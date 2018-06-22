Спецпроект
«Гражданская война»

«Кустанайский уезд считаю опасным»

Жизнь города во время Гражданской войны на примере Кустаная

Ольга Горай, Кустанай, консультант — историк Михаил Акулов
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22 июня 2018

Спецпроект «Гражданская война»

Список материалов
01
Введение
02
Революции
03
Ход гражданской войны

До революции Кустанайский уезд считался окраиной Российской империи, житницей, снабжающей центральные губернии продовольствием. Новости и изменения, происходящие в центре, доходили до края с большим опозданием. Так случилось и в начале Февральской революции 1917 года. Ее отголоски докатились до города только весной. А после, вплоть до августа 1919 года власть переходила то в руки белогвардейцев, то в руки Красной армии, унося жизни тех и других, а также жизни мирных людей. 

Кустанай — 1917 год

В начале 1917 года в Кустанайском уезде насчитывалось 378 тысяч человек, а в Кустанае - 24 тысячи человек. Это был спокойный, торговый город с размеренным укладом жизни. Он не имел больших промышленных предприятий и пролетарской прослойки. В городе был гарнизон, который состоял из 246-го пехотного полка. Командовал им капитан Григорьев. И, как свидетельствуют архивные документы и записи, Февральская революция, приведшая к двоевластию — одновременному существованию Временного правительства и Советов рабочих и солдатских депутатов, прошла в уезде спокойно и мирно.

— Согласно архивным записям, весной была создана общественная комиссия и власть перешла в ее руки. Комиссия распустила полицию, взяла под арест чиновников из администрации. В городе, на центральной площади (сейчас ул. Победы), прошел воинский парад, который принимали челябинские депутаты, а также митинг, где были избраны члены Совета. Горожане продолжали жить повседневной жизнью и надеялись, что Временное правительство принесет перемены. Только они не наступили. Более того, положение ухудшилось, так как «друзья народа» обрабатывали личный состав и постоянно требовали, чтобы гарнизон отправлял на фронт продовольствие и людей, - рассказала архивист и историк Наталья Здоровец.

18 апреля новым комиссаром Кустанайского уезда был назначен бывший член Государственной Думы 1-го и 2-го созывов А. К. Беремжанов. А 29 июня состоялся съезд всех волостей Кустанайского уезда, на котором были избраны органы власти.

«В Кустанайском уезде имелись организации власти: гражданский, земельный и продовольственный комитеты и при них управы; Совет крестьянских и киргизских депутатов и его исполнительный комитет. Согласно новым законоположениям, в городе Кустанае образованы городская дума и управа; имелись два участковых городских комиссара милиции», - говорится в донесении председателю Тургайской областной управы, которое отправил Беремжанов.

С конца июля в уезде действовали местные органы Временного правительства, Кустанайская дума и управа и уездный Совет крестьянских и киргизских депутатов во главе с И. Лубом.

Как отметила Здоровец, архивных документов за 1917 год сохранилось немного, но те, что есть впечатляют и приоткрывают завесу в прошлое.

Например, 12 августа на заседании городской думы было рассмотрено ходатайство служащих пожарной команды: увеличить содержание пожарным и снабдить их обмундированием. Депутаты прибавку не утвердили, но постановили выдавать пожарным по одной паре сапог в год. А еще есть документ, в котором государственная дума рекомендовала мировому судье 1-го участка Кустанайского уезда Милько повысить методы борьбы с пьянством. Но в ответе эта рекомендация отклонена в связи с тем, что никто не имеет права оказывать давление на суд. В архиве хранится и документ от 12 августа 1917 года, в котором городская дума отказала господину Кастальскому, владеющему электростанцией, повышать оплату за электричество до 40 коп. за киловатт/час. Горожане продолжили платить по 30 коп. за киловатт/час. Сохранился документ о переименовании улицы Царской в улицу памяти Льва Толстого. Обоснование было следующим: «Царская» не может иметь места в связи со сменой образа правления в России». А документом от 18 сентября городская дума ввела налог на велосипеды и автомобили: «Установить платы с каждого велосипеда по 1 руб. 50 коп., а с автомобилей и мотоциклов по 3 руб. с силы». Имеется и подлинный документ, который говорит о том, что в сентябре 1917 года пивоваренный завод купца Лореца был переоборудован в завод по производству сахара и патоки во благо развития промышленности Кустаная. 

Здание «Земконя», бывший дом частного владельца Яхонтова, в котором 03.04.1918 г. оформилась Кустанайская уездная организация РКП (б)

Октябрьская революция тоже с опозданием докатилась до Кустанайского уезда. Временное правительство прекратило свое существование 7 ноября 1917 года, а в Кустанае его органы продолжали действовать почти до конца декабря. Редактор кустанайской газеты Романов так впоследствии вспоминал о тех днях: «Октябрь, прогрохотавший в центре, не зарядил нас электричеством глубоко осознанной классовой борьбы. Слишком далеко стоял Кустанай от революционных центров, слишком беспомощны были мы в политическом отношении».

Лишь 25 декабря солдаты 246-го пехотного полка при поддержке 50 матросов из Петрограда заняли все основные учреждения города, телефонную станцию, телеграф, свергли Временное правительство в Кустанайском уезде и организовали Военно-революционный комитет. На утро кустанайцев собрали на площади и объявили, что власть переменилась, при них распустили городскую думу и эсеро-меньшевистский совет. Документы утверждают, что переворот прошел без жертв.

- Отряд моряков из 50 человек прибыл в Кустанай в конце октября, когда еще царило двоевластие. Возглавлял отряд матрос Василий Чекмарев. Изначально матросы прибыли в Кустанай за провизией и хлебом для Петрограда. Матросы были удивлены изобилием продуктов на рынках и в лавках, низкими ценами. Плюс откровенным нежеланием крестьян делиться этим богатством с кем бы то ни было. Сохранилось письмо члена отряда Ивана Грушина: «В Кустанай отряд прибыл днем - на пятые сутки. Квартир не было, отряд оставался в вагоне. Чекмарев и я поехали в город и расположились в номерах Шублебиных. Сибирская дешевка, обилие продуктов, необычайно любезное отношение населения на первых порах изумляли матросов. Но потом, когда жители узнали, что приехали из Питера большевики, отношение к отряду изменилось», - рассказала Здоровец.

После установления Советской власти, для обеспечения революционного порядка, ревком принял решение сформировать из числа отрядов рабочих Красную гвардию. 

Кустанайский уездный комиссариат по военным делам. Участники совещания по проведению мобилизации в Красную гвардию. Март 1918 г.

Кустанай – 1918 год

1918 год был наполнен напряженными событиями, власть переходила то в руки красных, то в руки белых. И каждые применяли карательные меры.

Заняв власть в Кустанае, большевики под командованием Чекмарева в 1918 году первым делом разоружили офицеров, которых в городе насчитывалось около 300 человек. Затем создали военный совет. В него вошли Фролов, Перцев, Виенко, Огильви и Селезнев. 15-16 января состоялся Первый съезд рабочих, крестьянских и киргизских депутатов, который закрепил советскую власть в городе и уезде.

Сохранившаяся заметка из газеты «Правда» гласит, что образованный Совет рабочих, крестьянских и киргизских депутатов начал опись и приемку владений: «В уезде только одно имение Воронцова-Дашкова с прекрасным конским заводом и образцово поставленным скотоводством. Советом выделена комиссия для принятия этого имения. Мельницы в городе приняты на учет и переданы Советом в местный профсоюз. Хлеба много. В обмен на хлеб стала поступать мануфактура, главным образом, ситец, который решено распределить между волостями».

Но большевицкая власть длилась недолго. В городе начались брожения, крестьяне не хотели отдавать хлеб. Народ стал раскалываться на противоборствующие стороны и от спокойной жизни в городе не осталось и следа. Судя по документам, после того как на Чекмарева было совершено покушение, он покинул город, чтобы доставить в Петроград эшелоны с реквизированным хлебом (100 000 пудов).

Военный комиссар Кустаная Фролов оставил свои воспоминания о попытке отстоять Кустанай. Он пишет, что горожане оборудовали бронепоезд и платформу с пулеметом и выступили под Троицк. На одной из станций застали врасплох казачий конный отряд и обратили его в бегство. Но страх на солдат нагоняли чехи. По воспоминаниям Фролова, они шли в атаку в рост, стреляя на ходу. Красноармейцы отступили и отдали город.

23 июня 1918 года в Кустанай без единого выстрела взяли белогвардейцы и чехословаки. По городу выискивали большевиков и сочувствующих. Многих поставили к Расстрельной стене, других бросили в тюрьму. 

Расстрельная стена 

За управление Кустанайским уездом взялось Временное Сибирское правительство (Омское правительство). В архиве сохранились записи Тургайского областного комиссара Временного сибирского правительства А. Матвеева: «По Кустанайскому, Иргизскому и Тургайскому уездам назначены уездные комиссары, которые с июня приступили к своим обязанностям под флагом Сибирского правительства. По Кустанайскому и Иргизскому уездам произведен призыв новобранцев, который прошел необычайно хорошо».

Белогвардейцы пытались по-своему наладить жизнь в городе и уезде. Сибирское правительство выделило средства для восстановления сельского хозяйства. Сохранившаяся записка Степаненко свидетельствует о том, что обращали внимание на образование: «Постановлением Кустанайской уездной земской управы на 26 августа сего года Кустанайское 2-классное русско-киргизское училище преобразовано в высшее начальное в составе первых двух классов....». А также имеются сведения и о том, что в городе планировали открыть сельскохозяйственное училище. Еще в Кустанае действовало общество потребителей. В архиве имеется его устав. И его главной целью было «снабжение своих членов всякого рода предметами потребления, а также материалами, нужными в промысле и хозяйстве членов».

В августе в Кустанае сформировали 44-й полк, который вошел в состав армии адмирала Колчака. В октябре Чрезвычайный Казахский уездный съезд Алаш-Орды признал власть Временного сибирского правительства. Областным комиссаром назначили Кадербаева, уездным - Омарова.

- Но есть и другие воспоминания участников тех событий и из них следует, что жители города, уставшие от войны и разрухи, не хотели вступать в ряды белогвардейцев. Они прятались, пытались выбить себе справки. Так зародилось сопротивление. Крестьяне были не готовы стать частью армии Колчака. Они стали формировать партизанские отряды, которые поджидали и беспощадно убивали белогвардейцев, - говорит архивист Здоровец.

Кустанай-1919 год

В марте 1919 года белогвардейцы, удерживающие власть в уезде, объявили о новой мобилизации молодежи и о карательных мерах к непокорным.

Сельский корреспондент Соболев так описал в газете «Степной крестьянин» прибытие карательного отряда в поселок Львовский Кустанайского уезда: «6 марта ночь набат. Вскочили — казаки. Летают по улицам и рубят. Бившему в набат снесли голову… 12 человек вырвалось из поселка. Казаки подожгли несколько домов. Началось насилование женщин...».

Подобные набеги, конфискация скота и имущества, наплыв в Кустанай беженцев из Орска, Оренбурга, уже в конце марта привели к опасной ситуации, грозившей вылиться в мощное антиколчаковское восстание.

Восставшие под руководством Андрея Жиляева, которому удалось бежать, когда город взяли чехи, совершили первые набеги 1 апреля 1919 года. А формироваться их сопротивление начало еще в конце 1918 года. Андрей Жиляев — обычный крестьянин из села Долбушка Боровского района, который хотел сражаться не на стороне белых или красных, а на стороне крестьян. Он не умел ни писать, ни читать, но смог собрать и объединить вокруг себя около 1 000 бойцов. 1 апреля они отбили село Долбушка, а затем выступили в Боровское и взяли поселок. После нескольких подобных побед, отряд Жиляева двинулся на Кустанай. И уже 5 апреля отряд Жиляева без боя занял вокзал и центр Кустаная. Как сказано в белогвардейской печати, восставшим сильно помогло местное население. Жители окрестных сел жертвовали лошадей, деньги, муку. После захвата и освобождения из тюрем политзаключенных и отъявленных преступников, город охватила паника и новая серия грабежей и убийств. Ожесточенные жители начали вылавливать белогвардейцев, офицеров, не успевших покинуть уезд, и казнили их без суда и следствия, а имущество забирали. 

Колчаковцы не сдавали свои позиции, бои за город продолжались. Уже 10 апреля Кустанай вновь оказался в руках белых. В архивных записях сохранилась телеграмма атамана Дутова колчаковскому министру внутренних дел: 

Кустанайский уезд считаю опасным. Почти в каждом селе имеется большевицкая организация. Для подавления большевизма принял следующие меры. Из всех ненадежных селений взяты в заложники от 5 до 20 человек, с предупреждением, что при попытке восстания, заложники будут расстреляны. 

Разъяренное командование белогвардейцев отдало город на растерзание солдатам. Мужчин расстреливали, женщин насиловали, партизан вешали на воротах. На улицах Кустаная лежали убитые горожане, которых захоронили лишь спустя 13 дней, свалив трупы в одну общую яму на месте нынешнего Парка Победы.

Повстанцы не успокаивались, они отступали, затем нападали на карательные отряды. Бои вспыхивали в разных местах. В селах Кустанайского уезда царил хаос, на жителей нападали и грабили то белые, то красные. Они отнимали у простого люда все ценное, чтобы пополнить свои отряды продовольствием, лошадьми. И так продолжалось долгих 4 месяца. Лишь 19 августа войска Красной армии под командованием Михаила Тухачевского освободили Кустанай. А Жиляева ждала смерть от своих же. Большевики расстреляли его на берегу Аральского моря за неподчинение Красной армии. Он не признал большевиков и не хотел им подчиняться и организовал восстание не ради красных, а ради крестьян. Поэтому его имя практически нигде не упоминается в истории.

С 31 августа 1919 года власть в Кустанае занял военно-революционный комитет во главе с Дружицким. В связи с осложнившейся обстановкой на фронтах была объявлена мобилизация «всех граждан города Кустаная и уезда, достигших 18-35 лет». Сохранились документы в которых говорится, что уездный комиссариат за принесенные собственные предметы обмундирования, годные к носке, выплачивал денежные суммы: за фуражку - 50 руб., за шинель - 78 руб., за сапоги - 322 руб., за шаровары суконные - 350 руб., за обмотки - 30 руб., за нательную рубаху - 28 руб., за полушубок - 216 руб., за кальсоны - 25 руб. 

Илья Гурин, командир 2-го эскадрона кавалерийского полка Отдельной степной бригады.  1918 год

Командиры и красноармейцы 1-й Степной бригады. 1920 год

16-й Уральский полк в Кустанае. 1918 г.

Рядовые 16-го Уральского полка Красной армии в Кустанае. 1918 г. Дворовой И. В., Вагнер И. И., Маркштедер А. И.

В Кустанае, после взятия его красными, не установилось спокойствие. Большевики наводили свои порядки. В сентябре военно-революционный комитет постановил национализировать пивоваренный и конный заводы. Горожан активно вынуждали помогать Западному фронту и отдавать последнее, что у них было. Повсюду провозглашали лозунги: «Чем сильнее Красная армия, тем ближе конец гражданской войне!»

В Костанае о тех жестоких событиях напоминает сохранившийся историко-революционный памятник «Красная расстрельная стена», который находится во дворе старинного здания «Народный дом». Это место расстрела красногвардейцев, партийных и советских работников в 1918 – 1919 годы. Красная стена – фрагмент амбара на месте купеческой усадьбы. Красная стена выложена из глиняного обыкновенного кирпича. На поверхности стены до сих пор отчетливо видны дырки и вмятины, оставленные оружием. На мемориальной доске надпись: «У этой стены в апреле 1919 года каратели Колчака проводили массовые расстрелы красногвардейцев, красных партизан, партийных и советских работников г. Кустаная и Кустанайского уезда».

Еще один памятник того времени – Братская могила Героев Гражданской войны, которая находится в Парке Победы. В ней захоронено около 7 000 человек. Братская могила представляла собой две земляные насыпи (40 м на 6 м). В 1930-е гг. был установлен деревянный обелиск. В 1951 году деревянный обелиск заменен на железобетонный. В 1979 году, к 100-летнему юбилею города, на месте железобетонного обелиска установили стелу. В 2008 году при благоустройстве территории Парка Победы холмы братских могил разровняли, на этом месте разбили цветники и выложили тротуарную плитку. В память о событии установили новую стелу, на которой  высечена надпись на казахском и русском языках: «Вечная память погибшим в годы Гражданской войны».

Фотографии предоставлены Государственным архивом Костанайской области, Областным историко-краеведческим музеем, Областной библиотекой им.Толстого.                   