Четвертый НПЗ в Казахстане пока строиться не будет – Бозумбаев

Власти Казахстана посчитали вопрос строительства четвертого НПЗ пока нецелесообразным. Поэтому временно этот вопрос закрыт, и еще один нефтеперерабатывающий завод в стране строить не будут, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Четвертый НПЗ пока строиться не будет. Точка. Почему? Потому что «КазМунайгаз» привлек две мировые компании, под руководством рабочей группы, которую возглавляло Минэнерго, нам доложился, а мы доложились руководству страны, правительству о том, что если благодаря проведенной модернизации у нас есть хороший лаг до 2026-2027 года точно. Но если мы газифицируем коммунальный транспорт и другие виды транспорта, то это даст нам экономию от 400 до 500 тыс. тонн по дизельному топливу. Это где-то до 2030 года новые мощности для внутреннего рынка не будут нужны», - заявил Бозумбаев.

Но при этом, отметил он, все зависит от темпов роста экономики страны.

«Мы будем жестко мониторить, с учетом определенного уровня потребления, как только 10,5 млн тонн основных нефтепродуктов будет потребление, тогда нужно будет принимать решение о строительстве НПЗ, понимая, что не менее 5 лет на это нужно будет», - объяснил министр, когда четвертый НПЗ все же может потребоваться.

«Поэтому четвертый НПЗ, который осознанно правительство должно построить в ближайшие годы, по нему решения нет», - подчеркнул он.

Что же касается планов частных инвесторов по строительству заводов в Шымкенте, Карагандинской либо в Туркестанской области, то «это просто пока презентации бурные для того, чтобы привлечь внимание инвесторов, привести и так далее», считает он.

«Пока еще это такие сырые проекты, о которых говорить рано. И технологии там для нас, по крайней мере, для специалистов Минэнерго и отрасли, непонятны», - резюмировал Бозумбаев.

Напомним, что в Казахстане несколько лет решается вопрос строительства четвертого в стране НПЗ. Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что предварительное технико-экономическое обоснование будет разработано во втором полугодии 2018 года, а строительство НПЗ планируется начать в 2019 году.