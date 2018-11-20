Алик Айдарбаев возглавил «КазМунайГаз»

Ранее эту должность занимал Сауат Мынбаев
Алик Айдарбаев назначен председателем правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз», сообщила пресс-служба «Самрук-Казына».
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