь следствием более сложной совокупности факторов. Как никогда в новой действительности, способность быстро учиться и адаптироваться под условия бесконечной неопределенности играет решающую роль в ведении и сохранении устойчивости бизнеса.

Обозреватель Vласти Дмитрий Мазоренко говорит с управляющим партнером KPMG в Казахстане и Центральной Азии Сакеном Жумашевым и CEO Chocofamily Рамилем Мухоряповым о том, чему и как должен учиться современный предприниматель во время пандемии, какими навыками овладеть, как меняться и адаптироваться к текущим изменениям?

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