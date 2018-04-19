Он охватил площадь в 500 гектар
В Наурзумском заповеднике ликвидирован крупный пожар
Фото kazdemalu.kz

На территории Наурзумского государственного природного заповедника был потушен крупный пожар, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслана Иманкулова.

«Возгорание сухой травы на площади 500 гектар в Костанайской области ликвидировано в 02:10. Пострадавших нет», - цитирует агентство официального представителя КЧС.

В среду, 18 апреля, в 15 км от поселка Акбулак в Костанайской области произошло возгорание сухой травы на открытой территории и частично на территории Наурзумского государственного природного заповедника. Огонь распространился из-за усиления ветра при выжигании сухой травы работниками заповедника.

В ликвидации пожара были задействованы 17 сотрудников и 3 единицы техники службы пожаротушения Костанайской области, 44 работника Наурзумского государственного природного заповедника и 14 единиц техники.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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