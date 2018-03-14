В органах образования Южного Казахстана отрицают факт изнасилования ребенка старшеклассниками

В Южно-Казахстанской области по делу о насилии над 7-летним ребенком областное управление образования, Сарыагашский районный отдел образования и акимат Сарыагашского района провели пресс-конференцию. Руководитель райотдела образования Бауржан Майрихов настаивает, что случая изнасилования не было, сообщает Казинформ .

Руководитель райотдела образования Бауржан Майрихов заявил, что в указанной школе не было случая изнасилования и это доказано заключением соответствующей экспертизы.

«По словам Б.Майрихова, в августе прошлого года школьники купались и подрались. По данному факту бабушка 7-летнего ребенка обратилась с заявлением в органы внутренних дел. Позже дело было прекращено. Через несколько месяцев, 12 января, бабушка потерпевшего вновь обратилась в полицию», - пишет информагентство.

«Мы узнали об этом происшествии 12 января. В школе была создана комиссия, проведена внутренняя проверка. Факт изнасилования мальчика не подтвердился. Это показало и заключение соответствующей экспертизы. То есть, первая экспертиза была проведена в Сарыагашском районе 19-29 января. Теперь назначена вторая экспертиза. Она будет проведена в областном центре. Мы не знаем, на какой день назначена экспертиза и когда будет выдано заключение. Один из учеников, попавших под подозрение, учится в 7-м классе, двое - в 8-м классе. Двое из них занимаются в волейбольной секции, один - в футбольной. Успеваемость средняя. Раньше за хулиганство на учет не ставились. Все трое - покладистые мальчики. Если экспертиза докажет, что ребенок был изнасилован, я готов освободить свою должность», - сказал Майрихов.

По его словам, 7-летний мальчик с 12 февраля перестал ходить в школу. Учителя неоднократно сообщали об этом бабушке мальчика, но безрезультатно. Сейчас и с потерпевшим, и с подозреваемыми работают школьные психологи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 121 часть 4 Уголовного кодекса Казахстана. В качестве подозреваемых показания дают трое учащихся 7-8 классов.

Портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком учениками старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Новость вызвала большой общественный резонанс. По данным издания, ребенка неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников. Однако, как отмечает издание, «правоохранители не спешили заводить уголовное дело».

Накануне вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова прокомментировала информацию об избиении и изнасиловании ребенка. «Факты не подтвердились. Экспертиза была проведена, мальчика не насиловали», - сообщила она.

В среду омбудсмен Аскар Шакиров выразил обеспокоенность длительным характером расследования данного дела, что служит основанием для различного его интерпретирования и непринятия своевременных мер реагирования по восстановлению прав несовершеннолетнего. И взял данную ситуацию на личный контроль.

Также в кулуарах мажилиса депутат, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева заявила журналистам, что ребенку проведут комплексную экспертизу в Астане.