Ертаев попросил гражданство России

В минувший четверг в Пресненском суде Москвы прошло заседание, где решался вопрос об аресте банкира Жомарта Ертаева, задержанного в Москве 8 мая по запросу МВД Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.

«Суд считает необходимым продлить срок задержания Ертаева до представления дополнительных доказательств, в том числе результатов рассмотрения заявления Ертаева о получении гражданства РФ», - сказала судья, продлив срок его задержания до 20.00 13 мая.

Прокуратура Москвы просила суд избрать в отношении Ертаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня для последующей его экстрадиции на родину в Казахстан, где он был объявлен в международный розыск.

Банкира подозревают в махинациях в период его работы в Bank RBK. Накануне МВД Казахстана сообщило, Ертаев, будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн., а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с конца 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа.

В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву. В мае 2017 года стал председателем совета директоров Тройка-Д Банк и владельцем 5% акций этого банка. Также возглавлял совет директоров Волго-Окского коммерческого банка. В 2017 году основал Алма Банк.