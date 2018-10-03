Верховный суд отказал Юрию Паку в кассационной жалобе

Верховный суд Казахстана отказал осужденному за лжетерроризм карагандинскому учителю Юрию Паку в кассационной жалобе. Об этом сообщила его супруга Ольга Пак.

«Сегодня мы узнали, что 27 сентября в Верховном суде приняли решение отказать в нашем кассационном ходатайстве. Надежда убедиться в существовании такого понятия, как правосудие в нашем государстве, не оправдалась. Верховный суд, насколько мне известно, это последняя инстанция в Казахстане, где можно попробовать добиться правды», - написала Ольга Пак на своей странице в Facebook.

Напомним, Юрий Пак подал кассационную жалобу в Верховный суд Казахстана 14 августа. В телефонном разговоре Vласти он рассказал, что «признание вины» считает неправомочным и объяснил, почему не подавал касационную жалобу около года.

«Было понятно на тот момент, что отрицательная позиция у власти по отношению к моему делу, это исходило даже от пресс-службы Верховного суда и от прежнего руководства. Сейчас ситуация очень сильно изменилась. Сменилось руководство, и сменилась политика Верховного суда. Новое руководство нацелено на реформы. Даже мера наказания по 273 статье, за которую я отбывал наказание, ее изменили. Ее перевели в разряд средних из тяжких. (…) Изменения в этом плане говорят, что, может быть, есть надежда», - отмечал Юрий Пак.

Он также сообщал, что у них появились дополнительные экспертизы, которые доказывают его невиновность.

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