Революции 1917 года

Восстание 1916 года и Февральская революция 1917 года превратили Степной край и Туркестан в территорию множества политических проектов. Самые разные политические силы впервые с энтузиазмом включаются в борьбу за электорат, предлагая ему свое видение будущего устройства государства. Каждый из этих проектов по-своему отражал - а в некоторых случаях и пытался формировать - интересы тех или иных сословий.
Фото Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан
23 февраля 1917 года в Петрограде (тогдашней столице Российской империи) начинается забастовка работниц-текстильщиц. Недовольство рабочих было вызвано проблемами городского снабжения, так как крестьяне отказывались продавать зерно по установленным государством ценам (за время войны рубль значительно ослаб). Военный губернатор города Сергей Хабалов запрещает массовые собрания на улицах под угрозой применения оружия, что незамедлительно приводит к человеческим жертвам. 26 февраля председатель Госдумы Михаил Родзянко в письме буквально умоляет императора Николая II спасти Россию. Он объясняет государю, что народные волнения вызваны «недостатком печеного хлеба и слабым подвозом муки» и, главным образом, «полным недоверием к власти, неспособной вывести страну из тяжелого положения». На следующий день 350 солдат Волынского полка первыми отказываются применять оружие против демонстрантов, позднее к ним присоединяются рядовые других полков. «Солдаты братаются с повстанцами», - описывал происходящее французский посол Морис Палеолог.
Николай II распускает Думу, однако депутаты в этот же день формируют вместо нее два новых органа - Временный комитет и Петроградский совет рабочих депутатов. Именно это двоевластие станет ключевой чертой нового порядка, который будет существовать вплоть до Октябрьской революции. В полночь Временный комитет берет на себя всю полноту власти - в том числе, исполнительной. Восставшие солдаты (к вечеру это в целом около 67 тыс человек) штурмуют Мариинский дворец, где заседают члены Госсовета, в результате правительство фактически самораспускается. К вечеру 28 февраля почти все министры арестованы. 1 марта военные части одна за другой прибывают в Таврический дворец и присягают на верность новой власти. Временный комитет формирует из своих членов Временное правительство, а Петроградский совет принимает в свой состав солдат. Именно он - без одобрения Временного правительства - и публикует «приказ номер один», который фактически уничтожает дисциплину в армии, позволяя солдатам не подчиняться офицерам. Революция, таким образом, провозглашает смену не только политических, но и дисциплинарных режимов.
2 марта Николай II на Псковском вокзале подписывает первый манифест, где отрекается от престола в пользу своего маленького сына при регентстве брата Михаила. Ближе к полуночи в тот же день император подписывает второе отречение, в котором передает власть напрямую своему брату, а премьер-министром назначает князя Георгия Львова. Многие части на фронте начинают присягать императору Михаилу II. Утром 3 марта великий князь отрекается от престола, заявляя, что примет власть только по просьбе Учредительного собрания, когда его созовет Временное правительство. 7 марта Временное правительство санкционирует арест царской семьи, а 17 марта объявляет отмену смертной казни, общую амнистию, свободу печати и собраний, формирование народной милиции, а также немедленный созыв Учредительного собрания (идея о его созыве артикулировалась еще в 1903 году).
Целью Учредительного собрания являлось установление формы правления и конституции страны. Выборы в него были назначены на 17 сентября, однако несколько раз отодвигались на более поздний срок и в итоге были проведены - даже не во всех округах - в период с октября 1917 по февраль 1918 года. Органы местного самоуправления по всей стране составляли избирательные списки «на основании всеобщего (впервые включая женщин), прямого, равного и тайного голосования». Кроме этого, положение о выборах в собрание подразумевало пропорциональное представительство всего населения, что означало снятие ограничений и для кочевников.
Таким образом, избиратели голосовали не за конкретных депутатов, а по факту выбирали партию. На территории Казахстана возрождению политической инициативы способствовали различные силы и движения.
Кадеты
Первая легальная оппозиционная партия России - «партия народной свободы» или конституционно-демократическая партия (КД) - была учреждена 12 октября 1905 года. Она выступала за учреждение республики, всеобщие выборы, всеобщее избирательное право, создание парламента и предоставление гражданам политических свобод. После Февральской революции, которая дала кадетам ведущую роль во Временном правительстве, партия для жителей больших городов стала ассоциироваться с единственной надеждой на мирное завершение революции и восстановление правопорядка. Кадеты твердо стояли на «продолжении войны до полной и окончательной победы над врагом» (что в результате и привело к их краху), а решение аграрного и национального вопросов были намерены отложить до созыва Учредительного собрания.
В Степном крае и Туркестане члены партии кадетов были опорой местных администраций Временного правительства. В марте 1917 году в центральный комитет партии был избран Алихан Букейханов (позднее он был назначен комиссаром Временного правительства по Тургайской области). Кроме этого, Мустафа Чокаев и Мухамеджан Тынышпаев вошли в состав Туркестанского комитета Временного правительства.
Однако вскоре между кадетами и представителями национальной интеллигенции произошел значимый раскол. Последние небезосновательно считали, что на территории Казахстана кадеты продолжают царскую политику. Комиссар Временного правительства в Уральской области, например, в своем воззвании к населению весной заявил, что любая попытка местного населения вернуть себе то, что было отобрано самодержавием, встретит отпор. Это касалось, в первую очередь, неприкосновенности исторических прав казаков на казахские земли.
Кроме нежелания решать острый земельный вопрос кадеты не демонстрировали рвения и в отношении проблемы самоопределения или автономии казахов. С одной стороны, партия декларировала приверженность идеалам культурной автономии народов и сохранения национального своеобразия. С другой стороны, кадеты считали своей обязанностью помогать крестьянам-переселенцам налаживать «хозяйственный быт» на территории Степного края и Туркестана, и не видели эти регионы национальными автономиями (а Россию - федеративным государством). Избегая вопроса об автономии, прокадетский еженедельник «Туркестанский курьер» писал, что «особенная ситуация Туркестанского края… делает невозможной полную политическую независимость», и что эта территория должна управляться «наподобие английских и французских колоний». Кадеты нередко ссылались на низкий культурный уровень кочевников и мусульман, который не позволяет им обладать необходимыми качествами для политического самоуправления. Именно это, в конечном итоге, и стало причиной, по которой такие яркие представители национальной интеллигенции как Букейханов демонстративно заявили о своем выходе из партии. Его также возмущало намерение кадетов учредить частную собственность на землю и не отделять церковь от государства. На выборах в местные городские думы в 1917 году кадеты в большинстве своем не смогли превзойти результаты большевиков и меньшевиков.
Эсеры
Партия социалистов-революционеров (СР) была создана в 1902 году и стала преемницей другой крупной партии России - «Народной воли» («народников»). Ее члены выступали активными сторонниками террористических методов борьбы. Лидеры эсеров решают возродить некогда мощное движение и вернуться к борьбе с существующим строем посредством физического уничтожения «опасных врагов свобод» из среды имперского чиновничества. При этом основу народовольческого движения во второй половине 19 века составляли интеллигенты, которые рассказывали крестьянам об их правах, неизбежности революции и «черном переделе» - так называлось самовольное перераспределение земли между крестьянами без выкупа ее у помещиков. В Средней Азии, где крестьяне официально составляли порядка 5% населения, эсеры также активно пытались привлечь их своими лозунгами: «Землю надо передать тем, кто ее обрабатывает», «Земля - собственность всего народа». Весной 1917 года организации эсеров возникают в крупных городах края, в большинстве уездов, в некоторых волостных центрах, а к лету почти все Советы в Казахстане возглавляли социалисты-революционеры.
Между тем, после февраля эсеры уже не представляли собой монолитное политическое образование - революция поделила их на левых и правых. Последние - в том числе на территории будущего Казахстана - негативно оценивали деятельность большевиков, считая ее «крайне вредной и недопустимой». Эсеры Петропавловска активно протестовали против выступления Ленина, где он призывал к установлению единовластия Советов. В Актюбинске большевистская агитация также была запрещена, а из состава Совета был исключен единственный большевик. Так же невосприимчивы эсеры оказались и к интересам коренного населения Степного края и Туркестана. Они были убеждены, что царизм, тормозивший любые прогрессивные начинания, и военное управление, душившее малейшее стремление к переменам, в конце концов, почти истребили на территории Казахстана национальную интеллигенцию и стали причиной культурно-экономической отсталости коренного населения. Руководствуясь этими соображениями, Туркестанский краевой съезд эсеров в 1917 году постановил, что автономная самостоятельность пока может быть предоставлена краю лишь в отношении земского и городского управления. Политические, экономические, финансовые, военные вопросы, вопросы правопорядка и правосудия должны оставаться в юрисдикции центрального российского правительства, посчитали они. При этом съезд не отрицал автономии в принципе, хотя и утверждал, что она может быть определена только позже — Учредительным собранием.
На выборах в городские думы, которые проходили после июльских событий в Петрограде (антиправительственные выступления, подавленные силой и нарушившие равновесие между Временным правительством и Советами), правые эсеры не получили ожидаемых результатов, хоть и стояли на позициях Временного правительства. Один из видных эсеров - Александр Керенский - как раз возглавлял кабинет министров. Разгром корниловского мятежа, значительно усиливший левый политический фланг, способствовал тому, что возросла популярность левых эсеров. Для них союз с большевиками (чья земельная программа была по сути эсеровской) был вполне приемлем. Оренбургский комитет эсеров в своей газете пренебрежительно писал о своем левом фланге: «Даже социалисты-революционеры, стоящие у руля русской революции, заискивающе лепечут в тон большевикам».
Российская социал-демократическая рабочая партия
В 1898 году девять молодых марксистов Российской империи в Минске решают объединить многочисленные кружки по всей стране в настоящую подпольную партию - именно это объединение можно считать прообразом будущей КПСС. В 1903 году на втором съезде социал-демократов в Брюсселе собирается уже 43 человека. Между делегатами происходит известное разделение на «большевиков» и «меньшевиков»: причиной принципиального раскола стали не идеологические разночтения, а вопрос о руководстве партийной газетой «Искра».
Февральскую революцию социал-демократы встретили формально все еще в составе одной партии, однако уже после стало понятно, что меньшевики поддерживают Временное правительство, участвуя в его работе, а большевики выступают резко против новой власти.
На территории Казахстана большевики поначалу были представлены одиночными депутатами в Советах. Поддержку своих идей в этих структурах они получили после того, как возвращавшиеся с фронта тыловики стали участвовать в местном самоуправлении и создавать собственные массовые организации трудящихся. Большевики позиционировали себя как революционно-демократическую диктатуру, которая опирается на почин народных масс снизу, выступали против органов Временного правительства, настаивали на национализации земель и утверждали, что за всеми нациями должно быть признано право на отделение и образование самостоятельного государства. Молодежная организация «Жас казах» во главе с Сакеном Сейфуллиным считала большевиков «самой верной» партией в России. Тесные связи с большевиками были и у «Революционного союза казахской молодежи» во главе с Тураром Рыскуловым. Их влияние росло и в массах городского населения. Июльские события в Петрограде и разгром корниловского мятежа и вовсе положили начало большевизации местных Советов, которые большевики требовали очистить от «соглашательских элементов» в лице эсеров и меньшевиков.
После Февральской революции меньшевики в Советах на территории Степного края и Туркестана особой активности не проявляли - все их усилия были брошены на борьбу с большевиками в объединенных организациях Российской социал-демократической рабочей партии. Вопрос автономии казахов и вовсе не стоял на повестке дня. В апреле 1917 года Мустафа Чокаев рассказал одному из лидеров меньшевиков Николаю Чхеидзе (возглавлял Петроградский Совет) о планах добиваться автономии Туркестана. Влиятельный политик в ответ попросил Чокаева не заводить такого разговора среди земляков, потому что, во-первых, «сейчас рано», и во-вторых, предоставить такой стране как Туркестан автономию «практически означает получение ею независимости и отделение от России». Несмотря на это популярность меньшевиков-интернационалистов на выборах в местные думы летом 1917 года была сравнима с успехом большевиков.
Областничество
Это общественно-политическое движение зародилось в Петербурге в кружке сибирской учащейся молодежи, одним из лидеров которого был небезызвестный казахстанцам географ и этнограф Григорий Потанин. В 1862 году он так описывал суть идеологии областничества: «Мы хотим жить и развиваться самостоятельно, иметь свои нравы и законы, читать и писать, что нам хочется, а не что прикажут из России, воспитывать детей по своему желанию, по-своему собирать налоги и тратить их только на себя же». При этом Потанин отвергал возможность «политического сепаратизма», который трактовал как «покушение на целостность государства». Сторонники движения, рассматривая Сибирь как колонию, размышляли над способами преодоления этого положения за счет стимулирования свободного переселения, ликвидации ссылки, «учреждения покровительства сибирской торговли и промышленности», непосредственного выхода сибирских товаров на мировой рынок.
На нелегальном съезде в Томске 28-29 августа 1905 года принимаются «Основные положения Сибирского областного союза». Согласно этому документу в регионе должна быть образована дума, которая будет самостоятельно решать вопросы бюджета, образования, безопасности, тарифов, здравоохранения, землепользования и инородцев. В течение 1917 года в Сибири под областническими лозунгами объединяются различные политические силы, которые через контролируемые ими структуры лоббировали автономный статус региона. В августе в Томске прошла конференция, чьи делегаты приняли постановление «Об автономном устройстве Сибири». В документе провозглашалось самоопределение областей и национальностей на принципах федерализма. Кроме этого, на собрании был утвержден бело-зеленый флаг Сибири.
В октябре же Первый сибирский областной съезд постановил, что регион должен обладать полнотой исполнительной, законодательной и судебной власти, иметь в рамках России собственное правительство и думу. В съезде помимо прочих приняли участие 10 делегатов-казахов, представлявших Акмолинский, Тургайский, Семипалатинский, Семиреченский и Уральский областные, Каркаралинский уездный киргизские комитеты, а также Кустанайский уездный и Тургайский областной Советы крестьянских, киргизских и солдатских депутатов. Алимхан Ермеков даже был избран в Сибирский областной совет, а потом стал членом его исполнительного комитета. 16 октября делегаты съезда приняли постановление об областном устройстве Сибири, в котором требовали обеспечить «права национальных меньшинств в местностях со смешанным населением и права наций без территории путем образования экстерриториальных персонально-автономных союзов». В документе оговаривалось, что как автономия Сибирь «имеет право передать часть принадлежащих ей законодательных полномочий отдельным областям и национальностям, занимающих отдельную территорию, если последние этого потребуют, превращаясь, таким образом, в федерацию, т. е. союз областей и национальностей». Участники съезда полагали, что их воззрения в итоге будет утверждены Учредительным собранием.
Казачество
После Февральской революции Временное правительство активно поддерживает казаков, делая на них ставку как на единственную лояльную к ним военную организацию. На казачьи войска, находящиеся на территории Казахстана распространилась амнистия, по которой прекращалось преследование казаков, виновных в применении насилия во время подавления восстания 1916 года. Кроме этого, Временное правительство в интересах атаманско-офицерской верхушки восстанавливает казачьи круги и съезды. Весной-летом 1917 года они прошли во всех казачьих войсках страны и стали высшими законодательно-распорядительными органами казачьего самоуправления. На этих собраниях были избраны войсковые атаманы и сформированы войсковые правительства.
Вместе с этим в каждом войске были образованы и структуры центральной власти - исполнительные комитеты. На территории Казахстана они состояли из верхушки станиц Сибирского, Оренбургского, Уральского и Семиреченского казачьих войск и безоговорочно поддерживали политику Временного правительства. Казаки принадлежали к первой волне мигрантов на территорию нынешнего Казахстана и по сравнению с более поздними переселенцами обладали самым большим количеством земли и, соответственно, считались наиболее зажиточными. Они приняли деятельное участие в праздничных манифестациях, которые в марте в честь Февральской революции прошли в крупных городах Степного края и Туркестана.
Казачья «верхушка» настаивала на продолжении войны до победного конца и развитии активного наступления. Кроме этого, она отстаивала идею формирования единой демократической республики в России с широким местным самоуправлением. В апреле 1917 года в «Вестнике Союза казачьих войск» на этот счет говорилось: «выражая полное доверие Временному правительству, мы признаем необходимым поддерживать его всеми находящимися в нашем распоряжении силами и средствами… вплоть до того момента, когда весь русский народ через своих законно избранных представителей в Учредительном собрании определит образ Правления Российского Государства». Таким образом, казаки оказались в оппозиции к Советам, а после июльских событий в Петрограде (антиправительственные выступления, подавленные силой и нарушившие равновесие между Временным правительством и Советами) уральское казачество в экстренном порядке решило отозвать своего представителя из городского Совета солдатских, рабочих и казачьих депутатов. Однако отношения между казаками и Временным правительством осложнились после корниловского мятежа, когда главнокомандующий армией Лавр Корнилов (выходец из семьи сибирских казаков) в августе попытался взять всю полноту власти в свои руки, отстранив от дел и Временное правительство, и Советы. Казаки не могли не поддержать стремление Корнилова к «единой и неделимой России», которая (после победы в войне, разумеется) демократическим путем выберет себе «уклад новой государственной жизни». Тогда же - ранней осенью 1917 года - казачество одобряет «желательность федеративного устройства будущей России» и выдвигает идею создания Юго-Восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей.
«Алаш»
Либеральное национально-демократическое движение, которое начало оформляться во время революции 1905 года, после Февральской революции инициировало организацию в городах первых киргизских (казахских) и мусульманских комитетов. В середине марта сторонники этого движения со страниц газеты «Казах» обращаются к населению с просьбой поддержать новое Временное правительство, срочно приступить к рассмотрению комплекса аграрных проблем с учетом интересов оседлого и кочевого населения, а также тщательно подготовиться к выборам в Учредительное собрание. Этот спектр вопросов был поднят в ходе областных и уездных съездов, которые казахские и мусульманские комитеты провели практически по всей территории Казахстана в апреле-мае. Кроме этого, делегаты обсуждали необходимость продолжения войны «до победного конца», вопросы образования, финансов, религии, деятельности земств и женский вопрос. В результате, сторонники движения вошли в состав исполнительных комитетов Временного правительства на местах. Они старательно пропагандировали идеи свободы и единения казахского народа, через прессу разъясняли принципы государственного управления, которые, по их мнению, были приемлемы для казахов. Например, национально-демократическая интеллигенция настаивала на том, чтобы земля не передавалась в частную собственность («через некоторое время, как это случилось в Башкирии, участки земли перейдут к соседнему мужику, а казахи превратятся в нищих»), и чтобы церковь была отделена от государства.
В июле 1917 года в Оренбурге состоялся Первый всеказахский съезд, делегаты которого подняли вопрос о будущей автономии казахских областей. Ахмет Байтурсынов и Миржакып Дулатов высказались за создание «независимого автономного государства», Алихан Букейханов настаивал на образовании казахской национально-территориальной автономии «в демократической, федеративной и парламентской Российской республике». Последний вариант оказался наиболее предпочтительным и был отражен в итоговой резолюции съезда. Кроме этого, делегаты решили, что как изъятия у казахов земель, так и иммиграция в Степной край должны прекратиться. Лидеры национально-демократического движения не воспринимали программу большевиков, основанную на классовом принципе, поэтому лозунгом новоявленной партии «Алаш» провозгласили освобождение казахского народа «из-под колониального ига». Свое отношение к Советам участники съезда и вовсе никак не артикулировали.
Радикализм «Алаша» в локальном контексте был обусловлен именно националистическим дискурсом, который в степи появился впервые – на большое число сторонников партия не могла рассчитывать изначально, потому что по факту отражала интересы лишь образованных и привилегированных слоев казахского общества. Поэтому лидеры национально-демократического движения стремились перевести на свою сторону представителей других народов, понимали необходимость налаживания конструктивных отношений с казаками. В первую очередь они рассчитывали на поддержку тех, кто оказался лояльным по отношению к местному населению в результате переселенческой политики (и даже включили в список кандидатов в Учредительное собрание двух русских – областника Григория Потанина и эсера Вадима Чайкина).
«Шуро-и-ислами»
Партия была создана в Ташкенте в марте 1917 года и явила собой первую политическую мусульманскую организацию в регионе. Ей за короткое время удалось создать свои отделения во многих частях Туркестана - в том числе, в Семиречье. С момента образования партии наибольшее влияние в ней имели интеллектуалы панрусских партий и джадиды. Последние были сторонниками реформаторских методов обучения в медресе и фактически стали главными двигателями культурного возрождения Туркестана.
В своей политической деятельности джадиды вдохновлялись успехом младотурков, которым в 1908 году с оружием в руках удалось восстановить в Османской империи конституцию и созвать парламент. Вместе с тем джадиды исповедовали умеренный национализм и, владея русским языком, стремились культивировать «территорию посредничества» между мусульманами и русскими. Они, подчеркивая свою принадлежность к местному населению, настаивали на взаимодействии с русскими для выработки новых демократичных правил управления колонией. Один из лидеров джадидов Убайдулла Ходжаев был настолько убежденным русофилом, что в 1914 году со страниц возглавляемой им газеты даже предлагал отпраздновать 50-летие русского завоевания Туркестана. Он же в 1917 году убеждал мусульман в том, что местное население с его «уровнем развития» пока не может претендовать на пропорциональное с русскими членство в органах местного самоуправления. Еще один лидер движения - Мунаввар Кари Абдурашидов - в июне призывал тыловиков Туркестана поддержать Временное правительство и для помощи ему вернуться на фронт для продолжения работ. К работе партии в апреле подключился и известный казахский интеллигент Мустафа Чокаев, который впоследствии свяжет ее политическими узами с Алаш-Ордой.
На первом конгрессе мусульман Туркестана (апрель 1917 года) джадиды поддержали лидера национального башкирского движения Ахмеда Зеки Велиди Тогана, который защищал идею формирования в России федерации государств с равными правами (что превратило бы Туркестан в автономию с широкими правами). Джадиды охотно искали поддержки у политических деятелей мусульманского движения в других регионах России, не обладая ресурсами для того, чтобы самостоятельно возглавить политическую революцию на родине. На состоявшихся в июле 1917 года выборах в ташкентскую Думу джадидам удалось завоевать лишь 11 мест из 112, что продемонстрировало крайне низкую популярность их политического проекта.
На фоне сентябрьских событий в Ташкенте, когда Советы впервые попытались взять власть в Туркестане в свои руки, партия созвала чрезвычайный съезд. На нем было принято решение о самороспуске и об образовании с другими мусульманскими движениями в преддверии выборов в Учредительное собрание единого союза. Объединение выступило за создание «Федеративной Республики Туркестан» - национально-культурной автономии в рамках Российской Республики. Управление автономии, согласно проекту, передается парламенту, избираемому на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования сроком на 5 лет с пропорциональным представительством в нем всех народов, населяющих Туркестан.
«Шуро-и-улема»
В июне 1917 года консерваторы - в том числе, духовенство - вышли из «Шуро-и-ислами» и образовали собственную партию. Члены новообразования поначалу неохотно участвовали в политической деятельности, хотя имели более ощутимую поддержку среди мусульманского населения Туркестана чем джадиды. Как традиционалисты они не стремились к власти, считая ее формой узурпации, а свою деятельность направляли, главным образом, на местное население и защиту фундаментальных исламских ценностей. Они активно противостояли западным влияниям, а значит, попросту не могли функционировать на том политическом поле, которое предлагали русские. Русские воспринимались ими как угроза - контакт с иноверцами исключался. Джадидов, придерживающихся противоположной тактики, улемы считали ярким примером «духовной развращенности». На первом конгрессе мусульман Туркестана (апрель 1917 года) партия отстаивала необходимость признания центральной роли религиозных властей и строительства нового порядка в колонии на основе законов ислама.
Поборники традиций также настаивали, чтобы женщины не занимались публичной деятельностью и не ходили на выборы. Несмотря на это на выборах в городскую Думу Ташкента улемы смогли обеспечить себе абсолютное большинство думских мест - 62 из 112. В итоге работа думы была парализована противоречиями, которые возникали между консерваторами и представителями других политических сил. Например, партия традиционалистов предлагала - вопреки проекту реформ Временного правительства - усилить полномочия шариатских судей (казиев), чтобы не допустить вмешательство русской юстиции во внутренние дела мусульманского населения. Русские партии в ответ открыто пропагандировали ненависть к улемам, сравнивая их приход к власти с такими бедствиями как голод и холера.
Между тем, именно «Шуро-и-улема» в сентябре в Думе выразила полную поддержку центрального правительства, заявив, что каждая национальная группа имеет право на автономию в рамках демократической федеративной республики. Члены партии считали также, что Временному правительству необходимо усилить власть и восстановить порядок в крае. Передача власти Советам ими однозначно осуждалась. В том же месяце партия провела конгресс, где среди 500 делегатов были представлены Тургайская и Уральская области Степного края. Именно улемы предложили джадидам политический союз в преддверии выборов в Учредительное собрание, потому что считали разногласия основной причиной неудовлетворительной работы Думы. В результате была образована единая мусульманская партия Иттифак-Аль-Муслимин, и бывшим членам «Шуро-и-ислами» пришлось учесть позиции традиционалистов. Так в итоговой резолюции появился пункт о том, что в будущей автономии законодательные функции парламента должны быть точно согласованы не только с законами Российской Республики, но и с требованиями шариата. Кроме этого, в Ташкенте должен быть создан свой сенат (Махкама-и-Шарьия), который будет публиковать и разъяснять требования шариата в отношении населения. Ему же должно было принадлежать «право высшего судебного учреждения Туркестанской Федерации».
После Октябрьского переворота
В октябре в Петрограде большевики, уже много месяцев готовившие вооруженное восстание и создававшие Красную гвардию, учреждают Военно-революционный комитет (ВРК). Александр Керенский, возглавляющий правительство, в ответ требует немедленного ареста большевиков, но члены кабинета министров этого не одобряют и решают для начала закрыть большевистские газеты (что в итоге также не удалось реализовать). Власть Временного правительства в столице рассыпается без единого выстрела - солдаты, поддерживающие большевиков, за пару дней без боя захватили все основные объекты города. Утром 25 октября Ленин уже заявляет, что Временное правительство низложено, а власть перешла к ВРК.
Керенский ожидает подкрепления в виде казаков и войск с фронта и спешно покидает город, направляясь к ним навстречу (на самом деле, войска не тронулись). Члены правительства решают заседать в Зимнем дворце вплоть до ареста. После обеда приходит ультиматум от большевиков - в случае отказа сдаться крейсер «Аврора» начнет стрелять. Вечером он начинает стрелять по дворцу холостыми, но реальный обстрел идет со стороны Петропавловской крепости и арки Главного штаба. Спустя час в Смольном начинается Съезд Советов, который в знак протеста покидают меньшевики и правые эсеры. Ночью членов Временного правительства большевики выводят из дворца и к утру сажают в Петропавловскую крепость. После взятия Зимнего съезд утверждает решение о создании нового революционного правительства во главе с Лениным.
Через пять дней после свержения Временного правительства начнутся выборы в Учредительное собрание. Согласно официальным результатам, большевики победят лишь в Москве и Петрограде, в целом по стране будут лидировать эсеры. На территории будущего Казахстана - как впрочем и в целом - выборы проходили довольно хаотично, результаты подсчитывались очень долго, и данные, имеющиеся на сегодняшний день, можно считать довольно условными. Например, исследователям известно, что в Тургайской области из пяти депутатских мандатов два завоевали эсеры, три - представители партии «Алаш». Аналогичный успех (который, однако, не трансформировался в реальную силу) национал-демократы одержали в Семипалатинском уезде. В городе Уральск подавляющее число голосов было отдано казакам и левым эсерам. В каждом отдельном случае результаты выборов красноречиво отражали интересы тех, кто в большинстве своем проживал на той или иной территории. Очевидно, многие русские переселенцы опасались и рассматривали приближающиеся выборы в Учредительное собрание как угрозу - особенно в Туркестане, где выборы фактически так и не состоялись. Там большевистский переворот был воспринят как переход к диктатуре русского населения и возврат к колонизаторскому режиму. 5 января 1918 года Учредительное собрание соберется в Таврическом дворце. В этот же день солдаты Петроградского гарнизона расстреляют демонстрацию его сторонников. Больше депутаты никогда не соберутся вместе.
P.S.
Кадеты как «партия врагов народа» будут запрещены первыми - в октябре 1917 года. Ленин постановил отдать всех ее лидеров под революционный трибунал.
Эсеры, чей представитель председательствовал на первом и единственном заседании Учредительного собрания, после его роспуска провозгласили борьбу за немедленное возобновление работы первоочередной задачей (однако, как известно, не преуспели и окончательно разделились на правых и левых; часть последних вошла в партию большевиков, другая - ушла в партизанское подполье).
Меньшевики объявили захват власти большевиками «насилием над волей демократии», призвали к сплоченности всех пролетарских сил и постановили организовать однородную власть «от народных социалистов до большевиков». Вместе с тем этому препятствовали противоречия между различными течениями в самой меньшевистской среде.
Сибирские областники принимают решение о необходимости «приступить к организации временной сибирской социалистической власти» и назначают на январь 1918 года открытие Сибирской областной думы. Для его подготовки съезд избрал Временный Сибирский областной совет во главе с Потаниным.
Казачьи войсковые правительства объявили в своих областях военное положение, новое большевистское правительство не признали, но и не спешили вступать в вооруженное противостояние. Сохранение порядка в условиях безвластия стало их приоритетом.
Партия «Алаш» после переворота опубликовала проект своей политической программы, в декабре созвала второй всеказахский съезд и образовала Казахскую (Алашскую) автономию без санкции Учредительного собрания, заявив о намерении взять в свои руки всю исполнительную власть над казахским населением. Пыталась опираться на туркестанских автономистов, сибирских областников и оренбургских казаков.
Объединенные мусульманские политические партии в ноябре 1917 года решили образовать Туркестанскую автономию с центром в Коканде, первое правительство возглавил Тынышпаев.
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Зыгарь М.В. Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900-1917. М., 2017.
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Как выбирала и кого выбрала Россия в 1917 г.
Глава 11. Всероссийское учредительное собрание 1918 года - Революция 1917 года в России
История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти томах. Том 4. - Алматы: «Атамура», 2009.
Буттино М. Революция наоборот. Средняя Азия между падением царской империи и образованием СССР. М., 2007.
Также в материале были использованы фото из открытых источников: pikabu.ru, project1917.ru, alash.semeylib.kz, voxpopuli.kz, sensusnovus.ru, tayga.info, greylib.align.ru, wikimedia.org