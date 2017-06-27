Казахстанцам предложили исполнить мечту всей жизни

Берите онлайн-займы Кредит24 и получите шанс выиграть один миллион тенге, новую иномарку и квартиру в Алматы.

Иногда микрозаймы помогают быстро и без хлопот получить наличные, а иногда исполняют мечту. И не одну, а сразу три. Казахстанская компания Кредит24 разыгрывает билет в счастливое будущее: на кону один миллион тенге, новая иномарка Hyundai Accent и однокомнатная квартира в ЖК «Алма Тау» в Алматы. Все призы достанутся одному счастливчику.

Кредит24 - это займы, которые выдаются полностью через интернет и всего за 30 минут. Не нужно даже выходить из дома или куда-то ехать - просто подаете заявку и деньги у вас на карте. Никаких залогов, документов и справок.

Как участвовать в розыгрыше

Чтобы стать претендентом на суперприз, нужно воспользоваться услугой Кредит24 в период проведения акции. Вы берете онлайн-займ с 5 мая по 31 октября 2017 года и за каждые 50 000 тенге займа получаете купон на участие в розыгрыше. К примеру, если ваш займ 100 000 тенге, тогда вы получаете два купона и увеличиваете свои шансы выиграть всё и сразу. Больше займов — больше ваших купонов опустятся в лотерейный барабан. Другой способ увеличить число купонов — продлить свой договор на микрозайм . Сведения о полученных купонах в любой момент можно увидеть в своем личном кабинете на сайте kredit24.kz.

Важно вернуть займ без просрочек, иначе вы не сможете попытать удачу.





Главные призы — автомобиль, квартира и один миллион тенге

Финальный розыгрыш пройдет в ноябре в одном из алматинских торговых центров. Все участники получат свои купоны и лично опустят их в барабан. Если вы из другого города, то ваши купоны поместит в барабан комиссия, состоящая из представителей Кредит24 и специально приглашенных независимых наблюдателей. Ведущий вытянет только один купон со счастливым номером: его обладатель получит чек на миллион тенге, автомобиль Hyundai Accent и однокомнатную квартиру в ЖК «Алма Тау». Пользуетесь полезной услугой — получаете шанс полностью изменить свою жизнь!

Новый iPhone 6 — каждый месяц



Главный приз получит один человек, а еще шестеро выиграют iPhone 6. Если вы закрыли свой займ в июне, то следите за онлайн-розыгрышем за этот месяц: победителя определит генератор случайных чисел! И даже если вы выиграли один из смартфонов, ваш купон по-прежнему участвуете в розыгрыше главного приза.

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