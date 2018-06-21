Гибель Амангельды Иманова

«Мы воюем с царем, с царскими порядками,
со своими баями и муллами, которые
продали нас царю и проливают нашу кровь».
Амангельды Иманов
Амангельды Иманов родился в 1873 году в Тургайском уезде, на территории нынешней Костанайской области. Будучи ребенком, три года учился у аульного муллы, а затем четыре года — в медресе, где освоил арабский, персидский и турецкий языки. В Советской энциклопедии указывалось, что еще до начала Первой мировой войны Иманов ездил в Петербург по делам заключенных казахов, но документов, подтверждающих это, историки пока не нашли.
В 1916 году Иманов стал героем восстания, произошедшего после того, как местное население призвали на Первую мировую войну. Иманов подружился с первым большевиком-казахом Алиби Джангильдиным, и вместе они занимались агитацией, используя кинематографический аппарат «Гок», который принадлежал Джангильдину: показывали степнякам картины, и те, заинтересовавшись, присоединялись к восстанию.
Известно одно из обращений Иманова к городскому населению:
По некоторым данным, в 1916 году под знаменем Амангельды находилось около 50 тысяч человек. Главнокомандующим был сам Иманов, опиравшийся на военный совет, который, по свидетельству Джангильдина, занимался снабжением повстанцев оружием и боеприпасами.
«Мы организовали несколько кузниц. Здесь наши кузнецы вместе с рабочими, бежавшими от мобилизации из Атбасара, Акмолинска и даже из Семипалатинска, переделывали и чинили берданки, охотничьи и старинные фитильные ружья, ковали ножи, топоры, пики... Мы сами готовили порох, лили пули, делали седла и сбруи», — вспоминал Джангильдин.
Военный и писатель Леонид Соболев в 30-х годах много времени посвятил изучению восстания, и он называл войско Амангельды средневековым: «Это было странное войско, как бы вышедшее из былин и сказаний: пики, сабли, скованные аульными кузнецами, фитильные ружья, луки и стрелы».
Постепенно война стала партизанской — столкновения с царскими войсками продолжались до Февральской революции.
Не складывались отношения у Иманова и с алашординцами. Лидер движения Букейханов в мае 1917 года в своей телеграмме министру внутренних дел Временного правительства Урусову характеризовал Иманова словами «профессиональный конокрад», считая, что этот бунтарь случайно оказался лидером восстания.
Отчасти эта характеристика от Букейханова и есть портрет командира на Гражданской войне, многие из которых были именно авантюристами от революции.
Летом 1917 года с разрешения Временного правительства прошел суд биев, который приговорил Иманова к десятилетней ссылке в Сибирь, впрочем, она так и не состоялась. Летом и осенью
1917-го Иманов вместе с подвижниками агитировали тургайцев против Временного правительства и за большевиков: в том, что Иманов оказался на стороне красных, была и большая заслуга его друга Алиби Джангильдина.
В марте следующего года Иманов стал делегатом от трудящихся Тургайского уезда и участвовал в работе Первого тургайского областного съезда Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казахских депутатов, проходившего в Оренбурге, а уже 4 апреля ему вместе с другими делегатами пришлось сражаться с людьми атамана Дутова, напавшими на город.
В мае 1918 года противники Советов совершили переворот в Тургае. И с этого времени по декабрь Амангельды возглавлял партизанское движение против войск Дутова и алашординцев, которые примкнули к белым. В середине декабря отряды под командованием Джангильдина, Иманова и Киселева освободили Тургай, и Иманов стал военным комиссаром Тургайского уезда. Большевики выдали ему деньги на формирование красноармейских частей.
18 апреля 1919-го Амангельды получил приказ выступить со своим отрядом на соединение с советскими войсками Актюбинского фронта, однако спустя два дня в Тургае была свергнута советская власть, и Иманова убили. Джангильдин в своей статье, написанной в 1923 году, прямо указывает на то, что это сделали алашординцы, хотя некоторые современные историки полагают, что это могли быть и белогвардейцы. У Иманова остался сын Рамазан, которому не было и года на момент смерти отца, спустя много лет он отправился на Вторую мировую войну и погиб.
Не сохранилось ни одной прижизненной фотографии Амангельды Иманова, позже Абылхан Кастеев нарисовал его портрет со слов Алиби Джангильдина. Советская власть уже в 30-х годах начала увековечивать его образ. О нем писали книги, сняли фильм, Джамбул сочинил стих, его именем называли улицы и поселки, он превратился в легендарного бронзового батыра. И если Дмитрий Фурманов смог описать Чапаева как живого, остроумного, несовершенного, героического человека, то все, что можно прочитать про Амангельды Иманова, выглядит очень плоско и скучно, словно есть только пламенный революционер, но нет человека. И это проблема почти всех казахстанских героев — не важно, с какой стороны баррикад они находились во время Гражданской войны.
Источник:
Амангельды Иманов (статьи, документы, материалы), составители: М.К. Козыбаев, П.М. Пахмурный
Год: «Казахстан», 1974