Это будет представитель Беларуси, сообщил Назарбаев
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Решение о назначении нового генсека ОДКБ примут в декабре
фото с сайта abctv.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Совет коллективной безопасности ОДКБ примет решение о назначении нового генерального секретаря Организации только в декабре. Об этом на брифинге по итогам заседания в узком и широком составе сессии коллективной безопасности сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«У нас коллизия возникла в связи с тем, что Юрий Хачатуров – представитель Армении – был у нас генсеком, и он был отозван. Я не буду говорить какие причины – это дело армянской стороны», - отметил Назарбаев.

Он также проинформировал, что согласно уставу ОДКБ, следующий генеральный секретарь должен быть назначен «по русскому алфавиту».

«После Армении идет Беларусь. И мы сейчас договорились, конечно, Армения хочет продления, а все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генеральный секретарь следующей белорусской стороной. Этот вопрос мы отвели 6 декабря – у нас будет встреча в Санкт-Петербурге, мы там окончательно примем решение», - подчеркнул президент Казахстана.

Напомним, генсек ОДКБ Юрий Хачатуров на прошлой неделе был освобожден от занимаемой должности. Его подозревают в свержении конституционного строя в 2008 году в Армении, когда он занимал пост командующего ереванским гарнизоном. 27 июля этого года суд санкционировал ему арест.

Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя генсека Организации Валерия Семерикова Валерия.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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