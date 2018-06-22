«Самая страшная месть — забвение»

— Есть сейчас такое мнение: зачем в Казахстане изучать Гражданскую войну, если это была борьба русских с русскими, а казахи просто кочевали и никак в ней не участвовали?

— Здесь есть где-то сермяжная правда. Основное население Казахстана этими революционными пертурбациями не было затронуто. Я смотрел архивы, там говорится об установлении советской власти, о попытках антисоветских восстаний, мятежей — они все проходили по городам. То есть основная масса казахского населения не была охвачена революцией. И в 1924 году был поставлен вопрос в ЦК компартии Казахстана о советизации казахского аула. Это был тяжелый период, предшествовавший коллективизации. Но те казахи, кто работал, например, на нефтепромыслах, на риддерских рудниках, в карагандинских шахтах, на промышленных предприятиях городов, принимали участие и в революции, и в Гражданской войне. Представители интеллигенции тоже. Основная же масса казахского населения просто жила в своих аулах, откочевывала в глубь степей.

Но во главе с русским рабочим классом на революцию поднялись представители трудящихся всех народов на территории России. Посмотрите, у нас в Алматы была улица Рудольфа Маречека (теперь Кабдолова. — Прим. V) — это пленный чех из австро-венгерской армии, он попал сначала в Северный Казахстан, как он до Верного добрался, я не знаю, но в его честь была названа улица. Это все говорит об интернационализме. Интересно, что улицы всех русских революционеров переименовали, а казахских — нет. Улиц Виноградова, Емелева, Маречека, Фурманова нет, а улицы Джандосова, Иманова, Джангильдина, бюст Токашу Бокину есть. Нужны герои. Вам не нравится Карл Маркс, но чем лучше Кунаев? Он член политбюро ЦК КПСС. Логика должна быть. Если вы ликвидируете улицу основоположника марксизма-ленинизма, то что же вы переименовываете ее в улицу ярого сторонника марксизма-ленинизма? Но вопрос умело переводится в национальный. Мы все об этом знаем, но стесняемся говорить: как только где-то происходит демонстрация, направленная против коррупции, или митинг — тут же идет вброс в СМИ о том, что в Алматы еще много улиц, которые не имеют никакого отношения к казахскому народу, надо их переименовать в честь казахских деятелей. Автоматически это происходит. Вот вам пример того, как политическая элита пытается маневрировать и убрать социальную остроту, перевести ее в национальное русло. И когда мы говорим о Средней Азии, та же самая проблема. Я считаю, что республики Средней Азии должны выступать вместе и формировать какой-то единый организм, но этого никогда не получится, потому что национальным элитам всегда выгодно иметь противника, пугать им, направлять протестный потенциал населения не против правительства, а в сторону соседних народов.

— В одном из учебников или пособий указано что и Иманов, и алашординцы боролись, по сути, за одно и то же — за Казахстан, просто разными путями. Можно ли так утверждать?

— Нет, нельзя. В условиях начавшейся Гражданской войны и свержения советской власти в большинстве районов Казахстана алашординцы заключили союз с атаманом Дутовым, входили в тесный контакт с Колчаком в Омске, Комитетом Учредительного собрания в Самаре. Алашординцы выступали совместно с уральским, сибирским и семиреченским казачеством, это факт. Но сложность положения лидеров Алаш Орды весной 1919 года обуславливалась тем, что колчаковский режим был по существу диктатурой — Колчак провозгласил себя верховным правителем Сибири, поэтому лидеры национального движения и Казахстана, и Татарстана, и Башкирии оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, белое движение, которое стремилось сохранить Россию единую и неделимую, а с другой — большевистское движение. И они были вынуждены маневрировать между ними. Армия Колчака в 1919 году на Восточном фронте стала терпеть поражение, Фрунзе их стал теснить, поэтому к концу 1919-го, когда колчаковское движение было ликвидировано, они стали активно переходить на сторону советской власти. Советская власть объявила амнистию участникам алашского движения, но в 30-е годы все им припомнила. Говоря о лидерах Алаш Орды, нужно вот этот водораздел понимать: в условиях классовой Гражданской войны надо или тех поддерживать, или других. Попытка выбрать средний путь ни к чему хорошему не приведет.

Смотрите, в Казахстане развернулся белый и красный террор. В 1918 году ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) репрессировала 31 489 человек, из них 6185 были расстреляны, 21 236 были заключены в тюрьмы и лагеря. С другой стороны, колчаковцы убили более 25 тысяч человек. Сейчас некоторые историки пытаются выдернуть из канвы тот или иной элемент. Когда им нужно, они выдергивают, что алашординцы боролись против Красной армии — действительно, они сформировали несколько полков милиции, более того, они обращались и к колчаковцам, и к Учредительному собранию в Самаре с просьбой дать оружие для борьбы против советской власти. Когда нынешние национал-патриоты громко выступают против казачьих организаций в Казахстане, их попытки самоопределиться или восстановиться, они не говорят о том, что алашординцы были союзниками казаков против советской власти и получали от них оружие. Про это наши историки стараются не говорить. Раньше они писали, что алашординцы принимали участие в войне против белых, сейчас — что они боролись против красных. А правда в том, что до 1919 года они были на стороне белых, а потом — на стороне красных.