​Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 10,5%

Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 10,5% с коридором плюс-минус 1%. Регулятор отмечает, что замедление темпов инфляции повышает вероятность снижения базовой ставки как в краткосрочной перспективе так и в период следующих 12-18 месяцев, сообщает в понедельник пресс-служба Нацбанка.

В сообщении регулятора говорится, что уровень годовой инфляции согласуется с прогнозными оценками и остается в целевом коридоре, а инфляционные ожидания формируются на стабильном уровне. «Инфляционные риски возможны со стороны факторов предложения, возникающих на рынках отдельных товаров, и отклонения внешних параметров от базового сценария развития экономики», - отмечается в нём.

Годовая инфляция в июне 2017 года составила 7,5% и продолжает сохраняться в пределах целевого коридора 6-8%. По словам регулятора, важными признаками нисходящего тренда инфляции являются более низкий её уровень в первом полугодии (3,7%) относительно аналогичного периода прошлого года (4,6%), а также замедляющиеся показатели базовой инфляции, которые не учитывают ценовые шоки и волатильные компоненты. В июне базовая инфляция составила 6,8% против 8,9% в декабре 2016 года.

Краткосрочным инфляционным риском последних месяцев оставалась ситуация на отдельных сегментах рынка продовольствия, однако, как заверяет регулятор, начало периода нового урожая сгладило негативные тенденции в общей динамике цен на продовольствие.

Вместе с этим инфляционные ожидания населения сохраняют стабильность с начала 2017 года. В июне количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,4% и остается ниже уровня фактической инфляции, а также в пределах коридора инфляции на 2018 год. «Результаты июньского опроса показали, что воспринимаемая годовая инфляция и ожидания населения на год вперед незначительно снизились», - говорится в сообщении Нацбанка.

Регулятор также подчёркивает, что ситуация на внешних товарных рынках остаётся волатильной. Колебание цен на нефть ниже 50 долларов за баррель и ускорение роста индекса цен на мировых продовольственных рынках в мае-июне, в основном вследствие удорожания молочной продукции и зерновых, может привести к усилению инфляционного фона.

Несмотря на это, валютные предпочтения вкладчиков сохраняются в пользу тенговых активов. По предварительным данным за июнь, доля тенговых депозитов в общем объёме продолжает возрастать. Также наблюдается рост тенговых кредитов. «При этом спрос на кредитные ресурсы остается стабильным и сопровождается постепенным снижением ставок. Краткосрочная динамика кредитования ограничивается процессами консолидации в банковском секторе», - отмечает регулятор.

Деловая активность в экономике продолжает демонстрировать оживление, динамика внутренних экономических показателей свидетельствуют о сохранении тенденции к восстановлению, убеждены в Нацбанке. В июне рост краткосрочного экономического индикатора составил 7,4%. Однако пересмотр данных по реальным доходам населения за этот год года в сторону существенного снижения делает будущую динамику потребительского спроса более неопределённой.

«Денежно-кредитные условия остаются нейтральными. В условиях избыточной ликвидности ставки денежного рынка сохраняются возле нижней границы процентного коридора. В связи с запуском в третьем квартале текущего года программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора ожидается последующее восстановление его кредитной активности», - полагает регулятор.