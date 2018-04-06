​За два месяца инвестиции в основной капитал предприятий Казахстана выросли на 1,2 трлн тенге

В январе-феврале инвестиции в основной капитал казахстанских предприятий вырос на 1,2 трлн тенге (54,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иностранные инвестиции за этот период увеличились более чем вдвое до 361,5 млрд тенге. По итогам года общий рост вложений должен составить на 5,1%, сообщает пресс-служба премьер-министра.

По словам вице-министра по инвестициям и развитию Арыстана Кабикенова, помимо горнодобывающей промышленности они направлялись в обработку и строительство. Рост вложений в них 94,5%, 72% и 159,8%, соответственно.

На 2018 год ведомство разработало план из 14 мероприятий, которые должны обеспечить приток капитала в страну. По рекомендациям ОЭСР был расширен список стран, граждане которых могут находиться в Казахстан без виз. С 2018 года это 61 страна, включая все страны ОЭСР.

«Кроме того, до конца 2018 года введен 72-х часовой безвизовый режим для граждан Китая, следующих транзитом через аэропорты Астаны и Алматы. В настоящее время прорабатывается вопрос реализации аналогичного безвизового режима для граждан Индии», - говорится на сайте премьер-министра.

В этом году Мининвестиций также намерено сформировать пакет законодательных инициатив по улучшению инвестклимата. Вместе с этим с 1 января 2018 в Казахстане начали действовать новые нормы Налогового кодекса, оптимизирующие налоговое администрирование в специальных экономических зонах. В декабре 2017 года также был подписан кодекс «О недрах и недропользовании», который вводится в действие с 29 июня 2018.