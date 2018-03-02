​В каком состоянии находится человеческий капитал Казахстана?

В конце прошлой недели Институт мировой экономики и политики провёл экспертную дискуссию о состоянии человеческого капитала в Казахстане. На протяжении нескольких часов участники рассуждали о смысле этого понятия, пытались определить скорость и системность его развития, а также высказывали мнения о реформах, через которые ведётся эта работа. Они достигли консенсуса в том, что основная проблема лежит в качестве системы образования, а её решением может стать остановка реформы Минобразования и улучшение доступа к образовательным услугам.

По словам Ирины Черных, главного научного сотрудника КИСИ при президенте Казахстана, самое общее определение понятия «человеческий капитал» состоит из совокупности интеллектуальных способностей, знаний и умений, которые человек получил во время образования и практической деятельности. Его также образуют категории качества жизни, состояния здоровья и условий среды, которая помогает самореализации человека.

Казахстан, по её словам, достаточно неплохо выглядит по ряду международных рейтингов человеческого капитала. Ключевой из них – индекс человеческого развития ООН, где в 2016 году страна заняла 56 место, как и годом ранее. Несмотря на отсутствие динамики, эксперт, тем не менее, указала на улучшение отдельных показателей внутри рейтинга, например, продолжительности жизни и количества лет, затраченных на образование.

Тем не менее, государство продолжает ставить вопрос о развитии человеческого капитала, сделав его 7 приоритетом в последнем послании президента. Черных подчёркивает, что, согласно международному опыту, максимальных результатов в этом достигают те страны, которые делают ставку на развитие не узкой группы умов, а на повышение общего процента образованного населения. Этого можно достичь через стимулы к обучению на протяжении всей жизни, но не через развитие образования на всю жизнь.

Проблема же Казахстана в том, что государство неясно определяет свои потребности: «Здесь важно разобраться каким критериям должен соответствовать человек, какими компетенциями и квалификациями обладать, и какие ценностные ориентиры разделять. Вместе с этим важно формировать систему условий, чтобы каждый мог реализовать и получать удовольствие от своей деятельности. Но для этого необходимо определить то, какие стандарты жизни должны быть в стране, чтобы, в том числе, иметь возможность привлекать качественных специалистов из–за рубежа».

Отчётливее всего эта неясность проявляется в образовательной системе, методическая база которой остаётся устаревшей и помогает лишь воспроизводству тех профессий, которые рискуют исчезнуть в ближайшем будущем. Новые образовательные системы, говорит Черных, фокусируются не столько на накоплении знаний, сколько на развитии у людей навыков кооперации, коммуникации, креативности и критического мышления. И сейчас ни одна школа страны не использует такие подходы.

Система высшего образования также имеет изъяны. По подсчётам эксперта, к сегодняшнему дню через государственную программу «Болашак» прошло более 8900 человек, на обучение каждого из которых было затрачено порядка $100 тыс. «Она развивается с 1993 года, но есть ли реально прорывные вещи в индустриализации и развитию новой экономики, сделанные болашакерами, хотя бы в части управленческих моделей? К сожалению, я не нашла оценок программы в её количественно–качественном измерении. На личном уровне – это развитие, но что мы получили на уровне страны, кроме группы людей, отучившихся на западе?», – подчеркнула она.