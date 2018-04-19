США будут осуществлять транзит грузов через Казахстан для стабилизации ситуации в Афганистане

В четверг во время пленарного заседания сенат принял закон «Об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан». Согласно документу, порты Курык и Актау войдут в транзитный маршрут.

«В прошлом году американская сторона обратилась с просьбой внести изменения в действующий маршрут транзита специального груза в Афганистан. В частности, американской стороной предложено включить порты Курык и Актау в транзитный маршрут, что позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море в Казахстан, железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу – Каракалпакия в Узбекистан, и далее в Афганистан. Таким образом, подписанный протокол не меняет сути соглашения. Он лишь дополняет перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык», - рассказал вице-министр иностранных дел Ержан Ашикбаев, представляя документ.

По его словам, поправки вносятся в соглашение между Казахстаном и США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию республики. Таким образом, казахстанская сторона оказывает поддержку США по стабилизации мира и порядка в Афганистане.

«В целом, Казахстан на постоянной основе оказывает гуманитарную помощь Афганистану. Наша страна строит там больницы, школы и мосты. Выделяла средства на эти цели. Как вам известно, в вузах Казахстана более 1 тыс. афганской молодежи получила образование. В свое время правительство выделило средства в объеме $50 млн.», - напомнил Ашикбаев.