«Кустанайский уезд считаю опасным»

До революции Кустанайский уезд считался окраиной Российской империи, житницей, снабжающей центральные губернии продовольствием. Новости и изменения, происходящие в центре, доходили до края с большим опозданием. Так случилось и в начале Февральской революции 1917 года. Ее отголоски докатились до города только весной. А после, вплоть до августа 1919 года власть переходила то в руки белогвардейцев, то в руки Красной армии, унося жизни тех и других, а также жизни мирных людей.
Кустанай — 1917 год
В начале 1917 года в Кустанайском уезде насчитывалось 378 тысяч человек, а в Кустанае - 24 тысячи человек. Это был спокойный, торговый город с размеренным укладом жизни. Он не имел больших промышленных предприятий и пролетарской прослойки. В городе был гарнизон, который состоял из 246-го пехотного полка. Командовал им капитан Григорьев. И, как свидетельствуют архивные документы и записи, Февральская революция, приведшая к двоевластию — одновременному существованию Временного правительства и Советов рабочих и солдатских депутатов, прошла в уезде спокойно и мирно.
— Согласно архивным записям, весной была создана общественная комиссия и власть перешла в ее руки. Комиссия распустила полицию, взяла под арест чиновников из администрации. В городе, на центральной площади (сейчас ул. Победы), прошел воинский парад, который принимали челябинские депутаты, а также митинг, где были избраны члены Совета. Горожане продолжали жить повседневной жизнью и надеялись, что Временное правительство принесет перемены. Только они не наступили. Более того, положение ухудшилось, так как «друзья народа» обрабатывали личный состав и постоянно требовали, чтобы гарнизон отправлял на фронт продовольствие и людей, - рассказала архивист и историк Наталья Здоровец.
18 апреля новым комиссаром Кустанайского уезда был назначен бывший член Государственной Думы 1-го и 2-го созывов А. К. Беремжанов. А 29 июня состоялся съезд всех волостей Кустанайского уезда, на котором были избраны органы власти.
«В Кустанайском уезде имелись организации власти: гражданский, земельный и продовольственный комитеты и при них управы; Совет крестьянских и киргизских депутатов и его исполнительный комитет. Согласно новым законоположениям, в городе Кустанае образованы городская дума и управа; имелись два участковых городских комиссара милиции», - говорится в донесении председателю Тургайской областной управы, которое отправил Беремжанов.
С конца июля в уезде действовали местные органы Временного правительства, Кустанайская дума и управа и уездный Совет крестьянских и киргизских депутатов во главе с И. Лубом.
Как отметила Здоровец, архивных документов за 1917 год сохранилось немного, но те, что есть впечатляют и приоткрывают завесу в прошлое.
Например, 12 августа на заседании городской думы было рассмотрено ходатайство служащих пожарной команды: увеличить содержание пожарным и снабдить их обмундированием. Депутаты прибавку не утвердили, но постановили выдавать пожарным по одной паре сапог в год. А еще есть документ, в котором государственная дума рекомендовала мировому судье 1-го участка Кустанайского уезда Милько повысить методы борьбы с пьянством. Но в ответе эта рекомендация отклонена в связи с тем, что никто не имеет права оказывать давление на суд. В архиве хранится и документ от 12 августа 1917 года, в котором городская дума отказала господину Кастальскому, владеющему электростанцией, повышать оплату за электричество до 40 коп. за киловатт/час. Горожане продолжили платить по 30 коп. за киловатт/час. Сохранился документ о переименовании улицы Царской в улицу памяти Льва Толстого. Обоснование было следующим: «Царская» не может иметь места в связи со сменой образа правления в России». А документом от 18 сентября городская дума ввела налог на велосипеды и автомобили: «Установить платы с каждого велосипеда по 1 руб. 50 коп., а с автомобилей и мотоциклов по 3 руб. с силы». Имеется и подлинный документ, который говорит о том, что в сентябре 1917 года пивоваренный завод купца Лореца был переоборудован в завод по производству сахара и патоки во благо развития промышленности Кустаная.
Октябрьская революция тоже с опозданием докатилась до Кустанайского уезда. Временное правительство прекратило свое существование 7 ноября 1917 года, а в Кустанае его органы продолжали действовать почти до конца декабря. Редактор кустанайской газеты Романов так впоследствии вспоминал о тех днях: «Октябрь, прогрохотавший в центре, не зарядил нас электричеством глубоко осознанной классовой борьбы. Слишком далеко стоял Кустанай от революционных центров, слишком беспомощны были мы в политическом отношении».
Лишь 25 декабря солдаты 246-го пехотного полка при поддержке 50 матросов из Петрограда заняли все основные учреждения города, телефонную станцию, телеграф, свергли Временное правительство в Кустанайском уезде и организовали Военно-революционный комитет. На утро кустанайцев собрали на площади и объявили, что власть переменилась, при них распустили городскую думу и эсеро-меньшевистский совет. Документы утверждают, что переворот прошел без жертв.
- Отряд моряков из 50 человек прибыл в Кустанай в конце октября, когда еще царило двоевластие. Возглавлял отряд матрос Василий Чекмарев. Изначально матросы прибыли в Кустанай за провизией и хлебом для Петрограда. Матросы были удивлены изобилием продуктов на рынках и в лавках, низкими ценами. Плюс откровенным нежеланием крестьян делиться этим богатством с кем бы то ни было. Сохранилось письмо члена отряда Ивана Грушина: «В Кустанай отряд прибыл днем - на пятые сутки. Квартир не было, отряд оставался в вагоне. Чекмарев и я поехали в город и расположились в номерах Шублебиных. Сибирская дешевка, обилие продуктов, необычайно любезное отношение населения на первых порах изумляли матросов. Но потом, когда жители узнали, что приехали из Питера большевики, отношение к отряду изменилось», - рассказала Здоровец.
После установления Советской власти, для обеспечения революционного порядка, ревком принял решение сформировать из числа отрядов рабочих Красную гвардию.
Кустанай – 1918 год
1918 год был наполнен напряженными событиями, власть переходила то в руки красных, то в руки белых. И каждые применяли карательные меры.
Заняв власть в Кустанае, большевики под командованием Чекмарева в 1918 году первым делом разоружили офицеров, которых в городе насчитывалось около 300 человек. Затем создали военный совет. В него вошли Фролов, Перцев, Виенко, Огильви и Селезнев. 15-16 января состоялся Первый съезд рабочих, крестьянских и киргизских депутатов, который закрепил советскую власть в городе и уезде.
Сохранившаяся заметка из газеты «Правда» гласит, что образованный Совет рабочих, крестьянских и киргизских депутатов начал опись и приемку владений: «В уезде только одно имение Воронцова-Дашкова с прекрасным конским заводом и образцово поставленным скотоводством. Советом выделена комиссия для принятия этого имения. Мельницы в городе приняты на учет и переданы Советом в местный профсоюз. Хлеба много. В обмен на хлеб стала поступать мануфактура, главным образом, ситец, который решено распределить между волостями».
Но большевицкая власть длилась недолго. В городе начались брожения, крестьяне не хотели отдавать хлеб. Народ стал раскалываться на противоборствующие стороны и от спокойной жизни в городе не осталось и следа. Судя по документам, после того как на Чекмарева было совершено покушение, он покинул город, чтобы доставить в Петроград эшелоны с реквизированным хлебом (100 000 пудов).
Военный комиссар Кустаная Фролов оставил свои воспоминания о попытке отстоять Кустанай. Он пишет, что горожане оборудовали бронепоезд и платформу с пулеметом и выступили под Троицк. На одной из станций застали врасплох казачий конный отряд и обратили его в бегство. Но страх на солдат нагоняли чехи. По воспоминаниям Фролова, они шли в атаку в рост, стреляя на ходу. Красноармейцы отступили и отдали город.
23 июня 1918 года в Кустанай без единого выстрела взяли белогвардейцы и чехословаки. По городу выискивали большевиков и сочувствующих. Многих поставили к Расстрельной стене, других бросили в тюрьму.
За управление Кустанайским уездом взялось Временное Сибирское правительство (Омское правительство). В архиве сохранились записи Тургайского областного комиссара Временного сибирского правительства А. Матвеева: «По Кустанайскому, Иргизскому и Тургайскому уездам назначены уездные комиссары, которые с июня приступили к своим обязанностям под флагом Сибирского правительства. По Кустанайскому и Иргизскому уездам произведен призыв новобранцев, который прошел необычайно хорошо».
Белогвардейцы пытались по-своему наладить жизнь в городе и уезде. Сибирское правительство выделило средства для восстановления сельского хозяйства. Сохранившаяся записка Степаненко свидетельствует о том, что обращали внимание на образование: «Постановлением Кустанайской уездной земской управы на 26 августа сего года Кустанайское 2-классное русско-киргизское училище преобразовано в высшее начальное в составе первых двух классов....». А также имеются сведения и о том, что в городе планировали открыть сельскохозяйственное училище. Еще в Кустанае действовало общество потребителей. В архиве имеется его устав. И его главной целью было «снабжение своих членов всякого рода предметами потребления, а также материалами, нужными в промысле и хозяйстве членов».
В августе в Кустанае сформировали 44-й полк, который вошел в состав армии адмирала Колчака. В октябре Чрезвычайный Казахский уездный съезд Алаш-Орды признал власть Временного сибирского правительства. Областным комиссаром назначили Кадербаева, уездным - Омарова.
- Но есть и другие воспоминания участников тех событий и из них следует, что жители города, уставшие от войны и разрухи, не хотели вступать в ряды белогвардейцев. Они прятались, пытались выбить себе справки. Так зародилось сопротивление. Крестьяне были не готовы стать частью армии Колчака. Они стали формировать партизанские отряды, которые поджидали и беспощадно убивали белогвардейцев, - говорит архивист Здоровец.
Кустанай-1919 год
В марте 1919 года белогвардейцы, удерживающие власть в уезде, объявили о новой мобилизации молодежи и о карательных мерах к непокорным.
Сельский корреспондент Соболев так описал в газете «Степной крестьянин» прибытие карательного отряда в поселок Львовский Кустанайского уезда: «6 марта ночь набат. Вскочили — казаки. Летают по улицам и рубят. Бившему в набат снесли голову… 12 человек вырвалось из поселка. Казаки подожгли несколько домов. Началось насилование женщин...».
Подобные набеги, конфискация скота и имущества, наплыв в Кустанай беженцев из Орска, Оренбурга, уже в конце марта привели к опасной ситуации, грозившей вылиться в мощное антиколчаковское восстание.
Восставшие под руководством Андрея Жиляева, которому удалось бежать, когда город взяли чехи, совершили первые набеги 1 апреля 1919 года. А формироваться их сопротивление начало еще в конце 1918 года. Андрей Жиляев — обычный крестьянин из села Долбушка Боровского района, который хотел сражаться не на стороне белых или красных, а на стороне крестьян. Он не умел ни писать, ни читать, но смог собрать и объединить вокруг себя около 1 000 бойцов. 1 апреля они отбили село Долбушка, а затем выступили в Боровское и взяли поселок. После нескольких подобных побед, отряд Жиляева двинулся на Кустанай. И уже 5 апреля отряд Жиляева без боя занял вокзал и центр Кустаная. Как сказано в белогвардейской печати, восставшим сильно помогло местное население. Жители окрестных сел жертвовали лошадей, деньги, муку. После захвата и освобождения из тюрем политзаключенных и отъявленных преступников, город охватила паника и новая серия грабежей и убийств. Ожесточенные жители начали вылавливать белогвардейцев, офицеров, не успевших покинуть уезд, и казнили их без суда и следствия, а имущество забирали.
Колчаковцы не сдавали свои позиции, бои за город продолжались. Уже 10 апреля Кустанай вновь оказался в руках белых. В архивных записях сохранилась телеграмма атамана Дутова колчаковскому министру внутренних дел:
Разъяренное командование белогвардейцев отдало город на растерзание солдатам. Мужчин расстреливали, женщин насиловали, партизан вешали на воротах. На улицах Кустаная лежали убитые горожане, которых захоронили лишь спустя 13 дней, свалив трупы в одну общую яму на месте нынешнего Парка Победы.
Повстанцы не успокаивались, они отступали, затем нападали на карательные отряды. Бои вспыхивали в разных местах. В селах Кустанайского уезда царил хаос, на жителей нападали и грабили то белые, то красные. Они отнимали у простого люда все ценное, чтобы пополнить свои отряды продовольствием, лошадьми. И так продолжалось долгих 4 месяца. Лишь 19 августа войска Красной армии под командованием Михаила Тухачевского освободили Кустанай. А Жиляева ждала смерть от своих же. Большевики расстреляли его на берегу Аральского моря за неподчинение Красной армии. Он не признал большевиков и не хотел им подчиняться и организовал восстание не ради красных, а ради крестьян. Поэтому его имя практически нигде не упоминается в истории.
С 31 августа 1919 года власть в Кустанае занял военно-революционный комитет во главе с Дружицким. В связи с осложнившейся обстановкой на фронтах была объявлена мобилизация «всех граждан города Кустаная и уезда, достигших 18-35 лет». Сохранились документы в которых говорится, что уездный комиссариат за принесенные собственные предметы обмундирования, годные к носке, выплачивал денежные суммы: за фуражку - 50 руб., за шинель - 78 руб., за сапоги - 322 руб., за шаровары суконные - 350 руб., за обмотки - 30 руб., за нательную рубаху - 28 руб., за полушубок - 216 руб., за кальсоны - 25 руб.
В Кустанае, после взятия его красными, не установилось спокойствие. Большевики наводили свои порядки. В сентябре военно-революционный комитет постановил национализировать пивоваренный и конный заводы. Горожан активно вынуждали помогать Западному фронту и отдавать последнее, что у них было. Повсюду провозглашали лозунги: «Чем сильнее Красная армия, тем ближе конец гражданской войне!»
В Костанае о тех жестоких событиях напоминает сохранившийся историко-революционный памятник «Красная расстрельная стена», который находится во дворе старинного здания «Народный дом». Это место расстрела красногвардейцев, партийных и советских работников в 1918 – 1919 годы. Красная стена – фрагмент амбара на месте купеческой усадьбы. Красная стена выложена из глиняного обыкновенного кирпича. На поверхности стены до сих пор отчетливо видны дырки и вмятины, оставленные оружием. На мемориальной доске надпись: «У этой стены в апреле 1919 года каратели Колчака проводили массовые расстрелы красногвардейцев, красных партизан, партийных и советских работников г. Кустаная и Кустанайского уезда».
Еще один памятник того времени – Братская могила Героев Гражданской войны, которая находится в Парке Победы. В ней захоронено около 7 000 человек. Братская могила представляла собой две земляные насыпи (40 м на 6 м). В 1930-е гг. был установлен деревянный обелиск. В 1951 году деревянный обелиск заменен на железобетонный. В 1979 году, к 100-летнему юбилею города, на месте железобетонного обелиска установили стелу. В 2008 году при благоустройстве территории Парка Победы холмы братских могил разровняли, на этом месте разбили цветники и выложили тротуарную плитку. В память о событии установили новую стелу, на которой высечена надпись на казахском и русском языках: «Вечная память погибшим в годы Гражданской войны».
Фотографии предоставлены Государственным архивом Костанайской области, Областным историко-краеведческим музеем, Областной библиотекой им.Толстого.