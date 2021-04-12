Развитие электронной коммерции: что было и что будет. Разговор с Верой Платоновой, Visa

Vласть продолжает подкаст «Власть финтеха», чтобы разобраться, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей.

В новом выпуске мы говорим с Верой Платоновой, старшим вице-президентом и генеральным менеджером Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. Мы спросили Веру о том, как бизнес адаптировался к онлайн, есть ли пределы у роста электронной коммерции, когда мир преодолеет последствия кризиса, вызванного пандемией, а также о том, за какими финтех-решениями стоит следить и как они могут облегчить нашу жизнь.

Партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха» - компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста - Вячеслав Абрамов, продюсер - Владислав Сон, звукорежиссер - Данияр Мусиров.