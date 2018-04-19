В Наурзумском заповеднике ликвидирован крупный пожар

Он охватил площадь в 500 гектар
На территории Наурзумского государственного природного заповедника был потушен крупный пожар, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслана Иманкулова.
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