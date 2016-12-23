Программа «Нурлы Жол» в цифрах

Государственная программа инфраструктурного развития «Нурлы Жол» была презентована во время послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ноябре 2014 года. Главная задача программы – создать единый экономический рынок благодаря консолидации всех регионов страны через развитие инфраструктуры.

Кроме того, она должна обеспечить долгосрочный экономический рост, а также стать эффективной антикризисной мерой по поддержке нескольких секторов: малого и среднего бизнеса, жилищного строительства и обрабатывающей промышленности. К 2019 году её вклад в ВВП страны должен составить 15,7% ВВП, а рынок труда должен пополниться 395,5 тыс. рабочих мест.

Одним из ключевых направлений «Нурлы Жол» является строительство жилья и необходимой для него инфраструктуры. На эти цели холдинг «Байтерек» получил более трети предусмотренных по программе средств. С помощью них «Байтерек» намерен ввести 1,4 млн. квадратных метров арендного и кредитного жилья. Благодаря этому Казахстан должен повысить уровень урбанизации до 70% с нынешних 55%. Вместе со строительством жилья холдинг планирует развивать коммунальную инфраструктуру. По планам «Байтерека», к 2019 году Казахстан должен занять 57 место в рейтинге Всемирного экономического форума по качеству базовой инфраструктуры.

Покупателями будущего арендного жилья, ставки которого колеблются от 923 до 1120 тенге – в зависимости от региона страны, смогут инвалиды I и II групп, государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, многодетные семьи, граждане Казахстана, единственное жилье которых признано аварийным, а также другие группы социально-уязвимых слоев населения.

Покупателями кредитного жилья, ставки которого ниже рыночных на 5-15%, смогут стать все граждане страны, открывшие вклад в «Жилстройсбербанке». Банк имеет две специализированные программы: «Жилье для всех категорий граждан» и «Жилье для молодых семей».

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