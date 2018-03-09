Ошибки генплана

Работа исследователя архитектуры, как и работа любого историка, тесно связана с датировкой событий и объектов. Верное расположение их в хронологии позволяет точно отразить творческое развитие в архитектуре нашего города.

В начале 2017 года был запущен сайт инвестиционной карты Генерального плана города Алматы, который был сделан в 2016 году. По сути, это интерактивная версия генплана, в которой для пользователя доступна информация о районировании, инфраструктуре, разнообразных планировочных зонах. Одной из интересных деталей стала возможность просмотра информации об отдельных зданиях. Помимо данных об адресе, этажности, функциональном назначении здания, предоставляется информация о дате постройки сооружения.

Прежде подобные данные были труднодоступны для обычного человека. Единственным сколько-нибудь открытым источником такой информации являлись книги по истории архитектуры города или краеведению. Но их нельзя назвать абсолютно достоверными, так как они часто разнятся во мнении относительно дат постройки тех или иных сооружений.

Самым надежным источником является проектная документация и акты государственных комиссий. Они хранятся в центрах государственного кадастра и Архиве научно-технической документации. Тем не менее, архив НТД практически недоступен для обычного человека. Получение каких-либо документов требует особых писем, аргументов, которые всё равно не являются гарантией предоставления материалов.

Карта генплана, помимо градостроительных и инвестиционных вопросов, должна была решить и эту проблему, предоставляя возможность установить датировку в один клик. Проблема в том, что карта не всегда даёт верную информацию. Данные могут быть или очень приблизительными, помещая время постройки в периоды до 10 лет, или же абсолютно неверными, отличаясь от реальности на несколько десятков лет.

Самым ярким примером можно считать здание Уйгурского театра, бывший клуб НКВД. Оно было построено в 1932 году по проекту архитектора В. Буровцева. В своём оригинальном облике оно являлось ярким образцом конструктивизма. Реконструкция 1998 года вытеснила прежние приёмы и материалы. Но с точки зрения интерактивной карты это здание 1964-го года постройки. Эта небольшая ошибка (в 30 лет!) вызывает путаницу, провоцируя ошибочные суждения, мифотворчество в истории, многократно усиливая эффект небольшой халатной ошибки.

Для построенных в советское время, но полностью перестроенных в наши дни сооружений, документальные факты — это то немногое, что спасет их первоначальную сущность от полного забвения. Например, расположенное у ГАТОБ им. Абая летнее кафе «Карлыгаш», построенное в середине прошлого века, в конце 90-ых трансформировалось в неоклассический ресторан. С точки зрения карты генплана это абсолютно новое здание, построенное в 1992 году.

У некоторых строений и вовсе отсутствует датировка. Например, на карте нет даты постройки памятника архитектуры — Дома Офицеров, чье строительство завершилось в 1978 году. Отсутствует информация и о дате возведения Аппаратно-студийного комплекса №2, построенного в 1983 году по проекту архитекторов Александра Коржемпо, Н. Эзау и В. Панина

Еще один пример — популярное в прошлом кафе-мороженое «Льдинка», первоначально бывшее магазином сувениров и созданное известным архитектором Николаем Рипинским. Оно было снесено в 2012 году после пожара. Довольно долго на этом месте была только пустая бетонная площадка, пока в 2015 году не было построено новое здание, связанное с оригиналом только своей круглой формой. Тем не менее, согласно интерактивной карте оно существует здесь с 1965 года, слова сноса и не произошло.

Другие ошибки связаны с изменениями функций. Так территория снесенного в 2015 году кинотеатра «Алатау» до сих пор обозначается как зона культурного сооружения. При этом там же указывается кадастровая информация, определяющая участок как территорию кафе, которое действительно функционирует на этом месте.

Проблемы с датировкой возникают даже в официальных заявлениях акимата. Когда было объявлено о намерении исключить из списка памятников архитектуры здание гостиницы «Иссык» и старый терминал аэропорта, обоим зданиям приписывался 1947-ой год постройки. Это верно для первого терминала аэропорта, но на 10 лет позднее завершения строительства «Иссыка», построенного в 1937-ом.

Все это демонстрирует степень нашей собственной информированности о городе, насколько мы ориентируемся в нём. И если мы и акимат едва ли владеем информацией о том, когда Алматы строился, не знаем даже этих простых дат, то можем ли быть уверены, что мы знакомы с городом? Действительно ли мы понимаем, что из себя представляет наш город и как нам следует с ним работать?