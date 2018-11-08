Решение о назначении нового генсека ОДКБ примут в декабре

Совет коллективной безопасности ОДКБ примет решение о назначении нового генерального секретаря Организации только в декабре. Об этом на брифинге по итогам заседания в узком и широком составе сессии коллективной безопасности сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«У нас коллизия возникла в связи с тем, что Юрий Хачатуров – представитель Армении – был у нас генсеком, и он был отозван. Я не буду говорить какие причины – это дело армянской стороны», - отметил Назарбаев.

Он также проинформировал, что согласно уставу ОДКБ, следующий генеральный секретарь должен быть назначен «по русскому алфавиту».

«После Армении идет Беларусь. И мы сейчас договорились, конечно, Армения хочет продления, а все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генеральный секретарь следующей белорусской стороной. Этот вопрос мы отвели 6 декабря – у нас будет встреча в Санкт-Петербурге, мы там окончательно примем решение», - подчеркнул президент Казахстана.

Напомним, генсек ОДКБ Юрий Хачатуров на прошлой неделе был освобожден от занимаемой должности. Его подозревают в свержении конституционного строя в 2008 году в Армении, когда он занимал пост командующего ереванским гарнизоном. 27 июля этого года суд санкционировал ему арест.

Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя генсека Организации Валерия Семерикова Валерия.