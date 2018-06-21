Первый казах-большевик Алиби Джангильдин

Фото Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан
«Я был одним из немногих казахов, который учился, несмотря на все трудности и недовольство отца, самостоятельно пробивал себе дорогу в жизнь. Люди ко мне относились с уважением».
Алиби Джангильдин
Будущий первый казахский революционер-большевик Алиби Джангильдин родился в 1884 году в Тургайской области в бедной семье, дважды сбегал из дома, чтобы получить образование, учился в Кустанае, Оренбурге (духовная консистория), Москве. В 1905 году его исключили из Московской академии за революционную деятельность. Тогда Алиби Джангильдин дал объявление в газеты о том, что собирается обойти пешком всю Землю, и ищет попутчиков. На призыв откликнулись два молодых человека — петербуржский инженер-технолог Полевой и преподаватель Московского коммерческого института Коровин. В 1910 (по другим данным — в 1908) году они отправились в путь, правда, вскоре его спутники остались в Венгрии, а сам Алиби пересек Сербию, Турцию, Сирию, Палестину, Египет, Индию, Цейлон, Индокитай, Японию. На жизнь он зарабатывал фотографией. Спустя четыре года Джангильдин вернулся домой. Именно Алиби часто называют первым казахским путешественником, нашим Марко Поло.
Он даже написал «Книжку путешественника вокруг света Н. Степанова, он же Али-Бей Джангильдин».
В 1915 году Алиби Джангильдин стал первым казахом-большевиком, через год вместе с Амангельды Имановым поднял вооруженное восстание против царского правительства, которое продолжалось вплоть до Февральской революции. После нее Алиби Джангильдин отправился в Петроград, где немного поучился агитации, получив удостоверение от большевиков для ведения пропаганды. Однако в Тургае, куда он приехал распространять большевистские идеи, его арестовали на два месяца по приказу областного комиссара Временного правительства Алихана Букейханова. После Октябрьской революции Алиби встретился с Лениным. Говорят, что Владимир Ильич познакомился с Алиби еще во время путешествия последнего по Европе, правда, сам Джангильдин эту встречу не запомнил, о чем и признался вождю большевиков.
14 декабря 1917 года Алиби Джангильдин стал временным комиссаром Тургайской области.
Уже через месяц Алиби Джангильдин пообещал Сталину, что сможет подорвать усилия алашординцев по созданию автономии. 14 мая 1918 года Джангильдин был назначен чрезвычайным военным комиссаром Степного края. Летом 1918-го Джангильдину выдали 68 миллионов рублей помощи для Туркестана и Тургайской области, а также оружие, боеприпасы, медикаменты, одежду. Для доставки груза создали интернациональный отряд из 132 человек: русских, украинцев, казахов, немцев, татар, поляков. В августе 1918 года, в самый разгар Гражданской войны, отряд с грузом сел в Астрахани на шхуны «Аббасин» и «Мехли», пересек Каспий, но порт был занят белыми, поэтому пришлось высаживаться на пустынном берегу и идти через Мангышлак. Периодически на караван нападали белые, несколько десятков человек погибли. За 57 дней отряд прошел более трех тысяч километров, и 11 ноября доставил оружие, медикаменты и боеприпасы для красных, сражавшихся на Актюбинско-Туркестанском фронте.
Спустя три месяца, 27 января 1919 года, Джангильдин отправил в Москву телеграмму о том, что Тургай теперь красный.
Исследователь Изгилик Дабаев писал, что «в лихие годы чрезвычайному комиссару было предоставлено право любого нарушителя закона самолично наказывать, вплоть до расстрела».
В 1922 году, когда Гражданская война была уже окончена, Джангильдин возглавил трехмесячную экспедицию «Кызыл керуен» («Красный караван») по помощи людям, страдающим от голода. Маршрут прошел по Орскому, Адамовскому, Тургайскому, Атбасарскому, Акмолинскому, Каркаралинскому, Баянаульскому, Павлодарскому и Семипалатинскому уездам. Караван вез с собой продукты, одежду и медикаменты.
Рассказывали, что Сталин хотел, чтобы в КазССР сняли фильм про Джангильдина, но сам герой убедил, что лучше это сделать про Амангельды Иманова.
Алиби Джангильдин был женат четыре раза, причем последняя супруга была младше его на 30 лет. Джангильдин умер в 1953-м — в том же году, что Иосиф Сталин.