Торговая, тарифная, валютная. Три войны США и Китая

Торговая война между США и Китаем – двумя крупнейшими экономиками - будоражит весь мир и так или иначе держит в напряжении всех - от инвесторов до обывателей, не понимающих, как эта война может сказаться на их повседневной жизни. Чем она уже обернулась для развивающихся стран и какие потрясения еще может принести?

Начало нынешней торговой войны можно было предсказать в 2016 году, когда еще кандидат в президенты Дональд Трамп озвучил желание разобраться с Китаем, назвав присоединение Китая к ВТО «Величайшей в истории кражей рабочих мест». Дальнейшие обвинения касались манипуляции валютой и кражи государственных данных (США запретили использование при установке сетей 5G продукции компании Huawei), в свою очередь Китай считает данную торговую войну попыткой обуздать их экономический рост.

Слабый юань, по мнению Трампа, является основной причиной неконкурентоспособности американских производителей: фирмам выгодней покупать товары или же производить свою продукцию в Китае, а затем импортировать их в США (примером такого производства является продукция Apple). Решением американской администрации стало введение пошлин на китайских товары, Пекин ответил тем же.

Из-за тарифов при этом страдают обе стороны, США - из-за подорожания импортных товаров, и как следствие, уменьшения рентабельности бизнеса, Китай - из-за ухудшения экспорта. На данный момент США обложило тарифами продукцию на общую сумму в $550 млрд., Китай - на продукцию на общую сумму в $185 млрд. По данным за 2018 год, товарооборот между странами составил $737,1 млрд, из них в США было импортировано из Китая товаров на сумму в $557,9 млрд, в Китай же было импортировано американских товаров на сумму в $179,3 млрд. Торговый дефицит США с Китаем составил $378,6 млрд.

Торговая война перешла на стадию валютной войны, где страны конкурируют на рынке путем ослабления собственной валюты. Во время валютной войны многие страны пытаются ослабить собственную валюту в целях получения таких преимуществ как увеличение экспорта из-за уменьшения затрат для импортеров и, как следствие, большей конкурентоспособности товаров на рынке, преимуществ для транснациональных компаний перед оппонентами. Кроме того, слабая валюта также способствует большей доходности акций, что делает их более привлекательными. К примеру, из-за сильного доллара такие компании как Apple, при возвращении выручки назад в США, получили меньший доход, чем могли бы: при неизменности цен на продукцию. Уменьшение доходов компании снижает дивиденды, выплачиваемые инвесторам, и как следствие, влечет за собой снижение цен на акции компании.

Во время валютной войны ослабление валюты присуще и третьим странам. В нынешней ситуации центральные банки Индии, Таиланда и Новой Зеландии изменили монетарную политику в сторону ослабления национальной валюты. Однако в случае если все страны начнут конкурировать в ослаблении собственных валют, это пагубно скажется на глобальной экономике и может ее замедлить, так как дальнейшее ослабление валют повлечет за собой гонку в девальвации валют для получения преимуществ, описанных выше, однако слабая валюта также означает повышение инфляции внутри страны. Умеренный уровень инфляции является признаком роста и положительно сказывается на экономике, однако высокий уровень инфляции может возыметь негативный эффект ввиду буквального обесценивания денег, что означает уменьшение реальных заработных плат.

Ответной реакцией на тарификацию китайских товаров стала девальвация юаня для поддержания паритета торговли между США и Китаем. Это может также сказаться на торговых отношениях с другими странами. В начале сентября юань ослаб по отношению к доллару до минимума 2008 года. Также за последний месяц юань ослаб и по отношению к тенге, что влечет за собой удешевление китайских импортных товаров.

Торговая война между державами также создала новые возможности для Казахстана, из-за удорожания товаров из США. Китай начал увеличивать квоты на поставки зерна из Казахстана, поставки зерна увеличились на 47% в 7-месячный период маркетингового года 2017/2018 (сентябрь-март) по сравнению с аналогичным периодом 2016/2017 маркетингового года. В 2020 году Казахстан планирует утроить поставки зерна в Китай по сравнению с поставками 2016-го года. Также ввиду прекращения закупок соевых бобов из США в мае 2018 года, Китай подписал договор о поставке соевых бобов из Северного Казахстана в размере 100 тонн, что является малой долей китайского аппетита в 100 миллионов тонн, однако уже свидетельствую о маленьком сдвиге в сторону казахстанского рынка.

Также стоить отметить доходность облигаций США. В августе доходность 10-летних облигаций опустилась на 5,3 базисных пункта ниже 2-летних облигаций, что говорит о меньшем риске инвестиций в долгосрочные облигации, нежели в краткосрочные, и также является сигналом о приближении рецессии на американском рынке. За последние 30 лет после данного сигнала в США наступала рецессия в период между 12 и 24 месяцами. Рецессия в США может оказать положительный эффект на взаимоотношения между США и Китаем, вынудив США смягчить напряжение между странами, однако учитывая упрямый характер президента Трампа, также возможен и иной исход в виде обвинений Китая в произошедшем и дальнейшего ухудшения ситуации.

Торговая война между США и Китаем уже оказала негативный эффект на развивающиеся рынки, такие как увеличение геополитических рисков и уменьшение аппетита к риску у инвесторов. В случае рецессии чувство риска лишь возрастет, что также может пагубно сказаться на экономиках развивающихся рынков ввиду уменьшения количества инвестиций и возможного их оттока. Звучат также предположения о возможном форсировании Трампом понижения процентных ставок Федеральной резервной системы путем наложения большего количества тарифов на Китай и тем самым ухудшения экономической ситуации в самих США.

Несмотря на напряженность между США и Китаем, стороны договорились о проведении 13-х переговоров для очередной попытки наладить отношения. Перед встречей Китай отказался от части обещанных тарифов, что говорит о добром жесте и готовности пойти на уступки. Переговоры будут проходить в начале октября и мир будет напряженно ждать их результатов.