Революции 1917 года

На территории Казахстана большевики поначалу были представлены одиночными депутатами в Советах. Поддержку своих идей в этих структурах они получили после того, как возвращавшиеся с фронта тыловики стали участвовать в местном самоуправлении и создавать собственные массовые организации трудящихся. Большевики позиционировали себя как революционно-демократическую диктатуру, которая опирается на почин народных масс снизу, выступали против органов Временного правительства, настаивали на национализации земель и утверждали, что за всеми нациями должно быть признано право на отделение и образование самостоятельного государства. Молодежная организация «Жас казах» во главе с Сакеном Сейфуллиным считала большевиков «самой верной» партией в России. Тесные связи с большевиками были и у «Революционного союза казахской молодежи» во главе с Тураром Рыскуловым. Их влияние росло и в массах городского населения. Июльские события в Петрограде и разгром корниловского мятежа и вовсе положили начало большевизации местных Советов, которые большевики требовали очистить от «соглашательских элементов» в лице эсеров и меньшевиков.

После Февральской революции меньшевики в Советах на территории Степного края и Туркестана особой активности не проявляли - все их усилия были брошены на борьбу с большевиками в объединенных организациях Российской социал-демократической рабочей партии. Вопрос автономии казахов и вовсе не стоял на повестке дня. В апреле 1917 года Мустафа Чокаев рассказал одному из лидеров меньшевиков Николаю Чхеидзе (возглавлял Петроградский Совет) о планах добиваться автономии Туркестана. Влиятельный политик в ответ попросил Чокаева не заводить такого разговора среди земляков, потому что, во-первых, «сейчас рано», и во-вторых, предоставить такой стране как Туркестан автономию «практически означает получение ею независимости и отделение от России». Несмотря на это популярность меньшевиков-интернационалистов на выборах в местные думы летом 1917 года была сравнима с успехом большевиков.

Областничество

Это общественно-политическое движение зародилось в Петербурге в кружке сибирской учащейся молодежи, одним из лидеров которого был небезызвестный казахстанцам географ и этнограф Григорий Потанин. В 1862 году он так описывал суть идеологии областничества: «Мы хотим жить и развиваться самостоятельно, иметь свои нравы и законы, читать и писать, что нам хочется, а не что прикажут из России, воспитывать детей по своему желанию, по-своему собирать налоги и тратить их только на себя же». При этом Потанин отвергал возможность «политического сепаратизма», который трактовал как «покушение на целостность государства». Сторонники движения, рассматривая Сибирь как колонию, размышляли над способами преодоления этого положения за счет стимулирования свободного переселения, ликвидации ссылки, «учреждения покровительства сибирской торговли и промышленности», непосредственного выхода сибирских товаров на мировой рынок.

На нелегальном съезде в Томске 28-29 августа 1905 года принимаются «Основные положения Сибирского областного союза». Согласно этому документу в регионе должна быть образована дума, которая будет самостоятельно решать вопросы бюджета, образования, безопасности, тарифов, здравоохранения, землепользования и инородцев. В течение 1917 года в Сибири под областническими лозунгами объединяются различные политические силы, которые через контролируемые ими структуры лоббировали автономный статус региона. В августе в Томске прошла конференция, чьи делегаты приняли постановление «Об автономном устройстве Сибири». В документе провозглашалось самоопределение областей и национальностей на принципах федерализма. Кроме этого, на собрании был утвержден бело-зеленый флаг Сибири.

