Искусственный интеллект в бытовой технике LG Electronics

Интеллектуальные решения и дизайнерские ноу-хау представила компания LG Electronics (LG) на выставке IFA 2018 в Берлине. Среди последних разработок бытовой техники от мирового лидера потребительской электроники – интеллектуальный холодильник InstaViewThinQ, а также первый в индустрии холодильник с гарантией 20 лет на работу внутреннего компрессора с системой LG Centum и ультрапремиальный холодильник линейки LG SIGNATURE, способный определять приближение человека и автоматически открывать дверцу.

Умный холодильник InstaViewThinQ занимает центральное место зоны ThinQ Gourmet с кулинарной тематикой. Здесь посетители могут испытать передовые возможности холодильника в подборе рецептов и мгновенной настройке режима приготовления в подключенной печи и других кухонных приборах. Искусственный интеллект и 29-дюймовая уникальная сенсорная панель, которая становится прозрачной, если по ней постучать, позволяют холодильнику стать не просто бытовым прибором на кухне, а настоящим техническим прорывом, меняющим способ взаимодействия с техникой. К примеру, потребитель может удаленно проверить наличие и срок годности продуктов через специальную внутреннюю камеру в холодильнике.

Кроме уже ставшей известной модели холодильников InstaView Door-in-Door, LG Electronics презентовала модель с нижней морозильной камерой. Инновационный холодильник с нижней морозильной камерой выделяется на фоне конкурентов за счет лидирующего на рынке уровня энергоэффективности, а также прочности и множества функций для повышенного удобства. Холодильник стал первым в индустрии с гарантией 20 лет на работу внутреннего компрессора. Благодаря системе Centum, он станет естественным выбором для тех потребителей, кто ищет холодильник с продвинутой эффективностью, способный пройти испытание временем. Мощь холодильника заключается в инверторном линейном компрессоре LG, который на 32% энергоэффективнее обычных компрессоров*. Это и ряд других функций, повышающих эффективность, объединены в холодильнике с нижней морозильной камерой для снижения потребления энергии, благодаря он расходует на 40% меньше энергии по сравнению с другими моделями с рейтингом А+++, поэтому экономить на счетах за электричество станет легче, чем когда-либо. Тщательное тестирование продукта показало, что холодильник LG с инверторным линейным компрессором и системой Centum изнашивается от ежедневного использования заметно меньше и определило средний срок службы основных технологий холодильника в 20 лет, что значительно превышает показатели конкурентов. Холодильник с нижней морозильной камерой и системой Centum может похвастаться восхитительным черным матовым покрытием или покрытием из нержавеющей стали.

LG также представила новинки ультрапремиальной линейки SIGNATURE, в которой был особо выделен холодильник с нижней морозильной камерой. Продукты линейки LG SIGNATURE вобрали в себя лучшие возможности бренда, результатом чего стали продукты высочайшего качества, которые создают чувство исключительности у владельцев. Новый холодильник с нижней морозильной камерой LG SIGNATURE может похвастаться улучшенной функцией автоматического открытия двери – он распознает приближение человека и автоматически открывает дверь вдвое шире, чем это было ранее, что действительно удобно, когда руки заняты покупками.