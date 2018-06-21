Чапаев. Фурманов. Любовь

12 октября дивизия Чапаева (Гражданская война была временем стремительных карьер) возобновила наступление на Уральск, куда на помощь контрреволюционерам прибыли части оренбургских казаков. Чапаев просил наркома по военным делам Льва Троцкого направить ему в помощь войска Вольской дивизии.

Из донесения Чапаева: «Замечаю цель штаба 4-й армии отдать дивизию на съедение вместе со мной. По пяти атак в день отбивали, часть орудий подбито… Потери громадные – две роты забраны в плен, много убитых и раненых. Вся сила противника обрушена на мой отряд».

19 октября в помощь Чапаеву отправили полк из 1-й Николаевской дивизии, а также несколько автомобилей и орудий. Чапаеву приказали перерезать дорогу между Оренбургом и Уральском в районе Бузулука, однако он объявил отступление. После этого на заседании Реввоенсовета Восточного фронта предлагалось предать Чапаева под суд. В целом он нередко ослушивался приказов начальства и действовал по своему усмотрению: шел вперед, когда приказывали повернуть назад, отступал, когда велели наступать. Он был не совсем удобен для высшего руководства и прекрасно понимал это. Как писал Фурманов, «словно конь степной сам себя на узде крепил».