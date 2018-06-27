«Революционный проект себя не исчерпал»

Из этих 5 млн человек 1,5 млн были евреями, которые были сосланы с западных губерний армией по необоснованным подозрениям в сотрудничестве с противником. И со всеми этими проблемами разбирались не градоначальники, а общественные организации. Когда в феврале 1917 года произошла революция, она была воспринята на ура и не сулила какого-то глубокого кризиса. К этому моменту сама имперская власть подверглась такой мощнейшей эрозии, что исчезновение монархии казалось логическим следствием. Единственный важный элемент, который был упущен из виду, – это та аффектативная легитимность, которой пользовалась монархия. Все эти комитеты, городские думы, земства, союзы городов, дворянские общества, взявшие на себя целый ряд прерогатив, не были окружены ореолом аффектативной легитимности.

Во многом империя держалась на аффектативных связях. Не нужно было фактического присутствия монарха, чтобы держать империю вместе. Она держалась каким-то независимым от него образом – благодаря символике монархии: «сценариям власти» – невысказанному социальному контракту между монархом и многочисленными имперскими элитами. И как-то так получилось, что, не являясь исключительно институциональным кризисом, Февральская революция обернулась, скорее, интеллектуальным кризисом. Общественные институты, пришедшие на замену, не имели легитимности монарха. У них была власть, но она была неспособна компенсировать отсутствие той легитимности. А легитимность является основополагающим элементом.

У монарха, в свою очередь, не было институционального присутствия. К 1917 году осталась только армия как последний резерв власти – об этом пишет Деникин. А у Советов и республиканских органов легитимности не было, хотя было институциональное присутствие. Поэтому февраль 1917-го не останавливает распад власти, а продолжает его, только уже на другом уровне. Если до этого там наблюдается институциональная эрозия, то после этого начинается интеллектуальная. Появляются какие-то зияющие бреши – возможность представить некоторое другое политическое состояние, некую альтернативу тому, что Российская империя до сих пор собой являла собой.

Это во многом и стало предпосылкой для резкой политической радикализации. В это время были озвучены мысли, которые и не снились людям, ставшим в дальнейшем их носителями. Например, мысль о суверенитете Украины вообще не появлялась у украинских активистов ни в 1914-м, ни даже в 1917 году. В первую очередь шла речь о культурной автономии, то есть о возможности преподавания в начальных классах не воспринимаемого в качестве наречия украинского языка, публикации украинских книг и т. д.

То же самое происходило и в Центральной Азии – здесь действовали джадиды, которые говорили о культурной автономии и культурном возрождении. Но речи о политическом суверенитете вообще не шло. Возможность мыслить такими категориями появилась во многом после исчезновения ауры легитимности, которая окружала Российскую империю. Она исчезла как интеллектуальная доминанта.

Имперская парадигма действительно была всем. Все остальные идеи выстраивались вокруг нее. И когда она исчезла, наступило время, как писала газета украинских социалистов-федералов «Новая рада», «невозможных возможностей». Так это и нужно представлять. На самом деле, если бы институты и инфраструктура не продолжали интенсивно разлагаться, Гражданской войны бы не было, и новые идеологии могли войти в существующие институты и построить какие-то альтернативы имперскому положению вещей. Но так как два процесса происходили одновременно, ни у одной из сторон не было инфраструктурных средств для реализации своих политических проектов. Вот так и нужно представлять себе Гражданскую войну. Нужно представлять её как борьбу проектов, ещё недавно бывших невозможными. Они не развиваются в ходе войны, они в ней радикализуются. И по мере их радикализации происходит дальнейшая коррозия институтов, как, в принципе, и рост готовности к использованию насилия.

– Как происходила эрозия имперской власти?

– Империя распадается как информационное поле. Она распадается таким образом, что деревни не знают, что происходит в соседних с ними городах. Поэтому нужно говорить о множественности событий. Ты не знаешь, что происходит и будет происходить – придут немцы или не придут? Ты не знаешь, что происходит в Киеве или в Петрограде. Слухи заполняют пространство, оставленное новостной конкретикой. Газеты если и доходили до них, то с большим опозданием, и это в условиях ускоряющегося времени. Киев за три года менял политический режим как минимум 12 раз. И в Сибири было почти то же самое. Скорость лишала власть смысла. Какая-либо новостная однородность исчезала.

Изначально Гражданская война означала процесс распада государственных структур, и это очень быстрый процесс. Инфраструктура, как уже было сказано, была слабой, связи были слабыми, армия распадается.

Последний фактор – ключевой. Здесь уместно сравнить Россию с Германией. К моменту Октябрьской революции Россией было мобилизовано 15 млн человек – в абсолютных цифрах это много, в относительных (как соотношение к общему населению) – нет. К октябрю 1917 года около 7 млн человек все ещё продолжало сидеть в окопах. Но уже к февралю-марту 1918-го от армии ничего не остаётся. Люди просто уходят, причём с оружием в руках, и их никто не держит. Никакой институт не гарантировал, что демобилизация будет происходить как положено. Германия же доводит свою армию после поражения в войне с 18 млн человек до 100 тыс. Да, и тут, в Германии, это приводит к вспышкам насилия, но Германия выживает. К 1920 году вопрос умиротворения общества, где в армии служил каждый пятый человек и в течение 3-4 лет постоянно находился в напряжении войны, просто снимается с повестки. Там есть современное бюрократическое государство, которое следит за тем, куда идёт оружие. В России же не осталось никого, кто за этим мог бы следить.