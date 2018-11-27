Мухтара Аблязова за организацию убийства Татишева приговорили к пожизненному сроку

Аблязов признан виновным по ст.28 ч.3 – 96 ч.2 п.п.«ж», «з» Уголовного кодекса РК в редакции 1997 года. Путем полного сложения наказания, назначенного приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы, ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Также суд лишил Аблязова права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.

По данным Генпрокуратуры, Аблязов обвинялся в том, что в 2004 году за $4 млн нанял Муратхана Токмади для убийства председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Татишева, чтобы вернуть контроль над банком.

Суд начался 12 октября, однако все судебные заседания проходили без участия в них Аблязова. Генпрокуратура неоднократно уведомляла его через средства массовой информации, в том числе через французские газеты «Le FIGARO» и «I`Opinion», о необходимости участия в следственных действиях, а также о том, что дело направлено в суд.

Токмади за убийство банкира Татишева приговорен к 10,5 годам лишения свободы в марте этого года.

В июне прошлого года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы.