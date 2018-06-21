Гибель Амангельды Иманова

По некоторым данным, в 1916 году под знаменем Амангельды находилось около 50 тысяч человек. Главнокомандующим был сам Иманов, опиравшийся на военный совет, который, по свидетельству Джангильдина, занимался снабжением повстанцев оружием и боеприпасами.

«Мы организовали несколько кузниц. Здесь наши кузнецы вместе с рабочими, бежавшими от мобилизации из Атбасара, Акмолинска и даже из Семипалатинска, переделывали и чинили берданки, охотничьи и старинные фитильные ружья, ковали ножи, топоры, пики... Мы сами готовили порох, лили пули, делали седла и сбруи», — вспоминал Джангильдин.

Военный и писатель Леонид Соболев в 30-х годах много времени посвятил изучению восстания, и он называл войско Амангельды средневековым: «Это было странное войско, как бы вышедшее из былин и сказаний: пики, сабли, скованные аульными кузнецами, фитильные ружья, луки и стрелы».

Постепенно война стала партизанской — столкновения с царскими войсками продолжались до Февральской революции.

Не складывались отношения у Иманова и с алашординцами. Лидер движения Букейханов в мае 1917 года в своей телеграмме министру внутренних дел Временного правительства Урусову характеризовал Иманова словами «профессиональный конокрад», считая, что этот бунтарь случайно оказался лидером восстания.

Отчасти эта характеристика от Букейханова и есть портрет командира на Гражданской войне, многие из которых были именно авантюристами от революции.

Летом 1917 года с разрешения Временного правительства прошел суд биев, который приговорил Иманова к десятилетней ссылке в Сибирь, впрочем, она так и не состоялась. Летом и осенью

1917-го Иманов вместе с подвижниками агитировали тургайцев против Временного правительства и за большевиков: в том, что Иманов оказался на стороне красных, была и большая заслуга его друга Алиби Джангильдина.

В марте следующего года Иманов стал делегатом от трудящихся Тургайского уезда и участвовал в работе Первого тургайского областного съезда Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казахских депутатов, проходившего в Оренбурге, а уже 4 апреля ему вместе с другими делегатами пришлось сражаться с людьми атамана Дутова, напавшими на город.

В мае 1918 года противники Советов совершили переворот в Тургае. И с этого времени по декабрь Амангельды возглавлял партизанское движение против войск Дутова и алашординцев, которые примкнули к белым. В середине декабря отряды под командованием Джангильдина, Иманова и Киселева освободили Тургай, и Иманов стал военным комиссаром Тургайского уезда. Большевики выдали ему деньги на формирование красноармейских частей.

18 апреля 1919-го Амангельды получил приказ выступить со своим отрядом на соединение с советскими войсками Актюбинского фронта, однако спустя два дня в Тургае была свергнута советская власть, и Иманова убили. Джангильдин в своей статье, написанной в 1923 году, прямо указывает на то, что это сделали алашординцы, хотя некоторые современные историки полагают, что это могли быть и белогвардейцы. У Иманова остался сын Рамазан, которому не было и года на момент смерти отца, спустя много лет он отправился на Вторую мировую войну и погиб.