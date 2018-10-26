Китай отказался от покупки иранской нефти

Китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана, сообщает РБК . Ранее Китай покупал около 600 тыс. баррелей иранской нефти в день.

По данным источников газеты The Wall Street Journal , знакомых с ситуацией, Банк Куньлунь, которым владеет CNPC, уже уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября, когда вступят в силу американские ограничения. Ранее именно через этот банк в Тегеран шли основные выплаты.

Между тем источник издания в вашингтонской администрации сообщил, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с КНР.

Аналитики предполагают, что это может быть связано в том числе с решением Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на фоне желания замять скандал с убийством журналиста Джемаля Хашкаджи.

Производство нефти в Иране по сравнению с маем, когда президент США Дональд Трамп объявил о намерении вновь ввести санкции против этой страны, сократилось на 500 тыс. баррелей. Закупки иранской нефти уже прекратили французская Total и испанская Cepsa, прекращают сотрудничество с Ираном также итальянские Saras и Eni.



