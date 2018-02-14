​Чем экономические реформы обернулись для новых демократий?

В 1989 году практически впервые в истории число демократических стран превысило количество автократических. К 2005 году разрыв между численностью демократий и автократий стал почти двукратным – количество первых выросло до максимального значения в 93 страны. Их расцвет во многом был связан с распадом Советского Союза и коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе, повлекший за собой волну социально-экономических реформ. Однако их итоги оказались не такими однозначными. Vласть продолжает серию материалов о демократизации , в которых рассказывает о необходимых условиях для политического развития.

Бывшие Советские страны начали коренным образом менять свой политико-экономический уклад. К этой трансформации присоединились и другие части мира, находившиеся под влиянием СССР. Исчезновение СССР утвердило капиталистическую демократию в представлении многих учёных как единственно верный способ развития, предотвращающий масштабные преступления, нарушения прав человека, экономическую неэффективность и другие недостатки коммунизма. Трансформация особенно касалась экономической системы – не все страны этих регионов были капиталистическими до начала транзита к демократии. При этом программы реформ чаще всего получали неолиберальный характер: они были нацелены на создание рынков, приватизацию крупных предприятий и обеспечение свободной торговли.

В Латинской Америке и Восточной Азии они стремились либерализовать уже существующие капиталистические системы. В постсоветских же странах они должны были создать рынок на обломках совершенно противоположной ему экономической модели. Несмотря на всю разность этих стран, экономические изменения в них имели важное сходство – они должны были добиться макроэкономической стабилизации, провести институциональные реформы, в частности приватизировать государственные компании, а также переформатировать налоговую, банковскую и финансовую системы. Общей для них стала и политическая инерция, замедлившая ход реформ.

Для её устранения Западные страны опирались на две ключевые стратегии. Наиболее радикальным проектом был «Вашингтонский консенсус», требующий от транзитной страны отказа от социалистической модели управления, субсидирования предприятий и протекционизма во внешней торговле. Альтернативный «градуалистский» подход подразумевал, что реформы должны усилить систему социальной защиты и обсуждаться с как можно большим количеством гражданских групп, включая оппозиционные партии и профсоюзы. Его сторонники опасались, что неолиберальный дух «Вашингтонского консенсуса» может ослабить возникающие демократические институты и привести к общей неэффективности реформ. В результате транзитные страны выбрали «средний» для себя путь.

Выбор в сторону развития экспорта

В результате, часть стран определила своим приоритетом развитие экспортных отраслей. Классические примеры такого подхода – Южная Корея и Тайвань, направившие свою промышленность на производство потребительских товаров для глобального рынка. Из-за этого государства долго пренебрегали политическими, социальными и экономическими потребностями граждан. Свой же авторитарный настрой политические элиты объясняли желанием сдержать возможное желание граждан резко пересмотреть курс развития.