«Не умеете управлять — отдайте!» — премьер недоволен работой акиматов по СЭЗ

В развитии специальных экономических и индустриальных зон Казахстана существует ряд проблем, которые срочно необходимо решать. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, акиматы не справляются с работой в этом направлении. И поручил, при необходимости внести любые изменения, чтобы эти объекты наконец-то заработали.

Развитие специальных экономических и индустриальных зон обсуждали во вторник на заседании правительства. Основным докладчиком по данному вопросу выступил министр по инвестициям развитию Женис Касымбек, который рассказал, что за все годы в 10 СЭЗ Казахстана вложено 275 миллиардов тенге, но только в пяти - Оңтүстік, Бурабай, Сарыарқа, ПИТ «Алатау» и Хоргос) полностью завершена инфраструктура. В остальных же она находится на стадии строительства. На их территории запущено 157 проекта, 32 из них - с иностранным участием, вложено 651 млрд. тенге инвестиций, создано свыше 11 тысяч рабочих мест. Налогами в бюджет возвращено более 107 млрд. тенге.

«На один бюджетный тенге расходов на инфраструктуру участники вложили 2,4 тенге инвестиций», - пояснил министр.

В этом году планируется запуск еще 24 проектов с инвестициями порядка 100 млрд. тенге, с созданием трех тысяч новых рабочих мест, еще 20 проектов начнут строительство.

На этом Касымбек закончил говорить о радужных перспективах и перешел к проблемным вопросам, которые заняли основную часть его доклада.

«Во-первых, медленные темпы строительства инфраструктуры. В мировой практике средний срок строительства инфраструктуры СЭЗ занимает 3 года, у нас на ряде СЭЗ этот срок превышает 5-6 лет. Так, СЭЗ «НИНТ» и Астана существуют 10 лет, однако инфраструктура еще полностью не завершена. В СЭЗ Астане по сей день отсутствует теплоснабжение на 60 участках», - признался он.

На инфраструктуру СЭЗ «Павлодар» было выделено менее всего средств - 3,4 млрд. тенге – за 6 лет, однако готовность инфраструктуры составляет всего 20%.

«С учетом большого интереса инвесторов необходимо достроить СЭЗ в Павлодаре площадью 650 га, - пояснил министр. - По заверениям акимата есть потенциальные инвесторы. Поэтому предлагается завершить строительство инфраструктуры на оставшихся 4 СЭЗ - это Астана, Павлодар, Морпорт Актау и «НИНТ». При этом предлагается акиматам более рационально подходить к этапности застройки и сократить запрашиваемые суммы», - добавил он.

Вместе с тем, регионами ставится вопрос расширения территории СЭЗ «Астана» и «Онтустiк» в Шымкенте.

«Основной вопрос Астанинской СЭЗ – то что сейчас из 600 гектаров осталось 26 га свободной земли. Поэтому уже сейчас нужно решить вопрос по строительству второго парка площадью 433 Га. По нему разработано ТЭО. Аналогичная ситуация и на СЭЗ «Оңтүстік» в ЮКО, площадью 200. Осталось 13 гектаров свободной земли, акимат уже определил резервную территорию рядом с СЭЗ», - продолжил рассказывать Касымбек.

Вторая проблема — это слабая наполняемость и низкая эффективность работы органов управления. Сегодня, на территории СЭЗ имеются доступные земли с подведенной инфраструктурой, которую необходимо заполнять качественными проектами, заявил министр. Однако этого не происходит. Например, после аудита договоров всех участников СЭЗ «ПИТ Алатау» ведется работа по расторжению договоров с 42 участниками, которые «не выполняют свои обязательства».

«Такую же работу мы совместно с собственниками СЭЗ, начали и на других зонах», - подчеркнул Касымбек.

Для качественного наполнения проектами специальных экономических зон, министерством разрабатывается стратегия дальнейшего развития и наполнения каждой из них.

Кроме того, рассказал министр, необходимо оптимизировать механизмы налогового администрирования участников СЭЗ для эффективного и реального предоставления налоговых и других льгот. Все налоговые вопросы уже проработаны в рамках рабчей группы по новому налоговому кодексу. В первую очередь. речь идет об исключении требования 90 на 10 по совокупному годовому доходу.

«Это требование обязывает участников СЭЗ 90% доходов получать от той деятельности, которая определена на СЭЗ. Но в 2015-2016 годах за счет курсовой разницы у многих участников СЭЗ разница по 90 на 10 была другая, и многие участники не получили тех льгот, которые были предусмотрены законодательством», - объяснил Касымбек. .

Также МИР намерен исключить требования по финансовому обеспечению управляющих компаний, возложив подтверждение на самих участников.

«Сегодня управляющей компании необходимо обеспечить финансовое обеспечение в размере 465 млн тенге. Например СЭЗ «ПИТ Алатау» - социальные налоги, практически льготы по социальным налогам также не работают. Также более 50 компаний работают экс-территориально в Алматы, они просят продлить принцип экстерриториальности до 2028 года», - рассказал он.

Вопрос стоит и об оптимизации администрирования льготы по нулевой ставке НДС. «Сегодня очень зарегулирована эта льгота и многие участники СЭЗ отказываются от получения этой льготы в связи с тем, что очень сложно ее физически получить», - пожаловался Касымбек.

Необходимо и жесткое отраслевое ограничение в СЭЗ-ах, так как порядок расширения приоритетных видов деятельности «сложный и достаточно долгий процесс». Данный вопрос, рассказал министр, решается в рамках законопроекта по разграничению полномочий, который сейчас находится в парламенте.

«Это позволит ускорить принятие решения по новым проектам, которые не включены в приоритетные виды деятельности СЭЗ», - считает он.

Еще один вопрос — получение земельных участков в регионах занимает длительные сроки, в среднем пол года. Разрешительные документы по общим правилам также затягивают сроки реализации проектов, тогда как, режим СЭЗ должен предусматривать специальный облегченный режим. Поэтому, необходимо в полном объеме раскрыть потенциал режима СЭЗ и предусмотреть отдельный упрощенный порядок получения земельных участков и иных разрешительных документов.

Что касается индустриальных зон, их в Казахстане 22, на стадии строительства и проектирования находится еще 21 индустриальная зона в 13 областях. Среди проблем Касымбек перечислил отсутствие законодательного регулирования деятельности индустриальных зон и отсутствие единого государственного орган, который отвечал бы за политику создания и функционирования индустриальных зон. В этой связи минстр предложил функции по формированию госполитики, вопросов развития индустриальных зон передать от министерства национальной экономики в министерство по инвестициям и развитию. При этом, развитием самих зон будут заниматься акиматы «на местах».

Также необходима законодательная регламентация земельных вопросов, предусмотрев упрощенный порядок оформления земель. Сегодня это занимает почти год. В целом, по словам Касымбека, разработана концепция нового единого закона о специальных экономических и индустриальных зонах, которая сегодня проходит предварительное согласование в госорганах.

«До конца месяца планируем согласовать концепцию в министерстве юстиции», - заключил он.

Первый вице-премьер Аскар Мамин отметил, что лишь отдельные СЭЗ развиваются в Казахстане неплохо. Но вот отдельные развиваются «не так активно, как мы хотели бы». «Отдельные акиматы, местные исполнительные органы мало уделяют внимания вопросам привлечения инвестиций, наполнения проектам СЭЗов и индустриальных зон. Даже такой пример, как информационное сопровождение, порталы индустриальных зон, СЭЗов. По отдельным даже СЭЗам и ИЗам у нас информация была 5-6-летней давности, то есть практически не обновлялась. Для инвестора, понятно, это плохой сигнал. Если СЭЗ не развивается и индустриальная зона не развивается то, понятно, что информационное сопровождение, обеспечение сопровождения информационного никакого не ведется. Мы провели соответствующий аудит этих вопросов и надеемся, что сейчас управляющие компании уже в новом формате уже придадут новый импульс развитию СЭЗ и ИЗ», - рассказал он.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поддержал своего заместителя в том, что местные исполнительные органы больше заинтересованы в получении из республиканского бюджета денег на инфраструктуру.

«Все остальное мало интересует, - подчеркнул премьер. Получить деньги, построить, а те, которые уже выделены, те участки, которые уже имеются, готовые, каким образом работа проводится: это все зависит от того, кто выбран в качестве управляющей компании».

Единственное место, где работа идет «по-другому» - это СЭЗ «Хоргос», так как «там одни иностранцы работают». Поэтому, если в остальных регионах «мы нормальные управляющие компании не можем организовать, то у нас не получится ничего».

«Если даже мы на 100% обеспечим. Сейчас к чему пришли? Лет 10-15 поработали, теперь говорим, давайте специализацию менять, не наполнять, теперь кто хочет, все приходят. Опять-таки - это ошибка управления. Если бы нормальная управляющая компания работала бы, может быть, нам и надо было бы менять специализацию и расширять, приглашать сюда всех желающих. Поэтому я просил бы, уважаемые акимы, прошу еще раз обратить особое внимание на управляющие компании», - поручил Сагинтаев.

Он подчеркнул, что силами акиматов сделать это не получается.

«Мы сейчас убеждаемся, лучше отдайте в руки тех, кто умеет управлять и знает, как это создавать. В мире есть компании, сейчас аким Мангистауской области говорил, что меморандум подписан. Ключевой объект у нас - Актау. Очень важно, чтобы данная СЭЗ сработала, на Хоргосе, на границе работает, в областях. Это же показатель того, как мы можем дальше использовать возможности, которые будут передаваться уже законодательно - льготы и все остальные, нашим СЭЗ и ИЗ. Поэтому Аскар Узакпаевич, держите на контроле эти все вопросы, все изменения, которые предлагаются, не возражаем. Если необходимо законодательно все эти изменения, в рамках всех наших программ, надо вносить», - заключил премьер.