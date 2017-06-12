​Vласть объясняет: Почему ценам на нефть не избежать падения?

За последнюю неделю баррель нефти марки Brent подешевел более чем на 4% и в обед прошлой пятницы торговался ниже 48$. Падение вызвано очередным ростом запасов в США и происходит несмотря на политический конфликт между ближневосточными странами, который ещё пять лет назад вызвал бы ровно противоположный результат. Оно продолжается и вопреки подписанному в конце мая соглашению ОПЕК+, которое продлевает ограничение по добыче до конца марта 2018 года.

Неделей ранее аналитики 14 инвестбанков рассказали The Wall Street Journal об ухудшении среднесрочных прогнозов по стоимости нефти. В этом году они ожидают её снижения на 1$ до 56$ за баррель и до 59$ к концу 2018. Но их сомнения в том, что рынку хватит простого продления соглашения, продолжают крепнуть. Они связаны с увеличением буровой активности и добычи в США, которые едва ли дадут участникам соглашения вывести с рынка избыточные запасы углеводородов. Не меньше их тревожит и отсутствие комплексной стратегии преодоления перепроизводства, которое может обостриться после окончания соглашения.

Основания опасаться этого даёт и российская сторона – Игорь Сечин, глава крупнейшей в стране нефтяной компании «Роснефть», ожидает, что его эффект будет компенсирован ростом добычи в США к середине 2018 года. Крупные участники рынка уже готовятся увеличить объёмы производства и усилить борьбу за расширение своей доли, создавая предпосылки для новой нестабильности. В определённой степени ей может препятствовать недоинвестированность отрасли – за прошлый год операционные и капитальные затраты в мировой разведке и добыче сократились на треть до $860 млрд, а количество запущенных нефтяных проектов сократилось в 4-5 раз относительно периода 2008-2012 годов. Однако на деле это может стать лишь иллюзией улучшения, сразу по нескольким причинам.

Первая из них – продолжение сланцевой революции в США, которая сделала страну ведущим производителем нефти в мире. По данным Управления энергетической информации США, в конце мая в стране работало 720 нефтяных установок, которые добывали 9,3 млн. баррелей в день. И это почти на 0,5 млн. больше, чем в октябре 2014 года, когда в стране работало 1609 - рекордное количество буровых. В Morgan Stanley ожидают, что в ближайшие кварталы их число увеличится до 1000, из-за чего Америка может побить прежний рекорд по уровню ежедневной добычи в 9,6 млн. баррелей уже в сентябре этого года. Сланцевые производители в ближайшее время могут нарастить её на 1,5-2 млн. баррелей, в то время как мировое потребление вырастет только на 1,3 млн.

Чтобы как-то воспрепятствовать этому, нефть должна опуститься до отметки в $40, но и это вряд ли скажется на положении сланцевых производителей. До этого даже 20% снижение слабо влияло на число буровых установок, если цены оставались выше себестоимости. Более того, производители продолжают прогрессировать и в снижении уровня безубыточности добычи. Ещё в 2014 году он был выше $80 за баррель, а к нынешнему моменту опустился до $50-40, но в некоторых районах месторождения Permian уже приближается к $35.