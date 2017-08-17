Куда пойти на выходных?
Гид по выходным: Эрос Рамазотти, оружейное искусство и «Терминатор 2»
ФОТО Жанары Каримовой

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посмотреть «Королеву красоты» на сцене «Казахконцерта», «Терминатора 2» на большом экране (и в переводе Леонида Володарского), концерт Эроса Рамазотти на велотреке, выставку оружия из Эрмитажа в Нацмузее и несколько кинопремьер.

Продолжается концертная программа выставки «ЭКСПО-2017». На этой неделе для астанчан и гостей столицы выступит Эрос Рамазотти, один из популярнейших европейских певцов, продавший 100 миллионов записей за 25 лет своей карьеры. Рамазотти споет 19 августа на велотреке «Сары-Арка», где неделей ранее выступали Limp Bizkit. Начало в 20.00.

Алматинский театр «Bunker» уже ставил отличную пьесу Мартина Макдонаха «Королева красоты», но на своей сцене. На этот раз трагикомедию живого ирландского классика покажут в «Казахконцерте» в постановке Азамата Абдильдинова. «Королева красоты» - это история сорокалетней Морин Фолан и ее старой и больной матери, которые, живя под одной крышей, ведут друг с другом войну, где в дело идет все – от кипящего масла до разрушения чужой судьбы. И все это написано тонко, глубоко и очень смешно. Какой выйдет постановка можно будет узнать в эту субботу, 19 августа. Начало в 19.00.

В Астане до 20 сентября работает выставка оружейного искусства. Экспонаты предоставлены российским Эрмитажем. На выставке представлены 70 предметов искусства, среди которых – оружие из Франции, Японии, Ирана, Индии, Италии, Германии, Испании и других стран мира. Оружие, выставленное в национальном музее, изготовлялось на протяжении четырех сотен лет – с XV по XIX век.

Киноманов на этой неделе ждет особый подарок – «Терминатор 2» в культовом уже переводе Леонида Володарского, чей голос, пожалуй, стал для жителей постсоветского пространства своего рода символом голливудского кино конца 80-х и начала 90-х. Однако если раньше эти фильмы смотрели, как правило, в видеосалонах или дома, перед телевизором и видеомагнитофоном, то теперь шедевр Джеймса Кэмерона в переводе Володарского можно будет увидеть на большом экране. Показ состоится 19 августа, в кинотеатре «Chaplin MEGA Park». Начало в 19.00.

Исландский режиссер Бальтазар Кормакур уже лет семь как прочно закрепился в Голливуде, сняв несколько успешных и прибыльных фильмов («Контрабанда», «Два ствола», «Эверест»). Но большие гонорары и слава, кажется, не вскружили ему голову, и новый фильм он снял на родине, в Исландии. «Клятва» - это криминальный триллер о немолодом враче, который пытается спасти дочь от жестокого наркоторговца.

Другая премьера недели – новый фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». История двух космических спецагентов, в далеком будущем вляпавшихся в межгалактический заговор, снята весьма красочно, с размахом; поэтому смотреть новый блокбастер Бессона стоит именно в кино, не дожидаясь пиратских копий в интернете.

В материале использованы фото с сайтов ivona.bigmir.net, sxodim.com, expo2017culture.kz, bigcinematv.com, ridus.ru

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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