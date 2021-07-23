Как казахстанская финтех-компания готовится покорить мир. Разговор с Алексеем Назаровым, Paybox

Vласть продолжает подкаст «Власть финтеха», чтобы разобраться, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей.

В очередном выпуске – разговор с человеком, который создал одну из первых платежных компаний вне банковских систем – руководителем Paybox Алексеем Назаровым. Что помогло компании быстро вырасти и удержать клиентов, зачем Paybox вышла на российский и украинский рынки и как планирует завоевать мир?

Партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха» - компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста - Вячеслав Абрамов, продюсер - Владислав Сон, звукорежиссер - Данияр Мусиров.