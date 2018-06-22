«Нам плевали в глаза и подавали милостыню»

К нам подошел односельчанин моей сношенницы, она спросила – как мои родные в Герасимовке, он ответил, что ее двух братьев казнили, а отца избили плетьми, чуть живой.

Затем получили приказ – расстрел отменить и развести под конвоем по поселкам. Сношенница ушла. Я нашла на площади свою мать-старушку. И нас всех погнали в Лепсинск. День был жаркий, воды не было. Нас гнали как скот. Кто отстал, того били плетьми и прикладами. Не доходя до Лепсинска, нас остановили, к вечеру объявили ночлег. Нас было около 300 человек. Ночью опять началась трагедия. Молодых женщин таскали, оне кричали, над ними были выстрелы. Наутро нас опять погнали. Подходим мы к станице, нас встречают белоказацкие жены, плевали нам в глаза, укоряли, что «добились свободы», а некоторые старухи подавали милостыню и плакали. И тут я вошла в осознание, и появились слезы, а до этого я ничего не соображала.

Затем подходит ко мне знакомая казачка Баталина (? – не очень разборчиво – прим. V)Вера Николаевна и забирает нас с моей мамой к себе. Я обрадовалась, что меня приветили. Когда привела нас, накормила, и говорит – а где же ваша семья? Я ответила, что не знаю. Она заявила: «А как ты думаешь? С долгом ведь ваша семья, вы мне должны 700 рублей». Я ответила, что буду отрабатывать.

На следующий день моя Вера Николаевна приходит с водой, зверски расстроена и говорит: «Эх, я ошиблась, я считала ваших ребят хорошими людьми, а они оказались бандиты-безбожники. Ведь твой муж Григорий, оказывается, был начальником, руководил фронтом. Я говорю: «Не знаю». «Мне сейчас ваши женщины-беженцы все рассказали, что у меня находится нашего начальника жена».

Она сказала до ночи никуда не выходить, а ночью – куда хочешь иди, — «если узнают, что у меня жена начальника, то тебя расстреляют обязательно и меня за сокрытие».

Ночью, узнав, что есть родственник с подводой, пошла, объяснила, попросила. Это был моей сестры муж. И он у своего родственника-казака достал пропуск, и под видом, что едем на пашню, с нами выехал за поселок, а там мы поехали в Осиновку, где жила моя сестра. Сестра с первого дня же стала меня скрывать – то под полом, то на чердаке и так проходило время. Константиновские женщины-бездетные стали ходить к партизанам в горы и рассказывать, как белые расправляются и что слышно про Черкасск. Узнав об этом, белые решили всех переселить за Учарал. Сказали – тех, кто не поедет, будем рубить. Моя сестра решила меня так спрятать, что и дышать было нечем.

Была холодная осень, моросил дождь-крупа, и вот началось переселение. Люди раздетые, разутые, с детьми. Моя тетушка забежала и говорит: «Аксюша, помоги, ведь я совсем босая, тряпки на ногах». Сестра сняла с себя ботинки и обула ее, а сама падала в обморок дорогой. Рассказывают, что много больных детей умерло от холода. И партизан расстреливали каждый день. Выводили по 50-100 человек как баранов на бойню.

Весной в марте произошло восстание в Герасимовке. Орудия били, земля дрожала. В Осиновке полковник Осанов и полк китайцев были в панике, на конях бегали с одного краю на другой край. В это время моя девочка хотела перейти через дорогу и ее стоптала конница китайская. Соседка принесла ее на руках полумертвую – перемяли ногу. И у меня в тот день появилась радость, что наши победили, а с другой стороны – Новое Горе – стаптали ребенка. Новое страданье – уход за больным, питаться нужно. До 37 года чуть ли не каждый год ее ногу оперировали и до сих пор инвалид. Я после всех переживаний получила паралич лицевого нерва, порок и невроз сердца.

Я работала санитаркой, потом пошла учиться – окончила курсы медсестер, стала сестрой-хозяйкой, но мне не удалось проработать больше 15 лет, т.к. я имею вторую группу инвалидности. Две дочки кончили институты, а дочь-инвалидка работает в артели инвалидов швеей».

Александра Бойкова об этом не пишет в воспоминаниях — ее муж уцелел во время Гражданской войны, а в 1942 году был призван на следующую войну, служил на Белорусском фронте, награжден медалью за боевые заслуги, выжил.

Источник:

Воспоминания Бойковой А. И. о Черкасской обороне, Архив президента РК, № 811