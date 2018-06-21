Первый казах-большевик Алиби Джангильдин

Будущий первый казахский революционер-большевик Алиби Джангильдин родился в 1884 году в Тургайской области в бедной семье, дважды сбегал из дома, чтобы получить образование, учился в Кустанае, Оренбурге (духовная консистория), Москве. В 1905 году его исключили из Московской академии за революционную деятельность. Тогда Алиби Джангильдин дал объявление в газеты о том, что собирается обойти пешком всю Землю, и ищет попутчиков. На призыв откликнулись два молодых человека — петербуржский инженер-технолог Полевой и преподаватель Московского коммерческого института Коровин. В 1910 (по другим данным — в 1908) году они отправились в путь, правда, вскоре его спутники остались в Венгрии, а сам Алиби пересек Сербию, Турцию, Сирию, Палестину, Египет, Индию, Цейлон, Индокитай, Японию. На жизнь он зарабатывал фотографией. Спустя четыре года Джангильдин вернулся домой. Именно Алиби часто называют первым казахским путешественником, нашим Марко Поло.

Он даже написал «Книжку путешественника вокруг света Н. Степанова, он же Али-Бей Джангильдин».

В 1915 году Алиби Джангильдин стал первым казахом-большевиком, через год вместе с Амангельды Имановым поднял вооруженное восстание против царского правительства, которое продолжалось вплоть до Февральской революции. После нее Алиби Джангильдин отправился в Петроград, где немного поучился агитации, получив удостоверение от большевиков для ведения пропаганды. Однако в Тургае, куда он приехал распространять большевистские идеи, его арестовали на два месяца по приказу областного комиссара Временного правительства Алихана Букейханова. После Октябрьской революции Алиби встретился с Лениным. Говорят, что Владимир Ильич познакомился с Алиби еще во время путешествия последнего по Европе, правда, сам Джангильдин эту встречу не запомнил, о чем и признался вождю большевиков.