NASA опубликовало фото снежных дюн Марса

По данным NASA, зимой снег и лед неумолимо покрывали дюны и в отличие от Земли, этот снег и лед представляют собой двуокись углерода, более известную нам как сухой лед. Ранее при помощи орбитального марсианского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter специалисты обнаружили огромные запасы сухого льда на поверхности Марса. По предварительным оценкам, размер запасов превышает 3000 куб м. Это месторождение содержит примерно 80% всего объема двуокиси углерода, присутствующей в атмосфере планеты.

Весной, когда солнце начинает сиять, лед на гладкой поверхности дюны трескается, темный песок вырывается наружу, часто создавая красивые паттерны.

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