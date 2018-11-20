Алик Айдарбаев возглавил «КазМунайГаз»

«Сегодня председатель правления АО ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов представил нового председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Айдарбаева Алика Сериковича. До этого он работал заместителем председателя правления АО ФНБ «Самрук-Қазына», - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал Сауат Мынбаев, он назначен председателем правления АО «НК «Қазақстан темір жолы».

55-летний Алик Айдарбаев в 1985 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Трудовую деятельность начал в НГДУ «Жетыбайнефть». В разные годы работал первым вице-президентом ГАО «Южказнефтегаз», генеральным директором АО «Тургай-Петролеум» и АО «Манистаумунайгаз». Был управляющим директором в АО «НК «КазМунайГаз» по разведке и добыче, возглавлял АО «РД «КМГ». С 2013 по 2017 годы занимал пост акима Мангистауской области, занимал пост первого вице-министра по инвестициям и развитию. С 15 января 2018 года являлся заместителем председателя правления АО ФНБ «Самрук-Қазына».