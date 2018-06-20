Атаман Анненков и жестокость

В сентябре 1919 года, когда фронт Черкасской обороны сузился до трёх сёл, Анненков предложил обороняющимся сдать оружие. Как вспоминал потом председатель Военно-политического штаба Лепсинского фронта Босяк, Анненков писал им в таком духе:

«Здорово, шпана и голодранцы во главе с Подшиваловым и Босяк! Напрасно вы, дурачьё, дерётесь: я к вам иду с миром и несу порядок и всех вас прощаю, вы только споймайте ваших главарей, свяжите их и передайте мне всех ваших зачинщиков, их только жестоко накажу, а вы беритесь за свой мирный труд, а, если это не сделаете, я вас заморю голодом и кто попадётся живьём мне, то вам несдобровать: со всех шкуры поснимаю! Анненков».

Черкассцы несколько дней переписывались с Анненковым в надежде, что скоро придет помощь, но Семиреченская армия не смогла к ним пробиться. 14 октября был поднят белый флаг, из Черкасского вышли 15 человек и сообщили, что всё готово к сдаче. Черкасское, Петропавловское и Антоновское села сдались. Командиров сопротивления расстреляли.

После падения Черкасска Анненкову пришел приказ о переброске партизанских отрядов на Восточный фронт. Он отказался: сибирские армии терпели поражение за поражением, а переброска заняла бы около двух месяцев. Анненков в сентябре взял город Копал и узнал, что Оренбургская армия Дутова отступает: 20 тысяч бойцов шли голодной степью через Каркаралинск и Семиречье. «По прибытии частей, их оказалось 11-12 тысяч. Все части представляли из себя сплошной лазарет — тиф подкосил всех», — вспоминал дутовцев Борис Анненков.

С пребыванием Анненкова в Учарале связано свидетельство солдата Ефимова, который был мобилизован в 1919 году и оказался на Копальском фронте. После взятия Копала офицеры собрались в церкви – там у них было нечто вроде офицерского собрания, и в ярушинской бригаде, в которой был Ефимов, созрел заговор. 50 человек оцепили церковь, подперли двери и подошли к окнам, чтобы бросить в церковь, где были офицеры, гранаты, но вдруг они увидели приготовленные пулеметы — офицеры знали о заговоре. «Мы испугались и кто куда. Нас всех – три полка разоружили, смешали в одну кучу и повели в Учарал в распоряжение Анненкова. Нас выстроили на площади. Потом подъехал Анненков, о чем-то поговорил с генералом и уехал. Нам объявили, что мы зачисляемся саперами. Затем нас разбили на две партии. Первую партию выстроили в колонну и отправили вперед, в скором времени двинулась и вторая партия, в которой был и я. Прошли мы немного, вдали показались камыши. Только мы стали к ним подходить, как заметили трупы расстрелянной первой партии. Расстрел был сделан из пулемета. Пулеметов и пулеметчиков не было видно, они были спрятаны в камышах. Мы стали разбегаться кто куда и следовавший за нами отряд набросился на нас и начал рубить налево и направо. На меня один замахнулся, я упал, и он проткнул меня шашкой, я потерял сознание. Когда очнулся, вкруг меня было все завалено трупами. Я ушел в деревню, в одной избушке старуха вымыла мне рану и перевязала».

У Бориса Анненкова были сложные отношения с Верховным правителем России Александром Колчаком, которого атаман считал «слепым исполнителем воли союзников». Об этом он говорил и на суде. Рассказал атаман и о том, что к нему на лепсинский фронт даже приезжала с проверкой комиссия, в которой был генерал Щербаков, генерал Старцев, а также представитель от французской миссии. «Комиссия нашла блестящим мой район», — не без гордости сообщил суду Анненков.