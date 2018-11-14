Назарбаев подтвердил намерения провести IPO «Эйр Астаны» и «КазМунайГаза»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердил, что республика в будущем планирует провести IPO нефтегазовой компании «КазМунайГаз» и авиакомпании «Эйр Астана».

Говоря об IPO «Казатомпрома», Назарбаев отметил, что «интерес к акциям этой компании в мире огромен, и спрос будет только расти».

«В дальнейшем мы планируем выставить на продажу такие активы, как «Казахтелеком», «Эйр Астана», «КазМунайГаз» и другие национальные компании», - добавил он.

Президент подчеркнул, что МФЦА должен стать катализатором привлечения иностранного капитала и вывести фондовый рынок на новый уровень развития.

О планах вывести на IPO «Казахтелеком», «Эйр Астану» и «Казатомпром» в июне заявлял управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов. При этом он указывал, что решение по ним будет принято в ближайшие 6-12 месяцев. В перспективе также вопрос приватизации нацкомпаний «Казмунайгаз», «Казахстан Темир Жолы» и их дочерних организаций.