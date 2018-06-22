Черкасская оборона

Никто не может точно сказать, сколько человек тогда поднялось против белых, чаще всего называется «вилка» от 30 до 50 тысяч человек. У Анненкова – около 20 тысяч бойцов, все они были профессионалами и снабжены оружием в отличие от крестьян.

В разных источниках указывается, что у Черкасской обороны были и пушки, и снаряды, но Ракецкая несколько раз повторяет, что оружия практически не было: «Жители сделали две самодельные пушки, которые заряжались осколками разорвавшихся снарядов и порохом. Одна из них развалилась при первом же выстреле. Одну пушку прислали из Верного уже к концу обороны. А так все были голые, босые, голодные, страдали от цинги».

В Черкасской обороне было несколько основных крестьянских партизанских отрядов – Мамонтова, Иванова, Петренко. Они были независимы друг от друга, не имели центра, никому толком не подчинялись. Все это рождало не только несогласованность, но и безнаказанность. Фурманов в книге «Мятеж» пишет о том, что люди из мамонтовского отряда, напившись, расстреляли архиерея. Процветал и бандитизм, поэтому часть и местного населения, и переселенцев переходила к белым.

Со стороны большевиков была попытка создать Реввоенсовет фронта – над этим работал 27-летний летчик из Верного Шавров, но его убили свои же: отряд полевого командира Калашникова растерзал его и скинул тело в колодец. Позже большевики убили и самого Калашникова.