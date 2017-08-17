Гид по выходным: Эрос Рамазотти, оружейное искусство и «Терминатор 2»

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посмотреть «Королеву красоты» на сцене «Казахконцерта», «Терминатора 2» на большом экране (и в переводе Леонида Володарского), концерт Эроса Рамазотти на велотреке, выставку оружия из Эрмитажа в Нацмузее и несколько кинопремьер.

Продолжается концертная программа выставки «ЭКСПО-2017». На этой неделе для астанчан и гостей столицы выступит Эрос Рамазотти, один из популярнейших европейских певцов, продавший 100 миллионов записей за 25 лет своей карьеры. Рамазотти споет 19 августа на велотреке «Сары-Арка», где неделей ранее выступали Limp Bizkit. Начало в 20.00.

Алматинский театр «Bunker» уже ставил отличную пьесу Мартина Макдонаха «Королева красоты», но на своей сцене. На этот раз трагикомедию живого ирландского классика покажут в «Казахконцерте» в постановке Азамата Абдильдинова. «Королева красоты» - это история сорокалетней Морин Фолан и ее старой и больной матери, которые, живя под одной крышей, ведут друг с другом войну, где в дело идет все – от кипящего масла до разрушения чужой судьбы. И все это написано тонко, глубоко и очень смешно. Какой выйдет постановка можно будет узнать в эту субботу, 19 августа. Начало в 19.00.

В Астане до 20 сентября работает выставка оружейного искусства. Экспонаты предоставлены российским Эрмитажем. На выставке представлены 70 предметов искусства, среди которых – оружие из Франции, Японии, Ирана, Индии, Италии, Германии, Испании и других стран мира. Оружие, выставленное в национальном музее, изготовлялось на протяжении четырех сотен лет – с XV по XIX век.

Киноманов на этой неделе ждет особый подарок – «Терминатор 2» в культовом уже переводе Леонида Володарского, чей голос, пожалуй, стал для жителей постсоветского пространства своего рода символом голливудского кино конца 80-х и начала 90-х. Однако если раньше эти фильмы смотрели, как правило, в видеосалонах или дома, перед телевизором и видеомагнитофоном, то теперь шедевр Джеймса Кэмерона в переводе Володарского можно будет увидеть на большом экране. Показ состоится 19 августа, в кинотеатре «Chaplin MEGA Park». Начало в 19.00.

Исландский режиссер Бальтазар Кормакур уже лет семь как прочно закрепился в Голливуде, сняв несколько успешных и прибыльных фильмов («Контрабанда», «Два ствола», «Эверест»). Но большие гонорары и слава, кажется, не вскружили ему голову, и новый фильм он снял на родине, в Исландии. «Клятва» - это криминальный триллер о немолодом враче, который пытается спасти дочь от жестокого наркоторговца.

Другая премьера недели – новый фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». История двух космических спецагентов, в далеком будущем вляпавшихся в межгалактический заговор, снята весьма красочно, с размахом; поэтому смотреть новый блокбастер Бессона стоит именно в кино, не дожидаясь пиратских копий в интернете.

В материале использованы фото с сайтов ivona.bigmir.net, sxodim.com, expo2017culture.kz, bigcinematv.com, ridus.ru