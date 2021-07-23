Как казахстанская финтех-компания готовится покорить мир. Разговор с Алексеем Назаровым, Paybox

Новый выпуск подкаста "Власть финтеха"
Vласть продолжает подкаст «Власть финтеха», чтобы разобраться, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей.
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