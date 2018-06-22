«Кустанайский уезд считаю опасным»

До революции Кустанайский уезд считался окраиной Российской империи, житницей, снабжающей центральные губернии продовольствием. Новости и изменения, происходящие в центре, доходили до края с большим опозданием. Так случилось и в начале Февральской революции 1917 года. Ее отголоски докатились до города только весной. А после, вплоть до августа 1919 года власть переходила то в руки белогвардейцев, то в руки Красной армии, унося жизни тех и других, а также жизни мирных людей.

Кустанай — 1917 год

В начале 1917 года в Кустанайском уезде насчитывалось 378 тысяч человек, а в Кустанае - 24 тысячи человек. Это был спокойный, торговый город с размеренным укладом жизни. Он не имел больших промышленных предприятий и пролетарской прослойки. В городе был гарнизон, который состоял из 246-го пехотного полка. Командовал им капитан Григорьев. И, как свидетельствуют архивные документы и записи, Февральская революция, приведшая к двоевластию — одновременному существованию Временного правительства и Советов рабочих и солдатских депутатов, прошла в уезде спокойно и мирно.

— Согласно архивным записям, весной была создана общественная комиссия и власть перешла в ее руки. Комиссия распустила полицию, взяла под арест чиновников из администрации. В городе, на центральной площади (сейчас ул. Победы), прошел воинский парад, который принимали челябинские депутаты, а также митинг, где были избраны члены Совета. Горожане продолжали жить повседневной жизнью и надеялись, что Временное правительство принесет перемены. Только они не наступили. Более того, положение ухудшилось, так как «друзья народа» обрабатывали личный состав и постоянно требовали, чтобы гарнизон отправлял на фронт продовольствие и людей, - рассказала архивист и историк Наталья Здоровец.

18 апреля новым комиссаром Кустанайского уезда был назначен бывший член Государственной Думы 1-го и 2-го созывов А. К. Беремжанов. А 29 июня состоялся съезд всех волостей Кустанайского уезда, на котором были избраны органы власти.

«В Кустанайском уезде имелись организации власти: гражданский, земельный и продовольственный комитеты и при них управы; Совет крестьянских и киргизских депутатов и его исполнительный комитет. Согласно новым законоположениям, в городе Кустанае образованы городская дума и управа; имелись два участковых городских комиссара милиции», - говорится в донесении председателю Тургайской областной управы, которое отправил Беремжанов.

С конца июля в уезде действовали местные органы Временного правительства, Кустанайская дума и управа и уездный Совет крестьянских и киргизских депутатов во главе с И. Лубом.

Как отметила Здоровец, архивных документов за 1917 год сохранилось немного, но те, что есть впечатляют и приоткрывают завесу в прошлое.

Например, 12 августа на заседании городской думы было рассмотрено ходатайство служащих пожарной команды: увеличить содержание пожарным и снабдить их обмундированием. Депутаты прибавку не утвердили, но постановили выдавать пожарным по одной паре сапог в год. А еще есть документ, в котором государственная дума рекомендовала мировому судье 1-го участка Кустанайского уезда Милько повысить методы борьбы с пьянством. Но в ответе эта рекомендация отклонена в связи с тем, что никто не имеет права оказывать давление на суд. В архиве хранится и документ от 12 августа 1917 года, в котором городская дума отказала господину Кастальскому, владеющему электростанцией, повышать оплату за электричество до 40 коп. за киловатт/час. Горожане продолжили платить по 30 коп. за киловатт/час. Сохранился документ о переименовании улицы Царской в улицу памяти Льва Толстого. Обоснование было следующим: «Царская» не может иметь места в связи со сменой образа правления в России». А документом от 18 сентября городская дума ввела налог на велосипеды и автомобили: «Установить платы с каждого велосипеда по 1 руб. 50 коп., а с автомобилей и мотоциклов по 3 руб. с силы». Имеется и подлинный документ, который говорит о том, что в сентябре 1917 года пивоваренный завод купца Лореца был переоборудован в завод по производству сахара и патоки во благо развития промышленности Кустаная.