Назарбаев утвердил общенациональный план реализации послания

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о мерах по реализации послания от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», которым утвердил общенациональный план мероприятий, сообщила пресс-служба главы государства.

Правительству президент поручил «обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям послания».

Кроме того, Назарбаев поручил до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения общенационального плана.

«Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана», - подчеркивается в документе.

Указ подписан 12 октября и вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, 9 октября на заседании правительства кабинет министров определил план реализации послания президента. Всего план в себя включает шесть ключевых задач, среди которых рост доходов населения, повышение качества жизни, создание комфортной среды для проживания и другие.