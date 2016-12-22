​Казахстан прервет арбитраж с консорциумом Карачаганака, если их предложение удовлетворит республику – Бозумбаев

Казахстан получил «определенное предложение» от участников карачаганакского консорциума, которые обвиняются в использовании неправильной методологии при определении доли своего доход. Если руководство страны будет удовлетворено его условиями, арбитраж с консорциумом будет прерван, сообщает в четверг телеканал «Астана» в анонсе интервью с министром энергетики Канатом Бозумбаевым.

«Если предложение карачаганакского консорциума удовлетворит республику, то Казахстан может «прервать арбитраж», - заявил во время интервью Бозумбаев. Он вновь назвал методологию участников консорциума по вычислению своих доходов несправедливой и несоответствующей соглашению о разделе продукции. Министр заявил, что речь идет об упущении «миллиардов долларов», однако не назвал точную сумму.

Ранее один из членов консорциума – российская компания «Лукойл» сообщала, что Казахстан требует более $1,5 млрд. от консорциума. «Задача инвесторов пытаться искать компромисс. Задача государства, чтобы инвесторы четко выполняли возложенные на них соглашения, свои обязательства. Мы же не пытаемся изменить соглашение о разделе продукции. Они сделали определенное предложение нам, буквально вчера и которое мы сейчас обсуждаем. На каком-то этапе мы можем прервать арбитраж, если их предложение удовлетворят республику. Нам бояться нечего. Мы заинтересованы в том, чтобы в конце концов на этом месторождении появилась больше переработки нашей продукции. Понятно, что мы партнеры и с Россией и мы поддерживаем, но надо и внутри страны заниматься собственным производством тоже. Могу вам сказать, что никому никогда не говорил», - объяснил позицию Казахстана Бозумбаев.

В конце октября 2015 года агентство Bloomberg сообщало, что правительство Казахстана может предъявить штраф в $2 млрд консорциуму Карачаганак Петролиум Оперейтинг. Bloomberg связывал его причину с невыполнением обязательств по договору о разработке месторождения. В качестве возмещения ущерба государство могло увеличить свою долю в Карачаганаке.

В середине ноября 2015 года тогдашний министр энергетики Владимир Школьник заявлял, что ведомство не предъявляло претензий к КПО. Однако в начале июня 2016 года издание Financial Times писало, что консорциум предложил заплатить казахстанскому правительству около $300 млн. за разрешение споров.

В июле этого года новый министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что ведет «дружественные переговороы» с акционерами КПО. Информацию о намерении страны обратиться в арбитраж он называл несоответствующей действительности.

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» - консорциум компаний, разрабатывающих нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак, расположенное вблизи города Аксай Западно-Казахстанской области. В консорциум входят BG Group, Eni (каждой принадлежит по 29,25%), Chevron (18%), «Лукойл» (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).

Фото с сайта pavlodar.gov.kz