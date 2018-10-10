Депутаты считают нецелесообразной передачу «КазАгроФинанса» в конкурентную среду

Передача АО «КазАгроФинанс», которое является самым крупным игроком на рынке финансового лизинга техники и оборудования, в конкурентную среду является нецелесообразной, считает депутат мажилиса Мурат Темиржанов. В среду в ходе пленарного заседания палаты он озвучил запрос на имя премьер-министра страны, в котором высказал мнение исключить компанию из комплексного плана приватизации. По его подсчетам, сохранив все так, как есть, можно увеличить рост производительности труда и не только в сельскохозяйственной отрасли в 2,5 раза.

«Настоящим депутатским запросом хотим обратить Ваше внимание на вопрос нецелесообразности передачи АО «КазАгроФинанс» в конкурентную среду. Обращаемся к Вам лично потому, что до проведения торгов остался всего лишь один месяц. Продажа же компании, в соответствии с комплексным планом приватизации, должна состояться уже в декабре текущего года», - заявил Темиржанов.

Он выразил надежду, что правительством учитываются риски по управлению значительным земельным фондом сельскохозяйственного назначения в случае продажи компании иностранному инвестору, особенно в свете объявленного главой государства моратория на определенные статьи Земельного кодекса. Тем не менее, подчеркнул депутат, вопросы остаются. Он напомнил, что в течение текущего года нерезидентам Казахстана были реализованы 24 объекта, около 100 объектов приватизации согласно действующим правилам были ликвидированы, поскольку не нашли своих покупателей.

«В отношении «КазАгроФинанс» оба этих варианта нам представляются неприемлемыми, поскольку такая приватизация отрицательно скажется на сельскохозяйственной отрасли в целом», - подчеркнул Темиржанов.

«Нельзя забывать, - продолжил он, - что в настоящее время «КазАгроФинанс» является самым крупным игроком на рынке финансового лизинга техники, оборудования и КРС, и даже при этом среднегодовая обновляемость парка сельскохозяйственной техники в Казахстане не превышает 1,5%, а существующий парк сельхозтехники в целом по стране имеет износ в пределах 87%».

Более того, при получении займов в «КазАгроФинанс» многими крестьянскими и фермерскими хозяйствами земельные участки сельскохозяйственного назначения закладывались в залог. В результате этого на сегодня в портфеле компании находится 1,3 млн гектаров залоговой земли, ссудный портфель составляет 239 млрд тенге, в том числе задолженность перед Нацфондом по инвестпроектам – более 60 млрд тенге.

«Непонятно, просчитывало ли правительство, что произойдет с этими залогами и финансовыми долгами в случае ликвидации компании?», - задался вопросом парламентарий.

Он также напомнил, что 18 мая прошлого года депутаты уже обращались с запросом относительно нецелесообразности передачи в конкурентную среду «КазАгроФинанс». В ответе же получили, что для сопровождения процесса приватизации был привлечен независимый консультант – компания «Делойт ТСФ», по рекомендациям которой проектным офисом «КазАгро» принято решение по адресной продаже «КазАгроФинанс» стратегическому инвестору из числа иностранных и казахстанских компаний. Вместе с тем, по информации холдинга «КазАгро», данной компанией были проведены переговоры с представителями 86 компаний из стран Европы, Азии и Америки, по итогам которых стратегический инвестор так и не был определен.

«В этом случае высок риск того, что КазАгроФинанс ждет ликвидация», - уверен парламентарий.

По мнению депутата, сохранив на данном этапе «КазАгроФинанс», который является «финансовым агентом по реализации бюджетных программ для субъектов АПК», и контроль государства над ним, «мы получили бы возможность реализовывать задачи, поставленные главой государства по техническому перевооружению и обновлению АПК, а так же росту производительности труда в сельскохозяйственной отрасли в 2,5 раза».

Напомним, в своем послании народу Казахстана 5 октября глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что «нужно реализовать весь потенциал агропромышленного комплекса, увеличить производительность труда, экспорт переработанной продукции сельского хозяйства в 2,5 раза к 2022 году».