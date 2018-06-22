Горные орлы Тарбагатая

После этого неудачного наступления Борис Анненков написал два письма предводителям партизан - одно Лукину, другое – Алексееву, оба были когда-то его сослуживцами. Анненков обещал им свободу и жизнь – если сдадутся.

Ответ был такой: «Брат Атаман, мы тебя знаем и знаем, что хороший человек идет за народ, но Вы идете рука об руку с теми казаками, которые с нами дрались, уничтожали наших отцов и братьев. И сейчас они враги и мы их боимся — что они жизни нашей не пощадят и поэтому не выйдем. Подпись: Алексеев и Лукин».

Анненков им ответил, но переписка ник чему не привела: партизаны отказывались сдаваться. Анненковцы предупредили всех сельчан – если они дадут хлеб большевикам, то поселок будет уничтожен и на его месте поставят черный крест.

К февралю все Горные орлы заболели тифом, двое быстро выздоровели и ухаживали за остальными. Снег уже таял, и белые решили обойти гору и зайти с тыла. Когда они это сделали, то обнаружили, что партизаны ушли. Они отошли в Койтас, к китайской границе. Белые же решили искать партизан среди населения. К партизанам стали переходить черные гусары и добровольцы – кто с вилами, кто с оружием.

Правила были такие: в течение первых трех дней человека не регистрировали, он должен был осмотреться, узнать правила, и мог уйти домой. Через три дня принимали, и после этого покинуть отряд уже было нельзя. За побег грозили расстрелом.

Тем временем анненковцы во главе со штабс-капитаном Гарбузовым в течение трех дней сожгли и ограбили три поселка: Петровский, Пятиярский и Подгорное. В первом поселке зарубили 14 человек, во втором – 18, в третьем – 115 человек. Через неделю Гарбузов снова вернулся в село Подгорное и зарубил там еще около 135 человек.

«Кровавые, с дикими выкаченными глазами, словно опьянев от пролитой крови, с гиканьем и криками они носились по селу, насилуя женщин, убивая старцев и младенцев. Были такие, которые не могли удовлетвориться одной кровью. Словно безумные они рыскали по обгоревшим домам в поисках чего-нибудь особенного для удовлетворения разбушевавшихся низменных страстей. И найдя 10-13-летнюю девушку, бандиты с торжеством тащили ее в церковь, раздевали и по очереди насиловали на алтаре. Мы в это время скрывались в горах. Каждый день к нам приходили новые товарищи, и кучка наша росла. Оформившись в отряд до 800 человек, мы провели организованную борьбу с анненковскими бандами и отобрали у них около 22 поселков Урджарского района», — вспоминал партизан Леонид Кудинов.

Таким образом, к лету 1919 года во всех селах, примыкавших к Тарбагатайскому хребту, была восстановлена советская власть.

Действовавшие на территориях Бахтинского, Урджарского, Сергиопольского уездов отдельные отряды партизан в апреле 1919 года объединились в пять эскадронов. Они нападали на белых, их милицию, на гарнизоны, захватывали оружие и провиант. В сентябре 1919 года партизаны пошли на Сергиополь, но потерпели неудачу, более того – погиб их предводитель Алексеев.

Анненков сосредоточил все свои силы на том, чтобы прорвать Черкасскую оборону, которая продолжалась уже больше года. В октябре 1919 года Черкасск пал.

Дивизия Анненкова, части генералов Щербакова, Гулидова, Ярушина были выведены в район Учарала и Сергиополя для того, чтобы остановить наступавшие со стороны Акмолинска части красной 5-й армии Восточного фронта и оказались лицом к лицу с партизанами. В ноябре 1919 года Анненков с четырьмя кавалерийскими и одним пехотным полками загнал партизан в горы. И к этому отступлению они готовились:

О том периоде сохранилось воспоминание Иллариона Лукина:

«Еще до падения Черкасска было ясно, что после все силы Анненков передвинет к нам. Чтобы не оказаться в окружении, мы решили провести подготовку в горах на случай отступления. Заготовили хлеб и фураж как для отряда, так и для местных жителей, набрали зерна. Хуже было с солью, население страдало от отсутствия соли и не хотело ею делиться. Тогда отряд создал комиссию с представителями крестьян и партизан, которая ходила по дворам и забирала часть соли у жителей, оставляя им норму на 6-7 месяцев. Соль забирали без всяких репрессий.