Почему в Давосе заговорили о возможности нового финансового кризиса?

Последствия финансового кризиса, охватившего мир в 2008 году, остались позади. К такому выводу пришли аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) после оценки глобальных угроз на ближайшие годы. Экономика покинула пятёрку основных рисков, уступив место экологическим и технологическим опасностям. Эксперты прогнозируют существенный глобальный рост в этом году и его продолжение в следующем. Однако безмятежность, в которую рискуют впасть политическое руководство многих стран, может оказаться преждевременной.

Темпы мирового развития ускорились в 2017 году, когда сразу 7 крупнейших экономик (США, Китай, Япония, Франция, Великобритания и Индия) в среднем достигли роста ВВП в 1,5%. За ними устремились и другие 45 стран, прогресс которых отслеживает ОЭСР. Фондовые рынки также находятся в отличной форме. В прошлом году Dow Jones прибавил 25%, американский S&P 500 и японский Nikkei – 19%, а немецкий DAX – 11%. В 2018 и 2019 годах, по оценке МВФ, рост мировой экономики может составить 3,9%, став первым с 2010 года синхронным рывком многих стран.

Но за всем этим может скрываться как минимум несколько поводов для беспокойства. Причину нынешнего подъёма аналитики Международного валютного фонда (МВФ) называют не случайной, а связанной с мягкой макроэкономической политикой. Его главными источниками до настоящего времени оставались страны Европы и Азии, хотя улучшения демонстрировали и развивающиеся рынки, особенно Бразилия, Россия и Турция. В обозримом будущем эта динамика сохранится, но новое налоговое законодательство США может привести к увеличению дефицита счёта текущих операций страны, укреплению доллара и снижению объёма международных инвестиций.

Впрочем, есть и куда более тревожные ожидания. История последних 50 лет знает два периода одновременного роста ключевых мировых рынков. Первый наблюдался с 1984 по 1989 год, а второй – с 2004 по 2007 год. И за каждым из них последовал серьёзный спад. Всемирный банк уже смотрит на ближайшую перспективу с опасением, прогнозируя в следующем году рост мировой экономики в 3%, а в 2020 году – 2,9%.

Основанием для очередного спада, по мнению МВФ, может стать неизбежное замедление двух самых быстрорастущих экономик – Китая и США. Китай в ближайшее время намерен сократить бюджетное стимулирование, которое он применял в течение последних двух лет, а также ограничить рост кредитования для стабилизации финансовой системы. Что касается США, даже в случае положительных результатов налоговой реформы Трампа, её эффект в будущем нейтрализуют окончание льгот для инвестиций и увеличение госдолга.