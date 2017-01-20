​Халык банк и Qazkom подтвердили начало переговоров о возможной сделке

Народный банк начал переговоры о потенциальной сделке с мажоритарным акционером и другими держателями акций Qazkom. Её условия не разглашаются, сообщает в пятницу пресс-служба Народного банка. Информацию подтвердила и пресс-служба Qazkom.

«АО «Народный Банк Казахстана» настоящим заявляет, что вступило в предварительные обсуждения с АО «Казкоммерцбанк» и мажоритарным акционером ККБ по потенциальной сделке. На данный момент рано говорить об условиях потенциальной сделки, в случае если таковая состоится», - говорится в сообщении финансового института.

В пресс-службе пояснили, что Народный банк «придерживается принципов рассмотрения и проведения сделок на коммерчески справедливых условиях в соответствии с международными стандартами, и с учетом интересов акционеров и других заинтересованных сторон Народного банка».

«АО «Казкоммерцбанк»и господин Кенес Ракишев сообщают, что они вступили в предварительные переговоры, которые находятся на самой ранней стадии, с АО «Народный банк Казахстана» в отношении потенциальной сделки между ККБ и Народным банком. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере необходимости в соответствующие сроки», - сообщила в свою очередь пресс-служба Qazkom.

Осенью агентство Reuters сообщало о том, что Халык банка и Qazkom начали переговоры о слиянии. Банки первоначально опровергли эту информацию.

В конце декабря 2016 года агентство Bloomberg сообщило, что руководство Qazkom обсуждает возможные сценарии санации банка с Национальным банком. По словам источников агентства, программа оздоровления может стоить до 1,5 трлн тенге (4,5 млрд долларов). В середине декабря Qazkom уже привлекал срочный кредит в 400 млрд тенге у Нацбанка для решения проблем с ликвидностью. Вскоре Qazkom опроверг наличие финансовых проблем, с подобным заявлением выступал и глава Нацбанка Данияр Акишев.

Однако президент Нурсултан Назарбаев ранее в интервью подтвердил Bloomberg сложное положение Qazkom, и заявил, что государство не допустит его провала. Он говорил, что сейчас есть два способа решения его проблем: либо новые акционеры найдут резервы для оздоровления активов, либо же заемщик обратится к государству за кредитом.

Представители Халык банка также рассказали Bloomberg, что могут начать переговоры по поглощению Qazkom, если государство согласится предоставить 1,5 трлн тенге для восстановления балансов объединенных банков. Ранее председатель Халык банка Умут Шаяхметова подтверждала факт ведения переговоров, но говорила об отсутствии какой-либо конкретики.

Проблемы у Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Тогда центрально-азиатская финансовая система столкнулась с большими потрясениями, в результате чего, согласно оценке агентства Standard & Poor’s, каждый третий банковский заем в странах региона был признан неработающим. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

В середине 2016 года, по оценке рейтингового агентства Fitch, балансовая стоимость проблемных активов банка превысила размер его капитала на 6 млрд долларов. Аналитики агентства отмечали, что докапитализация такого объема представляет существенную проблему для акционеров и кредиторов банка. Несмотря на это крупнейший акционер Qazkom Кенес Ракишев неоднократно заявлял об отсутствии проблем с ликвидностью и готовности выполнить все обязательства, поскольку имеет для этого специальные резервы.

Qazkom и Народный банк – два крупнейших финансовых института Казахстана. На начало декабря 2016 года Qazkom занимал первое место по объёму активов на 5,21 трлн тенге (более 20% от всех активов банковской системы), и с депозитной базой в размере 3,55 трлн тенге (более 20% от общего депозитного портфеля банков). Народный банк занимал вторую строчку по размеру активов с 4,64 трлн тенге (более 18% от всех активов банковской системы), и с депозитной базой в размере 3,05 трлн тенге (17,3% от общего депозитного портфеля банков).