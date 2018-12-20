450 млрд средств ЕНПФ инвестированы в облигации «КазАгро»

По данным регулятора, пенсионные активы ЕНПФ на сумму 450 млрд тенге были инвестированы на рыночных условиях в облигации «КазАгро» еще 29 ноября, в соответствии с основными направлениями инвестирования, одобренными Советом по управлению Национальным фондом на 2018 год. Срок обращения облигаций – 15 лет, ставка вознаграждения – 10% годовых.

«Агропромышленный комплекс относится к одному из стратегически важных секторов экономики Казахстана и рассматривается в качестве ключевого драйвера, способного сбалансировать влияние добывающей отрасли на казахстанскую экономику. Таким образом, с одной стороны, вышеуказанные инвестиции будут ежегодно приносить значительный инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ, с другой стороны, окажут существенную поддержку дальнейшему развитию и модернизации агропромышленного сектора за счет финансового оздоровления отрасли, снижения долговой нагрузки сельскохозяйственных предприятий, уменьшения валютных рисков, связанных с рыночными колебаниями курса, а также увеличения объемов кредитования», - считают в Нацбанке.

Регулятор напомнил, что АО «НУХ «КазАгро является основным институтом, реализующим государственную политику по стимулированию индустриального развития агропромышленного комплекса. Его единственным акционером является министерство сельского хозяйства, а «холдинг относится к числу надежных заемщиков на рынке ценных бумаг, имея высокие кредитные оценки от международных рейтинговых агентств». Так, долгосрочный кредитный рейтинг «КазАгро» по международной шкале агентства Fitch Ratings находится на уровне «ВВВ-» с позитивным прогнозом. Собственный капитал холдинга по состоянию на 1 октября 2018 года составляет 244,9 млрд тенге.

Напомним, что в сентябре правительством Казахстана и Национальным банком утвержден механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у АО «Цеснабанк» на сумму 450 млрд тенге. Также АО «Цеснабанк» совместно с АО «НУХ «КазАгро» был утвержден механизм конвертации валютных кредитов, выданных сельхозпроизводителям, в тенговые кредиты с удлинением сроков кредитования. Отмечалось, что «это снизит долговую нагрузку предприятий агропромышленного комплекса и снизит зависимость от курсовых колебаний, вызванных внешними факторами».