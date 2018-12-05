Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Дарига Назарбаева предложила закрыть управления образования по всему Казахстану, так как в связи с переходом казахстанских школ на подушевое финансирование эти организации станут не нужны, сообщает Sputnik Казахстан .

«Вопрос лишь в подготовке школы к самостоятельной жизни. При такой системе областные, районные и городские управления образования будут не нужны. Это ключевой вопрос, потому что школа получает финансирование, а деньги надолго застревают в этих организациях, которые по своему усмотрению сегодня дадут или завтра, или и вовсе экономят на школах и недофинансируют учебники или ремонт, и говорят: «Ничего, скажете родителям, наберете денег». Там много нарушений происходит, поэтому вопрос в том, насколько эти организации вообще будут нужны. Я за то, чтобы их закрыли, причем есть уже хороший международный опыт в этом плане», - сказала Назарбаева в кулуарах парламента.

Сенатор считает, что это позволит министерству образования и науки при разработке стандартов и правил напрямую контролировать весь образовательный процесс.

Также глава комитета высказалась о законе о статусе педагогов. По ее мнению, в этом вопросе не обойтись без повышения заработной платы учителям, а также других социальных льгот. Однако в первую очередь казахстанцам необходимо менять свое отношение к учителям, считает Назарбаева.

«Нужно менять отношение родителей к учителям, так как родители, не разобравшись, бегут в школу ругаться с учителями. Всю нашу информационную машину мы должны настраивать в пользу учителей. Кто будет завтра учить наших детей, если не будет педагогов?» - сказала сенатор.

Вместе с тем, отвечая на вопрос касательно подарков, она отметила, что «учителям и врачам – можно», если это сделано от души и никак не отражается на лояльности педагога, а «министрам – нельзя».

Ссылки по теме:

Казахстан вводит подушевое финансирование в образовании. Как это будет работать?