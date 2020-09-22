Чему должен научиться предприниматель во время пандемии

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, придал еще большее значение такому понятию, как «неопределенность будущего». Сегодня изменения стали происходить еще быстрее и уже приобрели другой характер, становясь следствием более сложной совокупности факторов. Как никогда в новой действительности, способность быстро учиться и адаптироваться под условия бесконечной неопределенности играет решающую роль в ведении и сохранении устойчивости бизнеса.

Обозреватель Vласти Дмитрий Мазоренко говорит с управляющим партнером KPMG в Казахстане и Центральной Азии Сакеном Жумашевым и CEO Chocofamily Рамилем Мухоряповым о том, чему и как должен учиться современный предприниматель во время пандемии, какими навыками овладеть, как меняться и адаптироваться к текущим изменениям?