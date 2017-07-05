Гид по выходным: «Модернизация создания», «индуистская» пантомима и новый Человек-паук

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане, рассказывает Данияр Молдабеков.

В Алматы до 26 июля открыта выставка художницы Зои Фальковой «Модернизация создания». На этой выставке все, кроме темы (феминизм), носит довольно оригинальный характер; концепция, например, касается «перевернутого» отражения интимной жизни, техника – борщ вместо красок. Скульптуры сработаны из крахмала. Место – Essentai Gallery.

Американский музей культового художника-мистика Николая Рериха привез в Астану его работы. На выставке «В поисках Шамбалы: шедевры из Нью-Йоркского музей Николая Рериха» представлены 38 картин художника. Часть из них написана в юном возрасте, часть – в период с 1920 по 1940 годы. Познакомиться с творчеством Рериха, чьи работы и интересы в значительной мере касались Востока, можно будет в Национальном музее Казахстана до 10 сентября.

В алматинском театре «Бункер» покажут танцевальную драму «Варнам», сюжет которой вдохновлен древними индийскими (буддийскими и индуистскими) эзотерическими практиками. Спектакль поделен на две части: первая, нритта, состоит исключительно из танца; нритья, вторая часть, - это пантомима, в которой актеры передают поэтический текст жестами. «Варнаму» покажут 8 июля, в 19.00.

В Астане, в театре драмы им. Горького, ставят европейскую классику – 7 июля в 19.00 там покажут комедию Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки». Пьеса, фабула которой, как отмечают театралы, коренится в народной комедии, рассказывает о жительницах городка Кьоджо; они, ожидая ушедших в плавание мужчин, слово за слово, вступают в несколько забавных перепалок, которые, в конце концов, вынуждены остановить уже городские власти – легкая комедия из XVIII века, словом.

На алматинском ипподроме в поддержку казахстанского Общества Красного полумесяца состоится шоу «ACTION FOR RED» знаменитой команды кино-каскадеров Nomad Stunts. Конноакробатическое шоу включает: парад участников на лошадях с флагами, стрельбу из лука, борьбу на лошадях, «Кыз Куу», «Тенге Алу», выездку (женская синхронная езда), джигитовку, каскадерские сцены – завал лошадей, боевые сцены и прочее.

6 июля, в день Астаны, в казахстанский прокат выходит «Человек-паук: Возвращение домой» Джона Уотса. Новый фильм, рассказывающий о безуспешных попытках супергероя-подростка зажить нормальной жизнью, после феерической битвы в последней части «Мстителей», уже успел получить хорошие отзывы критиков. В главных ролях – Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон, Мариса Томей.

Другая интересная премьера недели – «Во всем виноват енот», драма Робина Суикорда с Брайаном Крэнстоном в главной роли. Завязка, по крайней мере, очень занимательная: герой Крэнстона, погнавшись за насолившим ему енотом, оказывается на чердаке, чьи окна выходят на его гостиную, где его, любящего мужа и отца, ждет семья. И он решает остаться – пожить на чердаке, чтобы понять: будут ли домочадцы скучать по нему?

В материале использованы фото с сайтов ticketon.kz, sxodim.kz, itc.ua, kinoafisha.info и Александра Трифонова