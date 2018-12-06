В новом IT-университете будут готовить специалистов по искусственному интеллекту

В новом IT-университете, который начнет работу с 1 сентября 2019 года, будут готовить специалистов по «большим данным» и искусственному интеллекту, сообщает «Казинформ» .

«На следующий год планируется открыть на базе ЭКСПО IT-университет. На данный момент вопрос находится в проработке с министерством образования и науки РК», - сказала директор департамента цифровизации министерства информации и коммуникаций РК Назгуль Бажаева.

IT-университет начнет работу с 1 сентября 2019 года. По словам Бажаевой, в нем будут готовить специалистов по искусственному интеллекту.

«Мы рассмотрели потребность в кадрах в IT-отрасли. Есть проект Ситуационный центр правительства, для работы которого не хватает специалистов по «большим данным», по искусственному интеллекту. Обучение по данным направлениям казахстанские университеты не производят. Мы планируем, что такие новые предметы будем прорабатывать и внедрять в Казахстане», - сказала она.

В своем послании 5 октября глава государства Нурсултан Назарбаев отмечал, что особое внимание следует уделять развитию инновационных и сервисных центров экономик.

«Прежде всего, необходимо обеспечить развитие таких направлений будущего экономики, как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, искусственный интеллект, блокчейн и другие. Если мы это не сделаем, через 10 лет мы будем на задворках глотать пыль руководящих стран, и никогда не поднимется Казахстан. Именно от этого зависит будущее место, роль страны в глобальном мире», - сказал президент.

В связи с этим глава государства поручил правительству совместно с Назарбаев Университет «по каждому направлению разработать специальные программы с определением конкретных проектов». При этом он отмечал, что на базе университета можно создать научно-исследовательский институт по разработке технологии искусственного интеллекта.

Между тем ранее, в сентябре, председатель правления нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ербол Шорманов сообщал, что «согласно утвержденной главой государства концепции послевыставочного использования объектов ЭКСПО», на базе выставки запланировано создание IT-Университета.