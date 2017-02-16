Гид по выходным: выставка Сауле Сулейменовой, разноголосье в Астане и любовь в «Бункере»

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане рассказывает Данияр Молдабеков.

Художница Сауле Сулейменова на время отказалась от красок и кистей: ее новые работы, которые можно будет увидеть на выставке «Устоять бы на ветре прочищающем ребра», сработаны при помощи пластиковых пакетов, листов марки «Полигаль» и силиконового клея. В своих новых произведениях Сулейменова осмысляет, показывает пространство степи и его обитателей, а также город и его обитателей, которые недавно томились – плечом к плечу – в очередях в ЦОНах. Кроме того, работая над новыми картинами, Сауле Сулейменова и ее команда организовали эко-арт акцию AlaDala: они собрали пластиковые пакеты, которые художница потом использовала в своих работах. Что из этого вышло, можно будет узнать, посетив «Aurora Space» на Джамбула/Байсеитова. Выставка откроется 17 февраля, закроется – 22 марта (работает с 10.00 до 19.00 без выходных).

Карьера украинского драматурга Анны Яблонской развивалась стремительно: к 29 годам она написала более двадцати пьес, которые ставились в театрах крупнейших украинских и российских городов, а на 2011 год планировался спектакль по одному из ее произведений в лондонском «Royal Court». В том же, 2011-м, она прилетела в Москву на церемонию премии журнала «Искусство кино», чтобы получить награду за пьесу «Язычники», но погибла в теракте в аэропорту «Домодедово». Спустя шесть лет, 18 февраля 2017, «Язычников», эту непростую историю о семье и поисках веры, ставят в астанинском театре драмы им. Горького. Начало в 18.00.

С 15 по 28 февраля в Центральном государственном музее (Алматы) будет открыта семейная выставка Данияра и Асылгуль Байдаралиных. Картины, которые представит чета художников, выполнены как в цветной, так и в черно-белой гамме, а содержание этих работ – это, в основном, древний быт кочевников, древняя любовь кочевников, древние войны кочевников: Байдалинов считается специалистом по военной тюркской тематике, и написал книгу «Садақшылық – искусство изготовления и стрельбы из казахских конных луков». На выставке можно будет посмотреть 80 работ художников, среди которых будут и картины их детей – Байдаралы Кункей и Таймаса. Часы работы – с 9.30 до 18.00.

В воскресенье, 19 февраля, в «Астана опера» состоится лекция-концерт «Музыкальное разноголосье». Музыковеды театра расскажут о видах оперных голосов; солисты тетра и его детский хор споют куски из классических арий и дуэтов из Моцарта, Хамиди, Верди и других классиков; аккомпанировать на фортепиано будет Раушан Бескембирова. «Музыкальное разноголосье» - часть цикла «Поход в театр», который в первую очередь рассчитан на воспитание в детях музыкального вкуса. Лекция-концерт начнется в 12.00.

Популярный у алматинцев моноспектакль «Пушкин Stand-Up», в котором играет Вероника Насальская, покажут в «ARTиШОК» 19 февраля. «Пушкин Stand-Up» - это сценическая версия «Евгения Онегина». Познакомиться со спектаклем имеет смысл, кроме прочего, «если вы готовы поспорить о том, нужен ли сегодня Пушкин, если вам интересна тема отношений между мужчиной и женщиной, если вы скучаете по хорошей литературе…».

ART-убежище «Бункер» в ближайшее воскресенье станет местом перфоманса «Метанойя», главная тема которого – любовь, но речь там пойдет не «о розовых сердечках и плюшевых мишках» «Потому что любовь гораздо глубже. Она может быть магическим притяжением, плохо скрываемой страстью или даже сумасшествием», - так анонсируют перфоманс в самом «Бункере». 19 февраля, 19.00.

Современное искусство, хорошо это или плохо, довольно сильно политизировано; тем же, кто ищет в искусстве не «публицистическую» актуальность, а старую-добрую красоту (или, на худой конец, красивость) вполне может быть интересна выставка итало-американского художника Рона ди Скензы «Dancing in the dark». Как следует из названия, основными героями работ ди Скензы являются танцовщики. «Экспрессия танца, фантастической глубины пейзажи, всполохи света в тревожной темноте, невесомое кружево, эмоциональность каждого жеста танцовщиков – это картины Рона Ди Скенза», - сказано в анонсе выставки, которая открылась в столичном «Forte Bank Kulanshi ArtSpace» 16 февраля. Познакомиться с картинами художника можно будет до 31 марта, часы работы выставки – с 10.00 до 20.00.

На этой неделе в казахстанский прокат вышел «Лего фильм: Бэтмен» Криса МакКея, который наверняка понравиться тем, кто устал от мрачноватых экранизаций последних лет, - что Нолана, что Аффлека. Примечательно: со-автором сценария мультфильма значится Сет Грэм-Смит, мастер мэшапа – литературного жанра, который подразумевает смесь классических сюжетов с поп-культурным трэшем («Гордость и предубеждение и зомби», «Авраам Линкольн: охотник на вампиров», это самые известные примеры). Так что «Лего фильм: Бэтмен» должен быть как минимум оригинальным.

С 16 по 23 февраля в алматинском «Бекмамбетов Синема» будут показывать фильм «Сохраняя наследие джаза. Гарлем Блюз и Джаз Бэнд». Это документальная лента о золотой эпохе джаза; о работе Доктора Альберта Воллмера над созданием музыкальной группы «The Harlem Blues & Jazz Band» - мастерами жанра, которые, мало того, что цены и интересны сами по себе, известны совместными работами с таким «священными монстрами», как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Диззи Гиллеспи.