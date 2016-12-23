На что необходимо обращать внимание при покупке квартиры

В первую очередь, обратите внимание на продавца квартиры. Для начала не лишним будет убедиться, что он не является наркоманом, алкоголиком или психически нездоровым лицом. Если проверка пройдена, приступайте к внимательному изучению лиц, которые имеют или могут иметь какое-то отношение к продаваемой жилплощади. До оформления сделки купли-продажи следует удостовериться, что после ее совершения на квартиру не будут претендовать несовершеннолетние дети или бывшие супруги. Ваша задача как покупателя - настоять на том, чтобы к моменту подписания договора все жильцы были выписаны из квартиры. Главное, чтобы вы были уверены, что внезапно вернувший из армии или тюрьмы родственник покупателя не смог оспорить сделку, совершенную без учета его прав. Если продавец позиционирует себя единственным наследником продаваемой квартиры, загляните в завещание и лично убедитесь в правдивости его слов.

Разумеется, вы должны убедиться в том, что продавец или риэлтор обладает всеми документами, дающими ему право заключать сделку купли-продажи. Продавец должен иметь документы, подтверждающие право собственности на квартиру, риэлтор - документ, удостоверяющий его право на осуществление такого рода деятельности. Если сделка совершается по доверенности, обратите внимание, чтобы она была оформлена письменно и надлежащим образом. Если у вас серьезные планы на то или иное жилье, обязательно озаботьтесь юридической историей квартиры. Важно понять, какие сделки совершались с ней в течение последних лет, как часто менялся собственник, кто был зарегистрирован в квартире, и по какой причине выписывался. Подозрение в данном случае может вызвать и цена жилья. Если квартира хотя бы на 20% ниже рыночной стоимости, специалисты советуют отнестись к покупке особенно серьезно. Зачастую цена может снижаться недобросовестными продавцами для того, чтобы поскорее сбыть «нечистое» жилье.

Все обозначенные выше аспекты не имеют большого значения, если вопрос стоит о покупке нового, а не вторичного жилья. В этом случае риски нарваться на нечестного продавца минимизированы, однако бдительность все же стоит проявить - главным образом, по отношению к застройщику. Перед походом в его офис продаж обязательно зайдите на официальный сайт, узнайте, как долго он работает на строительном рынке, какие дома уже построил, поищите отзывы жильцов о качестве строительства. Придя в офис, убедитесь, что компания располагает всеми разрешительными документами: свидетельством собственности на землю, разрешением на строительство, проектной документацией. Кроме этого, попросите менеджера рассказать вам об используемых строительных материалах, структуре наружных стен, облицовке, поинтересуйтесь, в конце концов, маркой стеклопакета, и убедитесь, что в сказанном вас ничего не смущает.

Когда личность продавца или репутация застройщика проверены, следует обратить пристальное внимание на качество самого жилья. Во-первых, если речь идет о вторичном жилье, покупатель должен убедиться, что любая перепланировка, которая имела место в квартире, узаконена. Во-вторых, прогуляйтесь по квартире с договором купли-продажи от застройщика, где должно быть подробно описано все оборудование с указанием производителя. Визуальный осмотр поможет вам определить, насколько заявленные застройщиком компании-производители соотносятся с установленной в квартире техникой. Тщательно проверьте систему вентиляции, электропроводку, качество установки дверей, поклейки обоев и остекления балконов и лоджий, изучите швы между стенами и ровность последних, стяжку полов. Уделите внимание исследованию инженерных сетей, сантехники и санитарным условиям (в квартире, разумеется, не должно быть никаких тараканов и грибка на стенах). Осмотрите дом с улицы - на ваши глаза не должны попасться трещины, протекшие швы или крошащиеся балконы.

Внешний осмотр дома чрезвычайно важен, поэтому обязательно оцените двор. Если у вас имеются дети, обратите внимание на качество детской площадки. Если детей у вас нет, и лишний шум под окнами нежелателен, вопрос в том, куда выходят окна понравившейся вам квартиры, и на каком этаже она находится. В данном случае учитывайте, главным образом, собственные предпочтения, и не стесняйтесь отказываться от квартиры из-за неприглядного вида из окна. Окна, кстати, имеет смысл проверить на звукоизоляцию. Поднимаясь в квартиру, не поленитесь пройтись по лестнице, убедившись, что лестничные пролеты ухожены. Кроме этого, протестируйте работу мусоропровода, если он имеется, и лифта. Изучите двери в подъезде, а особое внимание уделите входной двери, на которой должен присутствовать работающий кодовый замок.

Двери квартир расскажут вам о соседях, но не стоит ограничиваться простым обходом. Позвоните в дверь к предполагаемым соседям и поинтересуйтесь проживающими в доме людьми - это, утверждают специалисты, снабдит вас достаточной информацией, чтобы составить впечатление о жителях дома.

Наконец, не забудьте про месторасположение дома, которое можно оценить с двух точек зрения. В первую очередь, с точки зрения удаленности от центра города и, как следствие, транспортной доступности. Далее вам необходимо будет оценить все характеристики локального расположения - другими словами, социальную инфраструктуру. Узнайте, есть ли поблизости поликлиника, образовательные учреждения, крупные магазины, охраняемая парковка, спортивные сооружения, остановки общественного транспорта или станции метро. Помимо этого, уделите время для изучения криминогенной и экологической ситуации в выбранном районе. Разговоры с местными жителями также снабдят вас бесценной информацией, которую вы едва ли узнаете от продавцов жилья или из интернет-отзывов.

Инфографика Асылхана Назира